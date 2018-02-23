Almanya’da kazanıyor Edirne’de ‘konak’ restore ettiriyor

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Hürriyet’in Nef’in desteği ile düzenlediği “Turizm Zirvesi”nde şu çağrıyla söze girdi:

- Edirne’de restore edilmeyi bekleyen 500 konak var. 84’ü kötü durumda. Biz bu yıl en az 10’unu restore edeceğiz. Bu konuda iş dünyasından destek bekliyoruz.

Özdemir’in bu çağrısı üzerine, zirveden önceki akşam Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’la sohbete döndüm. Masada İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Ramada Otel’in sahibi Yalçın Algur, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, Hürriyet’in Reklam Grup Korrdinatörü Gürcan Korkmaz da vardı.

Recep Gürkan, Vali Özdemir’le benzeri mesajı bir akşam önce verdi:

- İş insanları gelsin, tarihi konakları restore etsin. Yerel yönetim olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

Bir örnek aktardı:

- Almanya’da sağlık merkezi sahibi olan Prof. Mehmet Burgazlı tarihi 1883’e uzanan Zorlutuna Konağı’nı bir süre önce satın almıştı. Restore ettirmeye başladı. Sanırım butik otel yapacak.

Sohbet sırasında Edirne’nin yerel gazete ve internet sitelerine baktım, Zorlutuna Konağı haberlerini okudum:

- Bir dönem kız yurdu olarak kullanılan konağı 2000’li yılların başında Vali Fahri Yücel kente kazandırmak üzere almak istedi. Zorlutuna Ailesi’nin varisleri ile fiyatta anlaşamadı.

Haberleri okuyunca 2004 yılı nisan ayında ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Metin Sözen’le yaptığımız Edirne turunu anımsadım. Dönemin Valisi Yücel, kentteki tarihi yapıları canlandırmak için Prof. Sözen’in önderliğindeki ekiple büyük çaba harcıyordu.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, araya girip, ÇEKÜL gönüllüsü, Kentsel Strateji kurucusu Faruk Göksu ve ekibiyle 2014’te yaptıkları bir araştırmayı aktardı:

- Faruk Bey, 81 ile dönük araştırmalar yaptı. O araştırmada Edirne’nin yıllık turist potansiyelinin 10 milyon olduğunu ortaya koydu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Gürkan, Hürriyet’in Edirne’yi Keşfet” turuna atıfta bulunup sürdürdü:

- Hürriyet’in Edirne’ye büyük katkısı oldu. Şu anda yıllık 3 milyon dolayında olan turist sayısını 5 milyona çok rahat çıkartırız.

Timur, zirve sonrası Gürkan ve Vali Özdemir’e veda ederken taahhütünü paylaştı:

- Edirne’deki bir konağı alıp canlandırmak istiyorum.

Ekim 2010’da dönemin Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Yardımcı’nın oğlu Demir’in düğünü için Edirne’ye gittiğimde Selimiye Camii’ne komşu “Taşodalar” adlı butik otelde konaklamıştım...

Geçen hafta gittiğimizde de gördük ki, butik otele dönüştürülebilecek tarihi konaklar, Edirne’de cazibe yaratabilir...

BALKAN ÜLKELERİNDEN 2 BİN 300 ÖĞRENCİ VAR

TRAKYA Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, üniversitede 49 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtip, sürdürdü:

- Öğrencilerimizin 39 bini Edirne merkezde. 2 bin 650 yabancı öğrencimiz var. Bunların 2 bin 300’ü Balkan ülkelerinden. Balkan ülkelerinden öğrenci sayısını 2023’te 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz.