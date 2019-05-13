Adım adım Çanakkale

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, bilgisayarını açıp heyecanla canlı görüntüyü gösterdi:
- Üstünde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayağının yükseleceği “keson”un deniz dibine oturtulması işlemi bitmek üzere. 1.5 metre mesafe kaldı.
Ardından “keson”un ne olduğunu anlattı:
- Keson, köprü ve rıhtım gibi kalıcı yapıların sudan zarar görmemesi için kullanılan bir temel türü.
“Yap-işlet-devret” ihalesini kazandıktan sonra “Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.”yi (ÇOK A.Ş.) kuran Yapı Merkezi, Limak İnşaat, Koreli SK ve Daelim, temelin 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmasıyla birlikte çalışmaları hızlandırdı. ÇOK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ebru Özdemir, Yardımcılığına da Başar Arığlu getirildi.
Arıoğlu, “keson”un karadaki inşaatını gösteren fotoğrafı ekrana yansıttı:
- Bakın, akü gibi gözenekler var. Bu gözeneklere doldurulan su “Keson”un denizin dibine oturmasını sağlıyor.
İlk “keson”u yerleştirme işleminin Avrupa yakasında gerçekleştiğini belirtti:
- Derinlik Avrupa kıyısında 37, Asya kıyısında 45 metre. Avrupa tarafına yerleşen “keson”un kalınlığı 40, Asya tarafındaki 48 metre olacak. “Keson”un eni-boyu 75x83 metre.
Batırma işleminin sonları yaklaşan “keson”a dikkat çekti:
- 6 Mayıs Pazartesi akşamı batırıldığı noktaya taşınacaktı. Hava koşulları uygun olmayınca 7 Mayıs Salı akşamı taşınma işlemi başladı.
8 Mayıs Çarşamba sabahı 06.00’da batırıldığı noktaya ulaştığını kaydetti:
- 8 Mayıs öğlenden sonra su doldurma işlemi titiz tempo ile başladı. “Keson”un denizin dibine dengeli şekilde oturması gerekiyor.
9 Mayıs sabahı “keson”un beton bölümünün su altına girdiğini aktardı:
- Şu anda 9 Mayıs, saat 22.00. “Keson”un denizin tabanına oturması geceyarısını bulacak. Köprünün ayağının monte edileceği çelik bölüm su yüzünde kalıyor.
“Keson”un her noktasının aynı anda dibe oturmasının önemini şöyle açtı:
- “Keson” dibe çok küçük farkla bile yamuk otursa, ağırlık ve basınç nedeniyle sonra düzeltmek imkansız hale geliyor.
İşlemi izlerken köprünün yerini düşündüm:
- Çanakkale Boğazı’nın daha dar bir noktası seçilebilir miydi?
Şu yanıtı verdi:
- Avrupa ve Asya yakasındaki yol güzergahı dikkate alınınca köprünün yerinin çok doğru seçildiği anlaşılır.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa tarafındaki “keson” batırma işlemi tamamlandı. Sıra, Asya tarafına geldi. Sonra ayakların montaj-yapım aşamasına geçilecek...
Köprü, hedeflenen tarihte rahatlıkla bitecek...
EKONOMİK HAREKETLİLİĞE KATKI SAĞLAR
LİMAK Yatırım Holding ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesine hızla devam ettiklerini belirtti:
- İki kule arasındaki 2023 metrelik uzunlukla dünyanın en geniş ara açıklığına sahip asma köprüsü olacak “1915 Çanakkale”, 18 Mart 2021’de devreye girecek.
Bankaların projeye 3.6 milyar Euro kredi teklif ettiğini anımsattı:
- Yüzde 70’i yabancı bankalardan sağlanan 2.3 milyar Euro’luk krediyi uluslararası kurumlar “yılın en iyi finansmanlarından biri” olarak gösterdi.
Projenin İstanbul üzerinden geçen transit trafiği rahatlatacağını vurguladı:
- Köprü ve otoyol, Ege, Batı Akdeniz, Güney Marmara ve İç Anadolu’nun ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlayacak.
Böylece Marmara etrafında kesintisiz otoyol ve köprü bağlantılarının biteceğinin altını çizdi:
- Bu rota üzerinden açılacak yeni ihracat kanalı ülke ekonomisine büyük katkı yaratacak.
KADIN SANAYİCİ SAYISI ERKEKLERİN DESTEĞİ İLE ARTACAK
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ile İSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Ayhan, İSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ihracatçı birliklerindeki dostlarını iftarda buluşturdu.
Buluşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, EVSİD Başkanı Burak Önder de katıldı.
Sultan Tepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) yönetimine İsmail Gülle’nin açtığı kapıdan girdiğini belirtti:
- Önce yedekler arasındaydım. Çalışarak asil üyeler arasına girdim.
Bahçıvan araya girdi:
- Sultan Hanım, İSO yönetimine doğrudan asilden girdi.
Tepe, konuyu şu mesajla bağladı:
- Hedefimiz kadın sanayici sayısını artırmak. Bunu da ancak erkeklerle birlikte yapabiliriz.
