Bağış krize takılmadı Kızılay 200 milyon lirayı yakaladı

- Kızılay’ın bağışçılarına madalya töreni var, birlikte katılalım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı törenin gerçekleştiği salonda, bağışçılar arasında şu isimler dikkatimi çekti:
* Abdulkadir Konukoğlu, Remzi Gür, dede-torun Atasay Kamer’ler, Mehmet Torun, İbrahim Burkay, Vahap Küçük, Kenan Küçük, Coşkun Ergün, Birbey Ergün, Ahmet Bayraktar, Mehmet Cengiz, Mehmet Usta, Suat Sancak.
Kerem Kınık, törendeki konuşmasında şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada ekonomik krizler yaşandığında bağışlarda da genelde düşüş olur. Bizde çok şükür tersi oluyor. Ülkemizde kriz ortamlarında bile Kızılay’a bağışların arttığını görüyoruz.
Bunun üzerine madalya alan kurum ve kişilerin Kızılay’a yaptığı toplam bağışı merak ettim. Kınık, önce şu dökümü paylaştı:
* 2 milyon lira ve üzeri bağış yapanlara platin madalya. (57 platin madalya verildi)
* 500 bin lira-2 milyon lira arası bağış yapanlara altın madalya. (60 altın madalya verildi)
* 250-500 bin lira arası bağış yapanlara gümüş madalya. ( 29 gümüş madalya verildi)
Buradan yola çıkarak kabaca hesap yaptım, madalya alanların Kızılay’a bağışları toplamı şöyle çıktı:
- Madalyalı bağışların toplamı 200 milyon lirayı buluyor.
Kınık, ayrıca Hilal-i Ahmer Koleksiyonu eserlerinin de Kızılay’a kaynak yaratmada rol oynadığını belirtti:
- Projenin başladığı günden törene kadar 50 hilal satıldı, 2 milyon 50 bin lira gelir sağlandı. Törende satılanlarla birlikte hilallerle sağlanan gelir 2.5 milyon lira oldu.
Söz bağış gelirlerinden açılmışken Kızılay’ın bütçesinin büyüklüğünü sordum, yanıtladı:
- Bütçemiz bizim görevi devraldığımız 2015 yılında 900 milyon liraydı. Bugün 6.5 milyar liraya ulaşıyor.
Kızılay’ın dünyada insani yardımda marka olduğunu vurguladı:
- 13 ülkede daimi delegasyon olmak üzere 47 ülkede operasyon yürütüyoruz.
Malatya’daki vagon fabrikasının bulunduğu alanda kurulacak afet barınma sistemleri üretimine dönük yatırım planını anımsattım, anlattı:
- Yatırım fizibilitesi, mühendislik projeleri bitti. EBRD, İslam Kalkınma Bankası ve bazı finans kuruluşları ile görüşmeler sürüyor. 38 milyon dolarlık ilk etap yatırım için önümüzdeki aylarda imzayı atmayı ümit ediyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı ortama rağmen Kızılay’a bağışların artması, ülkemizin yardımlaşma geleneğinin güçlenerek sürdüğünü ortaya koyuyor.
KAN TİCARİ AMACA KONU EDİLEMEZ AMA
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a kan ve kök hücre bağışlarındaki son durumu sordum, önce şu noktanın altını çizdi:
- Kan bir insan dokusudur ve ticari amaca kesinlikle konu edilemez. Türk Kızılayı kan ve kök hücre bağış faaliyetlerini milli bir ödev olarak kâr amacı gütmeksizin yapıyor.
Kan için 4 bine yakın insanın 300 noktada çalıştığını belirtti:
- Hergün toplanan 9 bin ünite kanın 1500 hastaneye tetkikleri yapılmış ve komponentlerine ayrılmış bir şekilde tesliminin bir maliyeti var. Bunların bir kısmı dövize bağlı maliyetler.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm kan işlemlerinin maliyetini karşıladığını kaydetti:
- Maalesef şu an SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedelleri ile maliyetimizi karşılayamıyoruz. Aylık 13 milyon lira açığı başka bütçe kalemlerinden kısarak çözüyoruz. Bu konuda Çalışma Bakanımız iyileştirme sözü verdi, bekliyoruz.
ODELO’YU FİLİBE’YE GÖTÜRDÜ ÇİN’DE İKİNCİ FABRİKAYI YAPTI
KIZILAY’ın madalya töreninde Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayraktar’la karşılaşınca Almanya’da satın alıp, Slovenya ve Çin’de büyüttükleri stop lambası üreticisi Odelo’nun ulaştığı boyutu sordum, anlattı:
- Slovenya’da ciromuz 220-230 milyon Euro’ya ulaştı. 1500’ü aşkın istihdam söz konusu. Orada büyüme alanımız kalmadı. Biz de Filibe’ye 20 milyon Euro yatırımla sıfırdan fabrika kurduk.
Mercedes’e üretim yaptıkları Çin’deki durumu merak ettim, paylaştı:
- Çin’de ikinci fabrika yatırımını gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de Farba ile sektöre kendini kanıtlayan Bayraktar Ailesi, otomotiv ana sanayinin izinde Odelo ile yurt dışında büyüme yolculuğunu sürdürüyor.
