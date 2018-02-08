Babanız Bolu Tüneli’ni yaptı, Kanal İstanbul’da kaderimize ortak olun

CUMHUR-BAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve ISPI’nin (İtalyan Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü) Roma’da düzenlediği toplantıda Astaldi Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi’yi görünce Başbakanlığı’nın ilk dönemlerini anımsadı:

- Babanızla Bolu Dağı Tüneli projesinin bitirilmesi için büyük gayret gösterdik.

Ardından Kanal İstanbul’a değindi:

- Siz de Kanal İstanbul projesinde Türkiye’nin kaderine ortak olun.

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut’un katıldığı toplantıda şu veriyi paylaştı:

- Türkiye’de 1400 İtalyan firması faaliyet gösteriyor. Ülkemizdeki yatırımları 3.1 milyar doları bulunuyor.

Pirelli, Ferrero, Astaldi, Salini, Cementir gibi önde gelen İtalyan grupların başkan ve CEO’larına döndü:

- Türkiye’ye duyduğunuz güvene, yaptığınız yatırımlara teşekkür ediyorum.

Yeni yatırımlar için davet çıkardı:

- Sermayenin milliyeti, ülkesi, inancı olmaz. Teşvik sistemimizi ülkemizin gelişen ekonomisi ve yatırımcıların beklentilerine göre geliştirdik. Stratejik yatırımlar için gelişmiş bölgelerimizde bile cazip teşvik paketlerimiz var.

Savunma sanayi üzerinde durdu:

- Fransa ve İtalya’nın ortak konsorsiyumu Eurosam’la ülkemizin uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi-üretimi için anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayı çok önemsiyoruz. Ayrıca bu anlaşma, İtalya ile başka işbirliklerinin yolunu da açar.

Black Shape CEO’su Angello Petrosillo, kısa süre önce THY ile direk Bari-İstanbul uçuşu yaptığını belirtti:

- Bari’den aktarmasız İstanbul’a uçtum. THY’yi kutluyorum.

Elettronica CEO’su Enzo Benigni, savunma sektöründeki faaliyetlerine değinip ekledi:

- Türkiye’de işbirliklerine devam etmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pirelli Yönetim Kurulu Başkanı Troncetti’ye toplantıya verdiği destek için teşekkür edip, sürdürdü:

- Pirelli’nin Türkiye’deki tarihi çok eski. Sizin gibi firmalar, ülkemizin yatırım ortamının tanıtılmasında önemli roller üstlenebilir.

Erdoğan, toplantının sonunda 20 dolayındaki İtalyan şirketin başkan ve CEO’larına kravat-fular hediye ederken, Türkiye’nin hazır giyim ve modadaki iddiasını ortaya koydu:

- Türk tekstil, hazır giyim sektörü ve modacılarımız en az İtalyanlar kadar iddialı...

Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Roma’dan bir başka toplantı için Londra’ya giderken Erdoğan ve heyetinin İtalyan yatırımcılarla toplantısından çıkan mesajı özetledi:

- İtalya’nın önde gelen şirketlerinden Türkiye’ye dönük yeni yatırım ve işbirlikleri müjdesi aldık.

Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı” sürerken böyle mesajlar gelmesi, ekonomi için moral etkisi yapar değil mi?