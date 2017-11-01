Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vahap MUNYAR>Bakü-Tiflis-Kars hattında fitili ilk Yıldırım ateşledi
"Vahap Munyar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vahap Munyar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vahap Munyar

Vahap Munyar

vmunyar@hurriyet.com.tr

Bakü-Tiflis-Kars hattında fitili ilk Yıldırım ateşledi

1 Kasım 2017

29 Aralık 2004...

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı var. Toplantıda dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın önerisiyle şu karar alındı:

- Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlayalım.

Bakü-Tiflis-Kars hattında fitili ilk Yıldırım ateşledi

Yıldırım, öneriyi şu tezle ortaya koydu:

- Ülkelerimizin tarihten gelen dostlukları var. Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Tarihten gelen kültürel ve ekonomik beraberliklerimiz söz konusu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile bölgedeki taşıma potansiyelini değerlendirelim. Aramızdaki ilişkiler kuvvetlensin, ticaret gelişsin.

İlk günlerde projenin hayalden öteye gidemeyeceğini düşünenler şu görüşü savundu:

- Azerbaycan ve Gürcistan bu projeyi kabul etmez.

Yıldırım, konuyu dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığında tam desteğini aldı:

- Projeyi hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapın.

Yıldırım, Erdoğan’dan aldığı destekle Azerbaycan ve Gürcistan tarafını ikna etti. Tarafların projeyi benimsemesinin ardından projelendirme ve yer teslimi 4 Mayıs 2008’e kadar sürdü. Derken temel Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı sırasında, 24 Temmuz 2008’de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Kars’ta törenle atıldı.

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı görevi sonrasında ve Başbakan olduğunda da projeyi yakından izledi. Gündeme gelen sorun ve sıkıntıların çözümü için devreye girdi. 13 yıl önce Yıldırım’ın Tiflis’te gündeme getirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere 5 ülke liderinin katılıldığı törenle devreye girdi.

Hatla ilgili bazı ayrıntılara bakalım:

* Azerbaycan tarafı: 504 kilometre.
* Gürcistan tarafı: 246 kilometre.
* Türkiye tarafı: 79 kilometre
* Toplam: 829 kilometre.

Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen hatta, Sovyet standartları geçerli olduğu için açıklığı 1520 milimetre ray döşendi. Türkiye tarafında UIC’e (Uluslararası Demiryolu Standardı) uyuldu, açıklığı 1435 milimetre olan ray seçildi. Ray açıklıklarındaki farklılık nedeniyle Gürcistan’daki Ahalkalaki İstasyonu’na “boji değiştirme” noktası kuruldu.

BTK’nın Türkiye’deki 79 kilometrelik hattı 1.6 milyar liraya mal oldu, tümüyle öz kaynaklardan karşılandı. Gürcistan’ı ise Azerbaycan finanse etti. Bu hat, Çin’den İngiltere’ye kadar kesintisiz demiryolu ulaşımına kapı açarken, finansman konusunda şu ayrıntının altı özellikle çizildi:

- Projenin finansmanında Çin’in hiç katkısı olmadı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan, Çin’in “One belt, one road” (tek kuşak, tek yol) sloganıyla hayata geçirmeye soyunduğu yeni İpek Yolu projesinden önce Çin’i İngiltere’ye bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını devreye almış oldu.

Bu hatta şimdilik yılda 1 milyon kişi yolculuk yapacak, 6.5 milyon ton yük taşınacak. 2035’te yolcu sayısı 3 milyona, yük kapasitesi 15-20 milyon tona çıkacak.

Medeniyetler buluşacak, hattın geçtiği ülkeler kazanacak...

X
﻿
Vahap MUNYAR Vahap MUNYARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri