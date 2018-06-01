AKM'nin bir duvarı müzeye konulacak

- Anlat bakalım, yıkım işi nasıl gidiyor?



Yusuf Enes Topsakal, durakladı, Cumhurbaşkanı’nın Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) sorduğunu anladı:



- Efendim ben Haliç Kongre Merkezi’ne bakıyorum. Yeni Yapı adlı inşaat şirketimizle babam ilgileniyor. Ama bildiğim kadarıyla yıkım işlemi hedeflenen tempoda ilerliyor.







İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın davetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen “İstanbul’un Fethinin 565’inci Yılı” kutlaması için Haliç Kongre Merkezi’ne gittiğimde Naci Topsakal ile sohbet ettim. Naci Topsakal’a AKM’nin son durumunu sordum:



- Yıkımda artık sona geldik. Bitti gibi.



Cep telefonundan bir fotoğraf gösterdi:



- Gördüğün beton parçası AKM’den. Bak, içinde midye-istiridye kabuğu var.



Taca İnşaat’la birlikte 5 yıl önce AKM’nin onarım ihalesini üstlendiklerini anımsattı:



- Biz ihaleyi aldıktan sonra işe başladığımızda AKM’nin “güçlendirme” ile hedeflenen duruma getirilemeyeceğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na anlatmıştık. Onun üzerine işi durdurmamız istenmişti. O ihaleye dayanarak yıkım işi bize verildi.







Ardından fotoğrafa döndü:



- AKM’nin ilk yapıldığı ve yangın sonrası elden geçirildiği dönemde 1999 depremi sonrası düzenlenen yönetmeliğe benzer bir mevzuat yoktu. O dönemde inşaatlarda genellikle deniz kumu kullanılıyordu. AKM’nin betonundan midye-istiridye kabuğu çıkması normal.



Yıkımda dikkat çeken ayrıntılar olup olmadığını merak ettim, sürdürdü:



- AKM’nin bütün objelerini topluyoruz. Hatta, bir duvarı da blok halinde kesip ayırdık. Bir müze yapılacak. AKM’de kullanılan malzemeler, objeler ve sözünü ettiğim duvar o müzede sergilenecek.



Şubat 2017’deki sohbetimizi anımsattım:



- “10-15 milyon lira harcadık, hükümetin AKM’yle ilgili kararını bekliyoruz” demiştiniz. Şimdi durum nedir? Yıkım işi ne kadara mal oldu?



- Onarım ihalesini alan iki şirket olarak yıkım işi bize verildi. Biz de verilen görevi yerine getiriyoruz. Mali portresi henüz netleşmedi.



Yeni AKM projesinde görev alıp almayacaklarını sordum, yanıtladı:



- Şu anda nasıl bir yol takip edileceği konusunda bilgimiz yok. Yeni ihale açılması söz konusu olabilir.



Naci Topsakal ile bu sohbet sonrası arşivden Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’la 2016 yılında yaptığımız görüşmeden çıkan yazımın şu bölümüne bir kez daha baktım:



- AKM’de söküm işlemlerine başladığımızda binanın yeni bir güçlendirme yapılamayacak kadar çürük olduğunu gördük. Renovasyon projesi 540 günde bitecekti. “Projeye uyalım, işimizi yapalım” mantığıyla hareket etsek, renovasyonu bitirebilirdik. Ancak, içimize sinmedi. Teknik olarak o binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.



Yeni Yapı-Taca konsorsiyumu, AKM’yi 85 günde yıktı...



Yeni proje için düğmeye basma zamanı geldi...





TÜRKİYE'YE 250 MİLYON DOLAR DAHA GETİRDİM

ACIBADEM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar aradı:



- Türkiye’ye 250 milyon dolar getirmenin haber değeri var mıdır?



Olumlu yanıt verip sordum:



- Elbette haber değeri var. Yeni bir yatırım mı söz konusu?



- Şimdilik yeni yatırımdan çok grubumuzun sermaye ihtiyacını karşılamak üzere bu adımı attık.



Grubun Malezyalı ve Japon ortaklarının sermaye artırımına katıldığının altını çizdi:



- Ben de dahil, 3 ortak sermayemizi güçlendirecek 250 milyon doları ödedik. Grubumuzun hesaplarına girdi.



Ardından Acıbadem Grubu’nun daha önce attığı adımları anımsattı:



- Sağlık sektörüne dışarıdan bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım sağladım. Sektörümüzde ilk halka açılan şirket biz olmuştuk. Abraaj ile ilk yabancı fon yatırımını da sektöre biz çekmiştik.



Abraaj Grubu’nun 2001 yılı sonunda Acıbadem’deki yüzde 50’lik hissesini Integrated Healthchare Holding’e (IHH) sattığına işaret etti:



- O sırada ben de IHH’ya hisse verdim. Acıbadem Grubu’nun yüzde 75’i IHH’ya geçti. Ancak, yönetim hakları bende kaldı.



IHH’daki hisse yapısına dikkat çekti:



- IHH’da çoğunluk hisse Malezya Yatırım Fonu Khazanah’a ait. İkinci büyük hissedar Japon Mitsui & Co. Ben de IHH’dan hisse alıp, yönetim ve icra kuruluna girmiştim.



Seçime 25 gün kala Acıbadem’de sermayeyi güçlendirmek üzere 250 milyon doları göndermek, Khazanah ve Mitsui & Co’nun Türkiye’ye uzun vadeli güvenini gösteriyor...