Ayda 15 bin dolar kazanan e-spor oyuncusu var

MESLEK büyüğüm Nuri Çolakoğlu’nun oğlu Hasan Çolakoğlu, Viyana Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği eğitimi sonrası 2 yıl bir başka şirkette iş deneyimi kazandıktan sonra 1997’de Çolakoğlu Ailesi’nin ortak olduğu TEB Yatırım’a geçti.

TEB Yatırım’a girdiği anda kararını verdi:

- Bankacılık bana göre değil.

TEB Grubu’ndan kopmadan, internete odaklandı:

- Grup bünyesinde TEB İletişim’i kurduk. İnternete yönelmelerini sağladık.

2001’de o şirketin kapatılmasına karar verilince grubun o dönemki büyük hissedarı, aile büyüğü Hasan Çolakoğlu ile yine o dönemde Koç Bilgi Grubu’na odaklanan Ali Koç’u ikna edip, bilgisayar oyunlarına dönük işe girişti:

- 2003’te kurulan TEB-Koç oyun start-up’ı ortaklığı 2 yıl sürdü. Şirket bilgisayar oyunları konusunda distribütörlükler yaptı.

İş hayatında hep bilgisayar oyunlarına kafa yoran Hasan Çolakoğlu, 2005’te Nintendo’yu Türkiye’ye getirdi:

- 7 yıl Nintendo Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini yürüttüm.

Derken 2012’de ABD merkezli “Riot Games”i buldu:

- Çin ve Kore, ücretsiz oyunları başlatmıştı. Riot Games de ABD kalitesiyle ücretsiz oyuna girmişti. Türkiye’ye uyan bir modeldi.

Riot Games’le bağlantı kurdu, dünyadaki 5’inci ofisini İstanbul’da açmaya ikna etti:

- Türkiye’deki şirketi 2 milyon dolar sermaye ile kurduk. Ülke müdürlüğü görevini ben üstlendim, ekibe Digiturk’ten Bora Koçyiğit’i aldık. 6 ayda kâra geçtik.

Riot Games’in oluşturduğu League of Legends’in profesyonel olarak Türkiye’de de oynanmasını sağladı:

- Türkiye’de de e-spor liginin fitilini ateşledik. Bir maçın ortalama tekil izleyicisi 40-50 bine ulaştı. Finallerde izleyici 1 milyonu buldu.

2015’ten itibaren maçların mekanı şirketin İstanbul Ofisi oldu:

- Maçlar bizim hakemlerin gözetiminde oynanıyor. Finalin adresi ise Ülker Sports Arena.

Türkiye’de League of Legends’e ilgi Almanya’nın üzerine çıkınca, Riot Games, Hasan Çolakoğlu’nu Los Angeles’daki merkeze transfer etti:

- Ben Brezilya’dan Hindistan’a, Türkiye’den Ortadoğu’ya kadar gelişmekte olan ülkelerin direktörlüğünü yürüteceğim. Türkiye Ülke Müdürlüğü görevi de artık Bora Koçyiğit’in.

Çolakoğlu ve Koçyiğit’le buluşup, yeni görevleri ve League of Legends’i konuştuk. Çolakoğlu, Türkiye’nin Almanya’yı geçmesinin anlamını şu veriyle ortaya koydu:

- Türkiye’de bilgisayar oyunu pazarı 600-700 milyon dolar. Almanya’da ise 5 milyar dolar.

League of Legends’in küresel cirosuna işaret etti:

- 1.6 milyar dolar.

Profesyonel oyuncuların lisanslarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan aldığını vurguladı:

- Bakanlık bünyesinde Dijital Oyunlar Federasyonu Asbaşkanlığı var. Oyuncular lisansı oradan alıyor. Ayrıca yurtdışı karşılaşmalarına gidenlere gri pasaport veriliyor.

Profesyonel bir oyuncunun aylık gelirini merak ettim, paylaştı:

- Ayda ortalama 5-6 bin dolar kazanabilirler. En iyilerin aylık geliri 10-15 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Bilgisayar oyununu “e-spor”a ve 13-25 yaş arası gençler için kazanç kapısına dönüştürmek önemli bir adım değil mi?

KÜFÜRDEN 1 YIL CEZA ALINIYOR

RIOT Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Hasan Çolakoğlu ve Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit’e çocukları bilgisayar oyunundan kafayı kaldırmayan anne-babaların tedirginliklerini anımsattım, şu yanıtı aldım:

- Bizim oyunda vurdu, kırdı, kan, ölüm yok. Gençleri yanlış yönlendirme bir yana ciddi bir disiplin var.

Çolakoğlu, disipline örnek verdi:

- Arkadaşına, rakibine küfür eden 5 maç ceza alıyor. Küfürden 1 yıla kadar ceza alan da oldu.

FUTBOL KULÜPLERİ DE E-SPOR TAKIMI KURUYOR

HASAN Çolakoğlu, League of Legends için ilk e-spor takımını 2015’te kurup dünyada da bir ilki gerçekleştiren futbol kulübünün Beşiktaş olduğunu belirtti:

- Fenerbahçe’nin e-spor takımının kuruluşuna Ali Koç, Erol Bilecik ve Sina Afra öncülük etti. Takım Ekim 2016’da “1907 Fenerbahçe Espor” adıyla kuruldu. “Galatasaray Esports”, Aralık 2016’da kuruluşunu açıkladı. İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka da Ocak 2017’de e-spor takımını duyurdu.

Türkiye’deki ligde 8 profesyonel takım olduğunu vurguladı:

- 8 takım da yükselme liginde var. Yükselme ligine çıkmak için yarışan takım sayısı da 14 bin.

DÜNYADA TANINAN TAKIMLARIMIZ VAR

BORA Koçyiğit, Türkiye’deki takımların League of Legends’te dünyada tanındığını vurguladı:

- Dark Passage ve SuperMassive gibi dünyanın tanıdığı takımlarımız var. Takımlarımız uluslararası turnuvalarda önemli sonuçlara imza atıyor, dünya şampiyonuyla karşı karşıya geliyor.

FATİH VE BARBAROS KOSTÜMÜ 1 MİLYON SATTI

HASAN Çolakoğlu, League of Legends’te 7 yıldır aynı oyunun oynandığını belirtti:

- 2 haftada bir oyunda güncellemeler yapılıyor. Bu güncellemelere Türkiye’den de katkı veriliyor.

Oyunda karakterlere kıyafet satışı olduğunu vurguladı:

- Kıyafet ücretleri 5-30 lira arasında değişiyor.

Karakterlere Türkiye’den de kıyafet yaratıldığını kaydetti:

- Fatih Sultan Mehmet ve Barbaros Hayrettin Paşa kostümleri geliştirmiştik. Bu kostümlerin satışı 1 milyonu buldu.