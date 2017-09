AVM'ye 'CanPark' dediğimiz için özür diliyorum

Hürriyet Gazetesi’nin “12. Gelişen Bölgeler Zirvesi” için Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ilçede projeleri işadamlarıyla bir aradayız.



Oturumu yöneten Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, söz sırasının CanPark Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür’e geldiğini anons ederken, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can mırıldandı:



- Kendilerine, “AVM’nin adını CanPark koymayın” diye çok söyledik. Bizi dinlemediler...



Can Gür, söze özürle girdi:



- Sayın Belediye Başkanım, sizden özür diliyorum. AVM’mizin adını “CanPark” yapıp, hakkınızda asılsız söylentiler çıkarılmasına vesile olduğumuz için özür diliyorum.



“Can”da ısrarının nedenine değindi:



- Benim adım Can. Birçok işimizde kendi adımı kullandım. Aynı tutumu CanPark için de sürdürdük.



Gür’ün üst üste özür dilemesi, Ümraniye Belediye Başkanı’nın, “Bizi dinlemediler” yakınmasının haklılığını ortaya koydu...



Demek ki “CanPark” dedikodusu, Başkan Hasan Can’ı epey yormuş...





ÜMRAN BORU İÇİN İSİM BEDELİ ÖDEMEK GEREKİR Mİ?

ORYATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, 1967’den beri Ümraniye’de olduklarını belirtip, ekledi:



- Bizim Ümran Boru’nun adı Ümraniye’den yola çıkılarak konuldu. Ümraniye’ye isim hakkı borcumuz var mıdır bilemiyorum.



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, fırsatı kaçırmadı:



- Borcunuzu tahsil ederiz. Okul yaparsınız.



Can, bir okul sözü de Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’dan aldı.







ÖZYEĞİN'İ GEBZE YERİNE ÜMRANİYE'YE ÇEKEN BEN OLDUM

SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 1990’lı yılların sonlarına doğru Ümraniye’deki ilk ofis binasını yaparken dönemin Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve patronu Hüsnü Özyeğin’in kapısını çaldı:



- Hüsnü Bey, İstanbul’un Anadolu yakasında bankanız için bir “üs” kuracağınızı duydum. Gelin bu projeniz için Ümraniye’yi seçin.



Özyeğin, geçmişte genel müdürlük görevinde bulunduğu Yapı Kredi’yi örnek gösterdi:



- Bankacılık üssünü Gebze’ye taşıyan ilk banka Yapı Kredi oldu. Biz de Gebze’yi düşünüyorduk.



Altan Elmas, bu diyalogu Ümraniye’deki “Gelişen Bölgeler Zirvesi”nde anlatıp ekledi:



- Hüsnü Bey’i o günlerde Ümraniye’ye çeken biz olduk. Zamanla birçok şirket merkez ofisi için Ümraniye’ye yöneldi. Biz de burada çok sayıda proje yaptık.