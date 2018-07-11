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Vahap Munyar

Vahap Munyar

vmunyar@hurriyet.com.tr

Bakan olacağımı 15.00'te öğrendim Külliye'de beklemedim

11 Temmuz 2018

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi’nde önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabineyi açıklamasını beklerken, Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün şu Tweet’i dikkatimi çekti:

- Havaalanında (Esenboğa) yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi, “Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz” denildi. Sonra telefon yağdı. “Ne oldu?” dedim, “Sanırım Bakan oldum, herkes öyle söylüyor, ben bilmiyorum. Öğrenmeye gidiyorum” cevabını verdi. Kendisi yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı.

Erdoğan’ın yeni kabineyi tanıtmasının ardından açıklamanın yapıldığı salondan ayrılırken fuayede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı’ndan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndaki (DEİK) görevlerinden tanıdığım Ruhsar Pekcan’ı görünce kutlamak üzere yanına gittim.

Bakan olacağımı 15.00te öğrendim Külliyede beklemedim


Kemal Öztürk’ün Tweet’ini anımsatınca anlatmaya başladı:

- Külliye’ye davet edildiğimde, “TOBB’daki görevim nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi törenine davet edildim” diye düşündüm.

Ticaret Bakanı olacağım bana bugün saat 15.00’te bildirildi. Töreni izledikten sonra Külliye’den ayrıldım.

Bakanlık teklifini o dakikalarda ailesiyle bile paylaşmadığını belirtti:

- Ben kimseye söylemesem de telefonum aralıksız çalmaya başladı. Havalimanında da susmak bilmedi. Kimseye net birşey söyleyemedim.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını vurguladı:

- Ben sayın Cumhurbaşkanımızın kabineyi açıklarken bizleri tek tek anons edip, sahneye çağıracağını bilmiyordum. Kimse de böyle bir bilgi vermemişti. O nedenle Ankara’dan ayrılmak üzere havalimanına gitmiştim.

Bir yandan kendisini Külliye’den alacak aracı ayarlamaya çalışırken sürdürdü:

- Gelen telefon üzerine yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne döndüm. Cumhurbaşkanımızın kabineyi tanıttığı toplantıya da katıldım.

Telefonuna gelen çağrılara dikkat çekti:

- Saat 15.00’ten sonra telefonum susmak bilmedi. Açıklama yapılmadan önce nasıl isimler bu kadar yayıldı anlamadım.

Karon Mühendislik kurucu ortağı, Türkiye-Suriye İş Konseyi eski Başkanı, Türkiye-Ürdün İş Konseyi eski Başkanı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Pekcan’ın Ticaret Bakanlığı görevini üstleneceğini öğrendiği ilk saatlerin kısa öyküsü böyle...

TOBB’da, iş konseylerinde aldığı görevler, Ticaret Bakanlığı’nı yakından tanıdığını gösteriyor...

TOBB ve bağlı odaların, yeni Ticaret Bakanı ile yakın çalışma fırsatı yakalayacağı anlaşılıyor...

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