Bakü-Tiflis-Kars hattında fitili ilk Yıldırım ateşledi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı var. Toplantıda dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın önerisiyle şu karar alındı:



- Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlayalım.







Yıldırım, öneriyi şu tezle ortaya koydu:



- Ülkelerimizin tarihten gelen dostlukları var. Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Tarihten gelen kültürel ve ekonomik beraberliklerimiz söz konusu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile bölgedeki taşıma potansiyelini değerlendirelim. Aramızdaki ilişkiler kuvvetlensin, ticaret gelişsin.



İlk günlerde projenin hayalden öteye gidemeyeceğini düşünenler şu görüşü savundu:



- Azerbaycan ve Gürcistan bu projeyi kabul etmez.



Yıldırım, konuyu dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığında tam desteğini aldı:



- Projeyi hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapın.



Yıldırım, Erdoğan’dan aldığı destekle Azerbaycan ve Gürcistan tarafını ikna etti. Tarafların projeyi benimsemesinin ardından projelendirme ve yer teslimi 4 Mayıs 2008’e kadar sürdü. Derken temel Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı sırasında, 24 Temmuz 2008’de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Kars’ta törenle atıldı.



Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı görevi sonrasında ve Başbakan olduğunda da projeyi yakından izledi. Gündeme gelen sorun ve sıkıntıların çözümü için devreye girdi. 13 yıl önce Yıldırım’ın Tiflis’te gündeme getirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere 5 ülke liderinin katılıldığı törenle devreye girdi.



Hatla ilgili bazı ayrıntılara bakalım:



* Azerbaycan tarafı: 504 kilometre.

* Gürcistan tarafı: 246 kilometre.

* Türkiye tarafı: 79 kilometre

* Toplam: 829 kilometre.



Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen hatta, Sovyet standartları geçerli olduğu için açıklığı 1520 milimetre ray döşendi. Türkiye tarafında UIC’e (Uluslararası Demiryolu Standardı) uyuldu, açıklığı 1435 milimetre olan ray seçildi. Ray açıklıklarındaki farklılık nedeniyle Gürcistan’daki Ahalkalaki İstasyonu’na “boji değiştirme” noktası kuruldu.



BTK’nın Türkiye’deki 79 kilometrelik hattı 1.6 milyar liraya mal oldu, tümüyle öz kaynaklardan karşılandı. Gürcistan’ı ise Azerbaycan finanse etti. Bu hat, Çin’den İngiltere’ye kadar kesintisiz demiryolu ulaşımına kapı açarken, finansman konusunda şu ayrıntının altı özellikle çizildi:



- Projenin finansmanında Çin’in hiç katkısı olmadı.



Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan, Çin’in “One belt, one road” (tek kuşak, tek yol) sloganıyla hayata geçirmeye soyunduğu yeni İpek Yolu projesinden önce Çin’i İngiltere’ye bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını devreye almış oldu.



Bu hatta şimdilik yılda 1 milyon kişi yolculuk yapacak, 6.5 milyon ton yük taşınacak. 2035’te yolcu sayısı 3 milyona, yük kapasitesi 15-20 milyon tona çıkacak.



Medeniyetler buluşacak, hattın geçtiği ülkeler kazanacak...