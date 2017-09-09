Alman BSH: Türkiye’ye yatırım kesintisiz sürecek

BERLİN’de gerçekleşen beyaz eşya ve tüketici elektroniği fuarı IFA’da Almanya merkezli BSH Ev Aletleri CEO’su Karsten Ottenberg ve şirketin Türkiye ile Bölge CEO’luğunu İstanbul’da yürüten Norber Klein’la birlikteyiz.

Karsten Ottenberg, fuarın ana teması “Home Connect” (Ağa bağlı ev) ve BSH’nın buna dönük yeni ürünlerini anlatırken Türkiye-Almanya gerilimini sordum:

- Türkiye ile Almanya arasında ciddi bir siyasi gerginlik yaşanıyor. Bu durum sizin Türkiye’ye dönük kararlarınızı nasıl etkiliyor? Gergin hava yüzünden yatırımlarınızda bir yavaşlama söz konusu mu?

Ottenberg, Türkiye ve Almanya halklarının uzun yıllara dayalı, köklü geçmişi ve işbirliği olduğunu anımsatıp, sürdürdü:

- Biz global bir şirket olarak bu sağlam temelden güç alarak Türkiye’de üretim yapıyoruz. İşimize odaklanıyoruz. Yatırımlarımız da kesintisiz sürecek.

Türk insanı için istihdam ve aileler için değer yarattıklarını belirtti:

- Biz Türkiye’de kendimizi Türk şirketi olarak kabul ediyoruz. Türkiye ve Almanya arasında yaşanan siyasi gerginlik grubumuzun Türkiye’ye dönük planlarını hiç etkilemedi.

Çerkezköy’deki üretim tesislerinin dünyadaki en büyük üretim merkezleri olduğunu kaydetti:

- Türkiye’de 8 bin kişi istihdam ediyoruz. Bosch, Siemens, Profilo ve Gaganeu markalarıyla tüketicimize hizmet veriyoruz.

Türkiye’nin BSH Grubu’ndaki şirket büyüklüğü ve pazar açısından sıralamasına dikkat çekti:

- Türkiye’deki şirketimiz, büyüklük açısından Almanya ve Çin’den sonra 3’üncü sırada yer alıyor. Tüketim pazarı olarak da Türkiye, dünyada 4’üncü sırada bulunuyor.

Dünyadaki 3 önemli Ar-Ge merkezlerinden birinin Türkiye’de olduğunun altını çizdi:

- 300 Türk mühendis, Çerkezköy’de dünya için tasarlıyor, ürün geliştiriyor. Türkiye’den dünya için Ar-Ge ve üretim yapmaya, Türk insanı için katma değer yaratmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz.

Ev aletleri sektöründe baş döndürücü bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti:

- Biz de bu dönüşüme çok iyi adapte olduk. Öncülük de yapıyoruz. Global Ar-Ge bütçemiz 600 milyon Euro düzeyinde. Yıllık ciromuzun yüzde 4.4’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz.

Çerkezköy’deki üretimin bu dönüşümün neresinde yer aldığını merak ettik:

- Dijital dönüşümle Çerkezköy’deki üretimi de kapsıyor mu? Türkiye’de yarattığınız katma değerde gerileme söz konusu mu?

- Çerkezköy Ar-Ge merkezimiz dijitalizasyon ve tüketici odaklı deneyim tasarımı atılımımızda önemli rol oynuyor . Türkiye’deki ürettiğimiz tüm ürünlerimiz bu yeni teknolojilere uyumlu. Çerkezköy’ün de katkıda bulunduğu bu dijital yetkinliklerimiz sayesinde, 3.5 yıl içinde ciromuzu 10 milyardan 13 milyar Euro’ya çıkardık.

Ottenberg’in ortaya koyduğu tablo, Almanya ile gerginleşen siyasi havanın ekonomiye kısa vadede yansımayacağını gösteriyor.

ÖTV İNDİRİMİYLE YÜZDE 30 BÜYÜDÜK

BSH Türkiye ve Bölge CEO’su Norbert Klein, hükümetin bu yıl devreye aldığı ÖTV indiriminin sektöre büyük destek verdiğini belirtti:

- ÖTV indirimi Şubat 2017’de devreye girdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde satışlarımız adet bazında yüzde 30 büyüdü. Ciro büyümemiz ise yüzde 25 oldu. Yani, ÖTV indirimi bu yılki büyümemizin itici gücü oldu.

Türkiye’nin BSH için aynı zamanda ihracat üssü olduğunu vurguladı:

- Çerkezköy’deki üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz.