Almanlar fren yaptı, İngiliz Contemporary İstanbul’da öne çıktı

BU yıl 12’ncisi gerçekleşecek çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yurtdışından 400’ü aşkın galeriyi davet çerçevesinde Berlin’de daha önce katılımcıları olan bir galerinin patronuyla görüştü.

Berlin’deki galeri sahibi, Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimden oldukça etkilendiğini ortaya koydu:

- Bu yıl Contemporary İstanbul’a katılmayı düşünmüyorum. Almanya-Türkiye siyasi ilişkileri gerginken ben fuarınıza katılmak istemem.

Güreli iknaya çalıştı:

- Ülkeler arasındaki dönemsel siyasi gerginlikler ekonomik, kültürel ilişkileri etkilememeli. Ülkenizden katılacak başka galeriler var.

Galeri sahibi kestirip attı:

- Ben yokum.

Ali Güreli, Berlin’de karşılaştığı bu tavrı Cİ İcra Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman’ın da katıldığı sohbette anlatıp, olumsuz bir örnek de Avusturya’dan aktardı:

- Avusturya’daki bir galeri randevu bile vermedi.

Merak ettim:

- Almanya’dan bu yıl kaç galeri gelecek?

- 5-6 galeri geliyor. Önceki yıllarda 10-13 galeriyle Almanlar katılımcılar arasında ilk sıradaydı.

Bu yıl 9 galeri ile İngiltere’nin öne çıktığını vurguladı:

- Cİ’nin direktörlüğüne İngiliz Kamiar Maleki’yi getirmiştik. Sanırım onun da bunda rolü var.

Dünyadaki birçok kentin sanat fuarlarıyla yarışa girdiğini belirtti:

- Bizim Cİ’ya ilk başladığımız 2006 yılında dünyada 19 kentte sanat fuarı vardı. Bugün 280’i geçti. Bu yıl için 400’ü aşkın yabancı galeri ile görüştük, 43’ü kesin katılım bildirdi.

2006 fuarı sonrası yaptığı açıklamayı anımsadı:

- 2006’da, “Cİ’da 7.5 milyon dolarlık eser satışı gerçekleşti” diye açıklama yapmışım. Zamanla eser satışının 90 milyon dolara ulaştığını da gördük.

Sanata yatırım yapan sayısına işaret etti:

- İkinci Dünya Savaşı sonrası sanata yatırım yapabilen sayısı 500 bindi. Bugün 80 milyona ulaşıyor. Dünyadaki toplam sanat pazarı 56.6 milyar dolar. Bunun 13.3 milyar doları fuarlarda gerçekleşiyor. Online satışlar 4 milyar doları buluyor.

Cİ’nın İstanbul’un tanıtımına önemli katkı yaptığını kaydetti:

- 14-17 Eylül 2017’de gerçekleşecek fuarımıza 20’yi aşkın ülkeden 40’ı aşkın gazeteci gelecek. Ayrıca 240 yabancı koleksiyoner de fuarımızı ziyaret edecek.

Bir detayı paylaştı:

- Alman gazeteciler “akreditasyon” talep etti. Bizim bugüne kadar hiç akreditasyon uygulamamız olmamıştı. Onlar isteyince “akreditasyon işlemi” yaptık.

Cİ’ın artık İstanbul’un bir ürnü olduğunu, kendilerini aştığını savundu:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir değere sahip çıkmasını, tanıtımında katkı yapmasını bekliyoruz.

Almanlar dönemsel fren koysa da İngilizler öne çıkıyor, Cİ’ya 43 yabancı galeri geliyor, 100 bin ziyaretçi bekleniyor...

Geçen yıl hain darbe girişimine rağmen pes etmeyen Cİ’ya sahip çıkmak gerekmez mi?

GEÇEN YILKİ FUARI ‘HEDİYE’ KURTARDI

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında Cİ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Prof. Hasan Bülent Kahraman ve yönetim ekibi durumu değerlendirdi:

- Yabancı galerilerden iptaller var. Contemporary İstanbul’u yapmasak mı?

Tam o günlerde Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer mesaj gönderdi:

- Cİ için ana sponsorluğumuz sürüyor.

Ali Güreli, 2016’yı şöyle özetledi:

- Sponsor ve koleksiyoner desteği ile geçen yıl zor koşullarda fuarı yaptık. Koleksiyonerler kendilerine “hediye” niyetine alım yaptı. 52-53 milyon dolarlık eser satışı oldu. 70 galeri mutlu ayrıldı.

YEMYEŞİL OLACAK

Cİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuarın mimari konsept tasarımını Tabanlıoğlu’nun yaptığını belirtti:

- Tabanlıoğlu, tasarımı sponsor olarak yapacak. Kapalı fuar alanı, yapay çimle kaplanacak. Yani yemyeşil bir fuar olacak.

Murat Tabanlıoğlu’nun Maçka Parkı’nın havasını içeri taşıdığını vurgulayıp ekledi:

- Biz de Cİ olarak “5th Element” sergisiyle sanatı parka taşıyoruz. Prof. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde Sanatçılar Parkı’nda 12-13 heykel sergilenecek. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, heykel sergimize anında sahip çıktı ve destek verdi.