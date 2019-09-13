Arsa verilsin tesis inşaatına 150 milyon lirayı biz buluruz

Gevrek, Özdemir ve beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un Malatya’ya gidişini fırsat bilerek Yeni Malatyaspor tesislerine davet etti. Kahveler içilirken stadyumun yanı başında planlanan yeni tesis projesinin sunumuna geçildi. Gevrek, sunum sırasında arsa konusunu açtı:
- Yeni tesis projemiz için 100 dönüm arsaya ihtiyacımız var. İnönü Üniversitesi arsayı verirse proje için hemen kolları sıvarız.
Tahmini maliyeti paylaştı:
- Arsa bedeli hariç bu tesisi 100-150 milyon liraya tamamlarız.
Gevrek, bu noktada şu soruyu ortaya attı:
- Bana, “Şampiyonluk mu, tesis mi?” diye sorulsa...
Tam futbol alt yapısıyla ilgili bölüm ekrandayken yanıtladı:
- Alt yapıda iyi futbolcu adayları yetiştirmek benim için daha önemli.
Ekrandaki kolej bölümüne işaret etti:
- Alt yapıda yetiştirmek üzere alacağımız çocuklarımız, okula da tesis içindeki kolejde devam edecek.
Nihat Özdemir, Gevrek ve ekibine moral aşıladı:
- Bu projeye kaynak bulunur.
Hamit Altıntop, Almanya’daki alt yapı deneyimiyle şu saptamayı yaptı:
- A takımları daha çok skora endeksli olur. Alt yapıda ise eğitime odaklanmak gerekir.
Gevrek, tesislerin yaratacağı fırsat üzerinde durdu:
- Futbola yeteneği olup keşfedilemeyen çok çocuk var. Bizim tesis ilimizde ve bölgemizde fırsat yaratacak.
Özdemir, alt yapıya hükümetin yaklaşımına dikkat çekti:
- Devlet özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da spora dönük eğitime çok önem veriyor.
Altıntop, şu noktanın altını çizdi:
- Spor yapan çocuk derslerinde de başarılı oluyor.
Ardından Almanya’da 6 yaşında futbol alt yapısında eğitime başladığını anımsattı:
- Orada öğrendiğim en önemli şey kolektif hareket etmek ve disiplin oldu.
Özdemir, Gevrek’e destek sinyali verdi:
- Adil başkan, TFF olarak yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yaparız.
Ayrıca UEFA’yı da adres gösterdi:
- UEFA, Doğu ve Güneydoğu’da sporcu yetiştirilecek alt yapı projelerine destek verebilir. Projeyi UEFA’ya da anlatmak, destek kapısını açabilir.
Gevrek, Hamit Altıntop’un Malatyalı olduğunu belirtip, ekledi:
- Hedefimiz Hamit Altıntop gibi değerler yetiştirmek.
Yeni tesise iyi eğitmenler de eklenirse, Malatya’dan yıldız futbolcuların çıkmasının önü açılır
değil mi?
KÜLTÜR VE SANATA DESTEĞİMİZ SÜRECEK
CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e teşekkür ederek söze girdi:
- Akbank, 14 yıldır Contemporary İstanbul’un ana destekçisi olmayı sürdürüyor.
Suzan Sabancı Dinçer, Güreli’ye mesajını verdi:
- Türkiye’de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran ve kültür sanat gündeminin üst sıralarına taşıyan Contemporary İstanbul, Akbank’ın ana sponsorluğunda, global düzeyde bir çağdaş sanat etkinliğine dönüştü. Desteğimiz devam edecek.
Bankanın kültür ve sanata destek için ayırdığı bütçeyi sordum, şu yanıtı verdi:
- Akbank Sanat, Akbank Caz Festivali, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki sergiler, Contemporary İstanbul derken ciddi bir bütçe ayırıyoruz.
Kültür ve sanatla ilgili hedeflerine işaret etti:
- Sürdürdüğümüz kültür ve sanat projelerinde yerel ve evrensel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını, binlerce sanatsevere ulaşmasını hedefliyoruz.
Akbank Sanat’ın 26 yıldır devrede olduğunu anımsattı:
- Akbank Caz Festivali’nin bu yıl 29’uncusu gerçekleşecek.
İstanbul’un uluslararası sanatçıların çekim merkezi olduğunu kaydetti:
- Ulusal sanatçıların zengin eserleriyle de dünya kültür sanat çevrelerinde önemli bir konuma sahip. İstanbul’u ve ülkemizi yurt dışında iyi ve doğru tanıtmada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
BU KEZ ‘UYANIŞ’ İÇİN DALDILAR
CONTEMPORARY İstanbul’un ilk gününde Ayşegül Dinçkök’ün “Derin Tutku” standına uğradım, Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’le ortaya koydukları “Uyanış”ı izledim. Dinçkök ve Ercümen, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmeye odaklandıkları “Uyanış” projesi için Meksika’nın Tulum sahillerinde dalış yaptı.
Dalışlarında 6 dakika nefes almadan durabilen Ercümen, bu kez 30 kiloluk Deniz Kızı kostümüyle daldı. Dinçkök, Ercümen’in 8-10 metre derinlikteki dansını görüntüledi. Ercümen, çalışmayı şöyle değerlendirdi:
- Amacımız başta plastik ve ağ atıkları olmak üzere denizlerdeki kirlenmeye dikkat çekmekti. 30 kiloluk kostüm ve hareketler nedeniyle 2 dakikada bir su yüzüne çıkıp nefes aldım.
Arsa verilsin tesis inşaatına 150 milyon lirayı biz buluruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, geçen pazar günü Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci’nin oğlu Melih’in hayatını Seray’la birleştirdiği düğün için Malatya’ya giderken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’i de yanına aldı.
Gevrek, Özdemir ve beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un Malatya’ya gidişini fırsat bilerek Yeni Malatyaspor tesislerine davet etti. Kahveler içilirken stadyumun yanı başında planlanan yeni tesis projesinin sunumuna geçildi. Gevrek, sunum sırasında arsa konusunu açtı:
- Yeni tesis projemiz için 100 dönüm arsaya ihtiyacımız var. İnönü Üniversitesi arsayı verirse proje için hemen kolları sıvarız.
Tahmini maliyeti paylaştı:
- Arsa bedeli hariç bu tesisi 100-150 milyon liraya tamamlarız.
Gevrek, bu noktada şu soruyu ortaya attı:
- Bana, “Şampiyonluk mu, tesis mi?” diye sorulsa...
Tam futbol alt yapısıyla ilgili bölüm ekrandayken yanıtladı:
- Alt yapıda iyi futbolcu adayları yetiştirmek benim için daha önemli.
Ekrandaki kolej bölümüne işaret etti:
- Alt yapıda yetiştirmek üzere alacağımız çocuklarımız, okula da tesis içindeki kolejde devam edecek.
Nihat Özdemir, Gevrek ve ekibine moral aşıladı:
- Bu projeye kaynak bulunur.
Hamit Altıntop, Almanya’daki alt yapı deneyimiyle şu saptamayı yaptı:
- A takımları daha çok skora endeksli olur. Alt yapıda ise eğitime odaklanmak gerekir.
Gevrek, tesislerin yaratacağı fırsat üzerinde durdu:
- Futbola yeteneği olup keşfedilemeyen çok çocuk var. Bizim tesis ilimizde ve bölgemizde fırsat yaratacak.
Özdemir, alt yapıya hükümetin yaklaşımına dikkat çekti:
- Devlet özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da spora dönük eğitime çok önem veriyor.
Altıntop, şu noktanın altını çizdi:
- Spor yapan çocuk derslerinde de başarılı oluyor.
Ardından Almanya’da 6 yaşında futbol alt yapısında eğitime başladığını anımsattı:
- Orada öğrendiğim en önemli şey kolektif hareket etmek ve disiplin oldu.
Özdemir, Gevrek’e destek sinyali verdi:
- Adil başkan, TFF olarak yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yaparız.
Ayrıca UEFA’yı da adres gösterdi:
- UEFA, Doğu ve Güneydoğu’da sporcu yetiştirilecek alt yapı projelerine destek verebilir. Projeyi UEFA’ya da anlatmak, destek kapısını açabilir.
Gevrek, Hamit Altıntop’un Malatyalı olduğunu belirtip, ekledi:
- Hedefimiz Hamit Altıntop gibi değerler yetiştirmek.
Yeni tesise iyi eğitmenler de eklenirse, Malatya’dan yıldız futbolcuların çıkmasının önü açılır
değil mi?
KÜLTÜR VE SANATA DESTEĞİMİZ SÜRECEK
CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e teşekkür ederek söze girdi:
- Akbank, 14 yıldır Contemporary İstanbul’un ana destekçisi olmayı sürdürüyor.
Suzan Sabancı Dinçer, Güreli’ye mesajını verdi:
- Türkiye’de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran ve kültür sanat gündeminin üst sıralarına taşıyan Contemporary İstanbul, Akbank’ın ana sponsorluğunda, global düzeyde bir çağdaş sanat etkinliğine dönüştü. Desteğimiz devam edecek.
Bankanın kültür ve sanata destek için ayırdığı bütçeyi sordum, şu yanıtı verdi:
- Akbank Sanat, Akbank Caz Festivali, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki sergiler, Contemporary İstanbul derken ciddi bir bütçe ayırıyoruz.
Kültür ve sanatla ilgili hedeflerine işaret etti:
- Sürdürdüğümüz kültür ve sanat projelerinde yerel ve evrensel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını, binlerce sanatsevere ulaşmasını hedefliyoruz.
Akbank Sanat’ın 26 yıldır devrede olduğunu anımsattı:
- Akbank Caz Festivali’nin bu yıl 29’uncusu gerçekleşecek.
İstanbul’un uluslararası sanatçıların çekim merkezi olduğunu kaydetti:
- Ulusal sanatçıların zengin eserleriyle de dünya kültür sanat çevrelerinde önemli bir konuma sahip. İstanbul’u ve ülkemizi yurt dışında iyi ve doğru tanıtmada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
BU KEZ ‘UYANIŞ’ İÇİN DALDILAR
CONTEMPORARY İstanbul’un ilk gününde Ayşegül Dinçkök’ün “Derin Tutku” standına uğradım, Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’le ortaya koydukları “Uyanış”ı izledim. Dinçkök ve Ercümen, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmeye odaklandıkları “Uyanış” projesi için Meksika’nın Tulum sahillerinde dalış yaptı.
Dalışlarında 6 dakika nefes almadan durabilen Ercümen, bu kez 30 kiloluk Deniz Kızı kostümüyle daldı. Dinçkök, Ercümen’in 8-10 metre derinlikteki dansını görüntüledi. Ercümen, çalışmayı şöyle değerlendirdi:
- Amacımız başta plastik ve ağ atıkları olmak üzere denizlerdeki kirlenmeye dikkat çekmekti. 30 kiloluk kostüm ve hareketler nedeniyle 2 dakikada bir su yüzüne çıkıp nefes aldım.