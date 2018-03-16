Azerbaycan 10.1 milyar getirdi 11.7 milyar dolar çekti

"6. Küresel Bakü Forumu” için Azerbaycan’ın başkentine giden Başbakan Binali Yıldırım ve heyetini taşıyan TC-TUR uçağı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na indikten kısa süre sonra Tekfen Holding CEO’su Osman Birgili’ye mesaj yazdım:

- Başbakan Binali Yıldırım’la Bakü’deyim. Tekfen’in inşa ettiği açık deniz petrol ve doğalgaz platformları Hazar Denizi’nin Bakü’den 120 kilometre mesafede olan noktasında çalışıyor. Bu konuda yeni projeler söz konusu mu?

O sırada Katar’da otoyol şantiyesi ziyareti yapan Birgili’den şu yanıt geldi:

- Azerbaycan’da şu anda deniz platformu işimiz yok. Önümüzdeki yıl yenisine başlamayı programımıza alıyoruz. Şu anda Tekfen İnşaat, Bakü’de Vergi Bakanlığı’nın kulesini inşa ediyor.

Başbakan Yıldırım’ın programında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere, Arnavutluk, Moldova, Makedonya cumhurbaşkanları ile ikili görüşmeler ve “6. Küresel Bakü Forumu” oturumlarının yanı sıra iş insanlarıyla buluşmayı da görünce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Basın Danışmanı İlke Özkan’a mesaj yazıp sordum:

- DEİK, Başbakan’ın Azerbaycan seyahati vesilesiyle toplantı düzenliyor mu?

Şu yanıtı aldım:

- DEİK’in geniş bir organizasyonu söz konusu değil. Ancak, “Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi” Başkanımız Selçuk Akat şu anda Bakü’de.

Akat’tan Türkiye-Azerbaycan ekonomik, ticari ilişkilerine dönük verileri öğrendim:

- İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 12 artışla 2 milyar 640 milyon dolar oldu. Çok küçük farkla Türkiye artıda. Azerbaycan’ın dış ticaret liginde 2016’da birinci idik, geçen yıl ikinci olduk.

Başta Petkim, Star Rafinerisi, TANAP olmak üzere, çok büyük bölümünü Socar’ın yaptığı Azerbaycan yatırımlarına dikkat çekti:

- Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımları 10 milyar doları biraz aştı. 2020 yılı sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşacak. Türkiye’de 2 bine yakın Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımlarının altını çizdi:

- Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımları 11.7 milyar dolara ulaştı. Bunun 8.96 milyar dolarlık bölümü petrol ve gaz sektöründe yer alıyor. Azerbaycan’da inşaat, sanayi, ticaret, hizmet ve telekomünikasyon başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde 3 bine yakın Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

Müteahhitlik hizmetlerini işaret etti:

- Türkiye, müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 11 milyar dolarlık 182 proje ile Azerbaycan’da birinci sırada yer alıyor.

Azerbaycan’ın petrol fiyatlarının düşmesiyle diğer sektörleri geliştirmek için reformlar başlattığını kaydetti:

- Şirketlerimiz karşılıklı yeni yatırım olanaklarını araştırıyor.

Başbakan Yıldırım da AZ TV’nin sorularını yanıtlarken TANAP, TAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerine vurgu yaptı:

- TANAP ve TAP, Türkiye, Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak. Türkiye ayağı bu yıl sonunda tamamlanacak.

Projenin enerji güvenliği açısından önemi üzerinde durdu:

- Bu ve benzer projeler Türkiye, Azerbaycan ve hatta Gürcistan’ın önemini daha da ortaya çıkarıyor. Bölgenin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor. İsteriz ki Ermenistan da yanlışlarından vazgeçip bu projeye katılsın.

Azerbaycan ve Türkiye, karşılıklı dev yatırımlara imza atıyor, kol kola büyüme yolunda ilerliyor...

Ermenistan da bir gün bu işbirliklerinin parçası olur mu?

HEYETTE İHSANOĞLU VE ÇETİN DE VAR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın “6. Küresel Bakü Forumu” çerçevesindeki Azerbaycan seyahati için hazırlanan kitapçıkta heyet listesini incelerken iki isim dikkatimi çekti:

* TBMM eski Başkanlarından, Dışişleri eski Bakanlarından Hikmet Çetin.

* CHP ve MHP’nin, Cumhurbaşkanı’nı doğrudan halkın seçtiği ilk seçimde “çatı aday” yaptıkları Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu.

İki ismin heyet listesinde nasıl yer aldığını Başbakan’ın danışmanlarına sordum, şu yanıt geldi:

- Sayın Çetin ve İhsanoğlu, “6. Küresel Bakü Forumu”nun konuşmacıları arasında. Heyete de o vesileyle girdiler.

Forum’da Prof. İhsanoğlu’na da sordum, şu yanıtı verdi:

- “Küresel Bakü Forumu”na daha önce de davet aldım. Bu sefer katılabileceğimi bildirince Sayın Başbakan nezaket gösterip bizi uçağına davet etti.

19 YAŞINDA TIP İÇİN GİTTİ BAKÜ’DE PATRON OLDU

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ı Bakü’de iş insanlarıyla buluşturan “Türkiye ve Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri İçtimai Birliği” (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat oldu. Şanlıurfalı Büyükfırat, tıp öğrenimi için Azerbaycan’a gitti. İki yıllık tıp eğitimi sonrası eczacılığı tercih etti. Büyükfırat, Azerbaycan’daki işlerini şöyle özetledi:

- Restoran zinciri sahibiyim, tıp merkezim, kağıt fabrikam var...