Adım adım Çanakkale
18 Mart 2021’de devreye girecek ‘1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa tarafında ayağının yükseleceği ‘keson’un deniz dibine oturtulması işlemi tamamlandı. Sıra Asya tarafına geldi. Sonra hızla ayakların montaj-yapım aşamasına geçilecek.
Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, bilgisayarını açıp heyecanla canlı görüntüyü gösterdi:
- Üstünde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayağının yükseleceği “keson”un deniz dibine oturtulması işlemi bitmek üzere. 1.5 metre mesafe kaldı.
Ardından “keson”un ne olduğunu anlattı:
- Keson, köprü ve rıhtım gibi kalıcı yapıların sudan zarar görmemesi için kullanılan bir temel türü.
“Yap-işlet-devret” ihalesini kazandıktan sonra “Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.”yi (ÇOK A.Ş.) kuran Yapı Merkezi, Limak İnşaat, Koreli SK ve Daelim, temelin 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmasıyla birlikte çalışmaları hızlandırdı. ÇOK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ebru Özdemir, Yardımcılığına da Başar Arığlu getirildi.
Arıoğlu, “keson”un karadaki inşaatını gösteren fotoğrafı ekrana yansıttı:
- Bakın, akü gibi gözenekler var. Bu gözeneklere doldurulan su “Keson”un denizin dibine oturmasını sağlıyor.
İlk “keson”u yerleştirme işleminin Avrupa yakasında gerçekleştiğini belirtti:
- Derinlik Avrupa kıyısında 37, Asya kıyısında 45 metre. Avrupa tarafına yerleşen “keson”un kalınlığı 40, Asya tarafındaki 48 metre olacak. “Keson”un eni-boyu 75x83 metre.
Batırma işleminin sonları yaklaşan “keson”a dikkat çekti:
- 6 Mayıs Pazartesi akşamı batırıldığı noktaya taşınacaktı. Hava koşulları uygun olmayınca 7 Mayıs Salı akşamı taşınma işlemi başladı.
8 Mayıs Çarşamba sabahı 06.00’da batırıldığı noktaya ulaştığını kaydetti:
- 8 Mayıs öğlenden sonra su doldurma işlemi titiz tempo ile başladı. “Keson”un denizin dibine dengeli şekilde oturması gerekiyor.
9 Mayıs sabahı “keson”un beton bölümünün su altına girdiğini aktardı:
- Şu anda 9 Mayıs, saat 22.00. “Keson”un denizin tabanına oturması geceyarısını bulacak. Köprünün ayağının monte edileceği çelik bölüm su yüzünde kalıyor.
“Keson”un her noktasının aynı anda dibe oturmasının önemini şöyle açtı:
- “Keson” dibe çok küçük farkla bile yamuk otursa, ağırlık ve basınç nedeniyle sonra düzeltmek imkansız hale geliyor.
İşlemi izlerken köprünün yerini düşündüm:
- Çanakkale Boğazı’nın daha dar bir noktası seçilebilir miydi?
Şu yanıtı verdi:
- Avrupa ve Asya yakasındaki yol güzergahı dikkate alınınca köprünün yerinin çok doğru seçildiği anlaşılır.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa tarafındaki “keson” batırma işlemi tamamlandı. Sıra, Asya tarafına geldi. Sonra ayakların montaj-yapım aşamasına geçilecek...
Köprü, hedeflenen tarihte rahatlıkla bitecek...
EKONOMİK HAREKETLİLİĞE KATKI SAĞLAR
LİMAK Yatırım Holding ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesine hızla devam ettiklerini belirtti:
- İki kule arasındaki 2023 metrelik uzunlukla dünyanın en geniş ara açıklığına sahip asma köprüsü olacak “1915 Çanakkale”, 18 Mart 2021’de devreye girecek.
Bankaların projeye 3.6 milyar Euro kredi teklif ettiğini anımsattı:
- Yüzde 70’i yabancı bankalardan sağlanan 2.3 milyar Euro’luk krediyi uluslararası kurumlar “yılın en iyi finansmanlarından biri” olarak gösterdi.
Projenin İstanbul üzerinden geçen transit trafiği rahatlatacağını vurguladı:
- Köprü ve otoyol, Ege, Batı Akdeniz, Güney Marmara ve İç Anadolu’nun ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlayacak.
Böylece Marmara etrafında kesintisiz otoyol ve köprü bağlantılarının biteceğinin altını çizdi:
- Bu rota üzerinden açılacak yeni ihracat kanalı ülke ekonomisine büyük katkı yaratacak.
KADIN SANAYİCİ SAYISI ERKEKLERİN DESTEĞİ İLE ARTACAK
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ile İSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Ayhan, İSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ihracatçı birliklerindeki dostlarını iftarda buluşturdu.
Buluşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, EVSİD Başkanı Burak Önder de katıldı.
Sultan Tepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) yönetimine İsmail Gülle’nin açtığı kapıdan girdiğini belirtti:
- Önce yedekler arasındaydım. Çalışarak asil üyeler arasına girdim.
Bahçıvan araya girdi:
- Sultan Hanım, İSO yönetimine doğrudan asilden girdi.
Tepe, konuyu şu mesajla bağladı:
- Hedefimiz kadın sanayici sayısını artırmak. Bunu da ancak erkeklerle birlikte yapabiliriz.