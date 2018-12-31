Ayçiçeği dönümde 480 lira şaraplık üzüm 3 bin 600 lira getiriyor

- Poyralı, Akören, Akçaköy, Küçükkarıştıran, Tozaklı’da bağlarımız var. Bunlara 300 dönüm daha eklenecek.
Toplam 135 bin şişe şarap ürettiklerini belirtti:
- ABD ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 10-15’i ihracata gidiyor. Hedefimiz ihracatı yüzde 50’ye çıkarmak.
Şişe başına ihracat fiyatlarını paylaştı:
- Şişe başına 5.5 Euro’ya ihracat yapıyoruz. İhraç fiyatı 19 Euro’ya ulaşan şarabımız da var. Türkiye’nin ortalama şarap ihraç fiyatının 2.5 Euro olduğu dikkate alınırsa, bizim yarattığımız katma değer daha iyi anlaşılıyor.
İhracat için gittiği ülkelerde karşılaştığı soruya dikkat çekti:
- Gerçekten Türkiye’de şarap üretiliyor mu?
Şarap ihracatı için komando gibi çalışmak gerektiğini vurguladı:
- Anadolu ve Trakya’nın şarap üretimi tarihinde önemli yer olmasına rağmen dünyada bu dönemde Türkiye’de iyi şarap üretilebildiği pek bilinmiyor.
Bir dönüm bağ ve ihraç fiyatları üzerinden katma değer hesabı yaptı:
- Bir dönüm bağdan 800 kilo üzüm alınıyor. Buradan 660 şişe şarap elde edilebiliyor. Şişesini 5.5 Euro’ya ihraç ettiğimiz dikkate alındığında, dönümde 3 bin 630 Euro (21 bin 780 lira) gelire ulaşılabiliyor.
Trakya’da yaygın olan ayçiçeği ile karşılaştırma yaptı:
- Ayçiçeğinde dönüm başına 200 kilo ürün alınıyor. Ayçiçeğinin ton başına fiyatının 400 Euro olduğu dikkate alınırsa, 200 kilosu 80 Euro (480 lira) ediyor.
Ayçiçeğini üzümle karşılaştırmak gerektiğini anımsattım, yaptı:
- 2018 bağ bozumu sırasında Türkiye’nin büyük şarap üreticlerinden birine kilosu 4.5 liradan üzüm sattım. Dönüm başına gelirim üzümde 3 bin 600 lira oldu.
Yeniden ihracata döndü:
- Trakya’nın önemli şaraplık üzümlerinden Papaskarası üretimi neredeyse bitmişti. Biz yeniden canlandırdık. Bu üzümden elde ettiğimiz şarap ABD’de çok ilgi görüyor.
Bu örnekten yola çıkıp şu noktanın altını çizdi:
- Boğazkere, Öküzgözü, Papaskarası, Narince, Karaoğlan gibi ülkemizin yerel üzümlerinden üretilen şarapların ihracat şansı daha yüksek.
Türkiye’nin şarap ihracatında öne çıkması için, üreticilerin kol kola yürümesi, tanıtım maliyetini paylaşması gerekiyor.
Birlikte hareket edildiğinde Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı fuar ve mağaza desteği kapısı daha rahat açılabiliyor.
İyi yıllar...
EGE’NİN VİZYONU TÜRKİYE’NİN VİZYONU
EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam’la 2017 Ekim ayında Özgencil’le birlikte düzenledikleri “Ege Ekonomik Forumu” öncesi İstanbul’da buluştuğumuzda bir meslektaşım sordu:
- İzmir’in birinci kuşak iş insanları cuma öğleden sonra Çeşme’ye gider, pazartesi sabah dönerdi. 3’üncü kuşak iş insanları perşembeden Çeşme’ye gidiyor, salı dönüyor. Bu da İzmir’in iş temposunu yavaşlatıyor değil mi?
