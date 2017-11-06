Ayvalık zeytinyağı AB’de coğrafi işaret sınavına hazırlanıyor

AYVALIK Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi, “13’üncü Uluslararası Hasat Günleri”nin ana temasını belirlerken geleceğe dönük planını da ortaya koydu:

- Ulusal değer zeytinyağı, küresel hedef bütün dünya...

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, bu hedefe dönük önemli bir adımı paylaştı:

- Ayvalık zeytinyağına yurtiçindeki coğrafi işareti 10 yıl önce almıştık. Şimdi, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili için hazırlıklara başladık. 10 aydır süren hazırlıklar 2018’in Nisan ayında tamamlanacak ve başvuru yapacağız.

Hazırlık çalışmalarına destek veren kuruluşları sıraladı:

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Balıkesir Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Metro Grossmarket zeytinyağımıza AB coğrafi tescili yolculuğumuzda bize destek veriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yurt içindeki coğrafi işaret çabalarını anımsadı:

- Coğrafi işaret için mahkemeye düştüğümüz de oldu. Ancak, Ayvalık zeytinyağının yurtiçi pazarda daha üst konuma çıkmasını sağlayan coğrafi işaretimizi 10 yıldır kullanıyoruz.

Benhan İbrahim Kantarcı, dünyada coğrafi işaretli tarım ürünleri pazarına dikkat çekti:

- Dünyada coğrafi işaretli tarım ürünleri pazarı 200 milyar dolara ulaşıyor.

Coğrafi işaretin ürünün değerinin yükselmesine katkı yaptığını vurguladı:

- AB’den coğrafi işaret tescilini alırsak, Ayvalık zeytinyağının dünyada bilinirliği artacak. Zeytinyağımızı dünyaya hak ettiği yüksek fiyattan satma kapısı açılacak. Bu, başta üreticilerimiz olmak üzere hepimize kazandıracak.

Portekiz CEPAAL Alentejo Zeytinyağları Araştırma ve Tanıtım Merkezi Teknik Müdürü Henrique Herculano, coğrafi işaretin sağladığı korumaya örnek gösterdi:

- Champagne (şampanya), Fransa’da bir bölgenin adıdır. Yıllar önce coğrafi işaret tescili aldıkları için, dünyada kimse kullanamıyor. Onun yerine “Köpüklü şarap” tanımıyla yetiniliyor. Böylece, şampanya önemli ayırıcı özellikle dünyada yerini koruyor.





Sonra Portekiz’in zeytinyağı ihracat verilerini ortaya koydu:

- Bizim zeytinyağımız üretilen bölgelere göre AB’den coğrafi işaret tescillidir. 120 bin ton zeytinyağı ihracatından 440 milyon Euro gelir sağlıyoruz. İhracatta kilo başına fiyatımız 2.91-4.65 Euro arasında değişiyor.

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, 2016-2017 sezonunda yüzde 200’ün üzerinde artan zeytinyağı ihracatına işaret etti:

- 44 bin 457 ton zeytinyağı ihracatı ülkemize 174.1 milyon dolar döviz geliri sağladı. 2017-2018 sezonunda ihracat geliri 250 milyon dolara çıkabilir.

Türkiye’nin önde gelen ve yurtdışına markalı satış gücü olan şirketleri bile, ürünün bollaştığı dönemlerde dökme zeytinyağı ihracatına yükleniyor. Bu da, zeytinyağı ihracatından sağlanan geliri aşağı çekiyor... Zeytinyağına AB’den coğrafi işaret almak, dökme ihracatı bitirmeye, markalı ürünleri dünyada vitrinlere yaymaya yetecek mi?

ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ PARİS’E GİDECEK

PORTEKİZ CEPAAL Alentejo Zeytinyağı Araştırma Merkezi Teknik Müdürü Hemrique Herculano, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Ayhan Sicimoğlu’nun konuştuğu paneli yönetmeye hazırlanırken, kalabalık müzisyen grubu, seslendirdikleri müzik eşliğinde salona girdi.

Mini konser sonrası Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, grubu tanıttı:

- Zeytin Çekirdekleri.

Projeyi özetledi:

- Gül Gürsoy’un koordinasyonuyla kimsesiz ya da dar gelirli ailelerin çocuklarından bir koro oluşturduk. Müzik aletlerinin çoğu bağışlarla sağlandı. Gruba “Zeytin Çekirdekleri” dedik.

Grupta sayının 1500’ü bulduğunu vurguladı:

- Bu çocuklar konser için Paris’e gidecek.

FİNAL FOUR, SLOVENYA’DA HAVLUYA YENİ KAPI AÇTI

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB), geçen mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen “Turkish Airlines Euroleague Final Four” sırasında 4 takıma “Turkish Towels” markalı havluları kullandırdı.

Turnuvanın şampiyonu Slovenya’nın oyuncuları, Türk havlusu ile ilgili izlenimlerini sosyal medyada paylaştı:

- Çok terliyken bile tek bir tüy yüzümüze yapışıp kalmadı.

Ülkedeki bir zincir mağaza, havlu alımı için Pakistan’la bağlantı kurmuşken, Basketbol Milli Takımı oyuncularının paylaşımları üzerine yönünü Denizli’ye çevirdi. Fiyatı yüzde 15 yüksek olmasına rağmen siparişini Denizli’ye verdi.

DENİB Başkanı ve TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert, İhracat Haftası’nda Ali Kırca’nın yönettiği “İhracat Meydanı”nda Slovenya öyküsünü anlatıp ekledi:

- “Turkish Towels” ortak hareketi sonuç veriyor.