Bağış krize takılmadı Kızılay 200 milyon lirayı yakaladı
NURYILDIZ Tekstil’in patronu Şahin Nalbant aradı:
- Kızılay’ın bağışçılarına madalya töreni var, birlikte katılalım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı törenin gerçekleştiği salonda, bağışçılar arasında şu isimler dikkatimi çekti:
* Abdulkadir Konukoğlu, Remzi Gür, dede-torun Atasay Kamer’ler, Mehmet Torun, İbrahim Burkay, Vahap Küçük, Kenan Küçük, Coşkun Ergün, Birbey Ergün, Ahmet Bayraktar, Mehmet Cengiz, Mehmet Usta, Suat Sancak.
Kerem Kınık, törendeki konuşmasında şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada ekonomik krizler yaşandığında bağışlarda da genelde düşüş olur. Bizde çok şükür tersi oluyor. Ülkemizde kriz ortamlarında bile Kızılay’a bağışların arttığını görüyoruz.
Bunun üzerine madalya alan kurum ve kişilerin Kızılay’a yaptığı toplam bağışı merak ettim. Kınık, önce şu dökümü paylaştı:
* 2 milyon lira ve üzeri bağış yapanlara platin madalya. (57 platin madalya verildi)
* 500 bin lira-2 milyon lira arası bağış yapanlara altın madalya. (60 altın madalya verildi)
* 250-500 bin lira arası bağış yapanlara gümüş madalya. ( 29 gümüş madalya verildi)
Buradan yola çıkarak kabaca hesap yaptım, madalya alanların Kızılay’a bağışları toplamı şöyle çıktı:
- Madalyalı bağışların toplamı 200 milyon lirayı buluyor.
Kınık, ayrıca Hilal-i Ahmer Koleksiyonu eserlerinin de Kızılay’a kaynak yaratmada rol oynadığını belirtti:
- Projenin başladığı günden törene kadar 50 hilal satıldı, 2 milyon 50 bin lira gelir sağlandı. Törende satılanlarla birlikte hilallerle sağlanan gelir 2.5 milyon lira oldu.
Söz bağış gelirlerinden açılmışken Kızılay’ın bütçesinin büyüklüğünü sordum, yanıtladı:
- Bütçemiz bizim görevi devraldığımız 2015 yılında 900 milyon liraydı. Bugün 6.5 milyar liraya ulaşıyor.
Kızılay’ın dünyada insani yardımda marka olduğunu vurguladı:
- 13 ülkede daimi delegasyon olmak üzere 47 ülkede operasyon yürütüyoruz.
Malatya’daki vagon fabrikasının bulunduğu alanda kurulacak afet barınma sistemleri üretimine dönük yatırım planını anımsattım, anlattı:
- Yatırım fizibilitesi, mühendislik projeleri bitti. EBRD, İslam Kalkınma Bankası ve bazı finans kuruluşları ile görüşmeler sürüyor. 38 milyon dolarlık ilk etap yatırım için önümüzdeki aylarda imzayı atmayı ümit ediyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı ortama rağmen Kızılay’a bağışların artması, ülkemizin yardımlaşma geleneğinin güçlenerek sürdüğünü ortaya koyuyor.
KAN TİCARİ AMACA KONU EDİLEMEZ AMA
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a kan ve kök hücre bağışlarındaki son durumu sordum, önce şu noktanın altını çizdi:
- Kan bir insan dokusudur ve ticari amaca kesinlikle konu edilemez. Türk Kızılayı kan ve kök hücre bağış faaliyetlerini milli bir ödev olarak kâr amacı gütmeksizin yapıyor.
Kan için 4 bine yakın insanın 300 noktada çalıştığını belirtti:
- Hergün toplanan 9 bin ünite kanın 1500 hastaneye tetkikleri yapılmış ve komponentlerine ayrılmış bir şekilde tesliminin bir maliyeti var. Bunların bir kısmı dövize bağlı maliyetler.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm kan işlemlerinin maliyetini karşıladığını kaydetti:
- Maalesef şu an SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedelleri ile maliyetimizi karşılayamıyoruz. Aylık 13 milyon lira açığı başka bütçe kalemlerinden kısarak çözüyoruz. Bu konuda Çalışma Bakanımız iyileştirme sözü verdi, bekliyoruz.
ODELO’YU FİLİBE’YE GÖTÜRDÜ ÇİN’DE İKİNCİ FABRİKAYI YAPTI
KIZILAY’ın madalya töreninde Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayraktar’la karşılaşınca Almanya’da satın alıp, Slovenya ve Çin’de büyüttükleri stop lambası üreticisi Odelo’nun ulaştığı boyutu sordum, anlattı:
- Slovenya’da ciromuz 220-230 milyon Euro’ya ulaştı. 1500’ü aşkın istihdam söz konusu. Orada büyüme alanımız kalmadı. Biz de Filibe’ye 20 milyon Euro yatırımla sıfırdan fabrika kurduk.
Mercedes’e üretim yaptıkları Çin’deki durumu merak ettim, paylaştı:
- Çin’de ikinci fabrika yatırımını gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de Farba ile sektöre kendini kanıtlayan Bayraktar Ailesi, otomotiv ana sanayinin izinde Odelo ile yurt dışında büyüme yolculuğunu sürdürüyor.