Susam, soru ile karşılık verdi:
- İstanbul’da işten çıktıktan 45 dakika sonra ulaşacağınız Çeşme gibi bir yer olsa, siz de aynısını yapmaz mısınız? İzmirli çalışmayı ve yaşamayı bilir.
Kentin durumunu şöyle analiz etti:
- İzmir geride değil ama beklenen kadar ilerlememiş olabilir.
Susam’la geçenlerde İstanbul’da buluştuğumuzda, iki yıldır “Ege Ekonomik Forumu”nda kullandıkları sloganı anımsattı:
- Ege’nin vizyonu, Türkiye’nin vizyonu.
İzmir’de ve bölgede havacılık sektörünün öne çıktığını vurguladı:
- Nisan ayında İzmir’de bir havacılık ve uzay sanayi etkinliği olacak. Havacılık sektörü İzmir’de giderek daha önem kazanacak.
Bölgenin tarım potansiyeline işaret etti:
- Adnan Menderes Havalimanı’na ikinci pist yapılsa, tarım ürünleri kargosunda merkeze dönüşme şansı var. İzmir’i lojistikte hava taşımacılığı ile desteklemek gerekiyor.
Ardından turizme değindi:
- Bölgemiz deniz, kum, güneşin yanısıra kültür turizmi için önemli varlıklara sahip, Ayrıca termalde iddialı bölgeyiz. Yunanistan ile ortak destinasyon programı geliştirebiliriz.
Yenilenebilir enerjiye uzandı:
- Bölgemiz rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji potansiyeli açısından da ön sıralarda. İzmir’de rüzgar santralları için kanat üretimi yapılıyor.
EGEV’in 1992’de dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş öncülüğünde kurulduğunu anımsatıp, kapsadığı illeri sıraladı:
- İzmir, Afyon, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Uşak.
Sözünü sloganla noktaladı:
- Ege’nin vizyonu, Türkiye’nin vizyonu...
Ayçiçeği dönümde 480 lira şaraplık üzüm 3 bin 600 lira getiriyor
İrem Çamlıca Bağcılık ve Şarapçılık’ın kurucusu Mustafa Çamlıca, elindeki kitapçıktan Trakya’daki 900 dönümü bulan bağlarının fotoğraflarını gösterdi:
- Poyralı, Akören, Akçaköy, Küçükkarıştıran, Tozaklı’da bağlarımız var. Bunlara 300 dönüm daha eklenecek.
Toplam 135 bin şişe şarap ürettiklerini belirtti:
- ABD ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 10-15’i ihracata gidiyor. Hedefimiz ihracatı yüzde 50’ye çıkarmak.
Şişe başına ihracat fiyatlarını paylaştı:
- Şişe başına 5.5 Euro’ya ihracat yapıyoruz. İhraç fiyatı 19 Euro’ya ulaşan şarabımız da var. Türkiye’nin ortalama şarap ihraç fiyatının 2.5 Euro olduğu dikkate alınırsa, bizim yarattığımız katma değer daha iyi anlaşılıyor.
İhracat için gittiği ülkelerde karşılaştığı soruya dikkat çekti:
- Gerçekten Türkiye’de şarap üretiliyor mu?
Şarap ihracatı için komando gibi çalışmak gerektiğini vurguladı:
- Anadolu ve Trakya’nın şarap üretimi tarihinde önemli yer olmasına rağmen dünyada bu dönemde Türkiye’de iyi şarap üretilebildiği pek bilinmiyor.
Bir dönüm bağ ve ihraç fiyatları üzerinden katma değer hesabı yaptı:
- Bir dönüm bağdan 800 kilo üzüm alınıyor. Buradan 660 şişe şarap elde edilebiliyor. Şişesini 5.5 Euro’ya ihraç ettiğimiz dikkate alındığında, dönümde 3 bin 630 Euro (21 bin 780 lira) gelire ulaşılabiliyor.
Trakya’da yaygın olan ayçiçeği ile karşılaştırma yaptı:
- Ayçiçeğinde dönüm başına 200 kilo ürün alınıyor. Ayçiçeğinin ton başına fiyatının 400 Euro olduğu dikkate alınırsa, 200 kilosu 80 Euro (480 lira) ediyor.
Ayçiçeğini üzümle karşılaştırmak gerektiğini anımsattım, yaptı:
- 2018 bağ bozumu sırasında Türkiye’nin büyük şarap üreticlerinden birine kilosu 4.5 liradan üzüm sattım. Dönüm başına gelirim üzümde 3 bin 600 lira oldu.
Yeniden ihracata döndü:
- Trakya’nın önemli şaraplık üzümlerinden Papaskarası üretimi neredeyse bitmişti. Biz yeniden canlandırdık. Bu üzümden elde ettiğimiz şarap ABD’de çok ilgi görüyor.
Bu örnekten yola çıkıp şu noktanın altını çizdi:
- Boğazkere, Öküzgözü, Papaskarası, Narince, Karaoğlan gibi ülkemizin yerel üzümlerinden üretilen şarapların ihracat şansı daha yüksek.
Türkiye’nin şarap ihracatında öne çıkması için, üreticilerin kol kola yürümesi, tanıtım maliyetini paylaşması gerekiyor.
Birlikte hareket edildiğinde Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı fuar ve mağaza desteği kapısı daha rahat açılabiliyor.
İyi yıllar...
EGE’NİN VİZYONU TÜRKİYE’NİN VİZYONU
EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam’la 2017 Ekim ayında Özgencil’le birlikte düzenledikleri “Ege Ekonomik Forumu” öncesi İstanbul’da buluştuğumuzda bir meslektaşım sordu:
- İzmir’in birinci kuşak iş insanları cuma öğleden sonra Çeşme’ye gider, pazartesi sabah dönerdi. 3’üncü kuşak iş insanları perşembeden Çeşme’ye gidiyor, salı dönüyor. Bu da İzmir’in iş temposunu yavaşlatıyor değil mi?
Susam, soru ile karşılık verdi:
- İstanbul’da işten çıktıktan 45 dakika sonra ulaşacağınız Çeşme gibi bir yer olsa, siz de aynısını yapmaz mısınız? İzmirli çalışmayı ve yaşamayı bilir.
Kentin durumunu şöyle analiz etti:
- İzmir geride değil ama beklenen kadar ilerlememiş olabilir.
Susam’la geçenlerde İstanbul’da buluştuğumuzda, iki yıldır “Ege Ekonomik Forumu”nda kullandıkları sloganı anımsattı:
- Ege’nin vizyonu, Türkiye’nin vizyonu.
İzmir’de ve bölgede havacılık sektörünün öne çıktığını vurguladı:
- Nisan ayında İzmir’de bir havacılık ve uzay sanayi etkinliği olacak. Havacılık sektörü İzmir’de giderek daha önem kazanacak.
Bölgenin tarım potansiyeline işaret etti:
- Adnan Menderes Havalimanı’na ikinci pist yapılsa, tarım ürünleri kargosunda merkeze dönüşme şansı var. İzmir’i lojistikte hava taşımacılığı ile desteklemek gerekiyor.
Ardından turizme değindi:
- Bölgemiz deniz, kum, güneşin yanısıra kültür turizmi için önemli varlıklara sahip, Ayrıca termalde iddialı bölgeyiz. Yunanistan ile ortak destinasyon programı geliştirebiliriz.
Yenilenebilir enerjiye uzandı:
- Bölgemiz rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji potansiyeli açısından da ön sıralarda. İzmir’de rüzgar santralları için kanat üretimi yapılıyor.
EGEV’in 1992’de dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş öncülüğünde kurulduğunu anımsatıp, kapsadığı illeri sıraladı:
- İzmir, Afyon, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Uşak.
Sözünü sloganla noktaladı:
- Ege’nin vizyonu, Türkiye’nin vizyonu...