Adana 222 metrelik şiş rekoru deneyecek

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, 4-6 Ekim’de gerçekleşecek “3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali”nin İstanbul’daki tanıtım toplantısında Günaydın Et’in kurucusu Cüneyt Asan’ı kürsüye davet etti.
Asan, söze Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın kente katkısıyla girdi:
- Adana orada duruyordu. Başta kebap olmak üzere Adana lezzetlerini biliyorduk. Bir Vali geldi, “Lezzet Festivali yapalım” dedi. Böylece Adana, lezzetiyle de öne çıkmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aynı noktaya dikkat çekti:
- Adana’nın 500 çeşit yemeği vardır. Sayın Valimiz 3 yıl önce “Lezzet Festivali”ni başlatarak çok doğru bir adım attı. Adana, daha çok kebabı ile bilinir. Mutfağımızın kebaptan ibaret olmadığını ülkemize, dünyaya anlatma fırsatı doğdu.
Bugüne kadar UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağı”na başvurulmamasının eksiklik olduğuna dikkat çekti:
- Göreve gelir gelmez başvurumuzu yaptık. Ön kabul gördük.
Adana’nın tarımdan sanayiye uzanan zenginliklerine vurgu yaptı:
- Şehrimizde havyar da üretiliyor, Karataş’ta jumbo karides de yetişiyor.
Adana’nın bazı ilçe belediye başkanları, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanvekili Alican Yamanyılmaz’ın aralarında bulunduğu sivil toplum örgütü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Demirtaş, şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada artık geleneksel mutfaklar öne çıkıyor. Geleneksel mutfağımızın özünü koruyarak geleceğe taşımamız gerekiyor.
Festivalin bu yılki sloganını “Büyük Akdeniz Şöleni” olarak belirlediklerini kaydetti:
- Lübnan, Fas, Malta ve KKTC, bu yıl festivalimizde stantları ile yerlerini alacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan ve Tunus’tan şefler katılacak. Endonezya ve Güney Kore de Uzakdoğu lezzetlerini festivalimize taşıyacak.
Çin’in elinde bulunan bir rekoru anımsattı:
- Şişte et pişirme rekoru, 194.5 metre ile Çin’in elinde bulunuyor. Bu rekor Guinness’te yer alıyor. Biz de 250 metrelik bir mangal kurup, üzerinde 222 metrelik şiş pişirme denemesi yapacağız. Bununla Guinness’de öne geçmeyi hedefliyoruz.
Adana Kebabı’nın ardından şalgam suyu için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını bildirdi:
- Başvuru kabul edildi. Şu anda askı süresi işliyor. Şalgam suyuna da coğrafi işaret alınacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, ziyaretçi beklentisi üzerinde durdu:
- Geçen yıl festivalimize 200 bin kişi geldi. Bu yıl ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz.
Vali Demirtaş, söze şu mesajla noktayı koydu:
- Adanalı’nın kapısı da yüreği de 365 gün boyunca açık.
Gastronomide Gaziantep ve Hatay öne çıkıyor...
Adana da “Lezzet Festivali”yle bu yarışta yerini almaya çalışıyor...
Adana 222 metrelik şiş rekoru deneyecek
Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, 4-6 Ekim’de gerçekleşecek “3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali”nin İstanbul’daki tanıtım toplantısında Günaydın Et’in kurucusu Cüneyt Asan’ı kürsüye davet etti.
Asan, söze Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın kente katkısıyla girdi:
- Adana orada duruyordu. Başta kebap olmak üzere Adana lezzetlerini biliyorduk. Bir Vali geldi, “Lezzet Festivali yapalım” dedi. Böylece Adana, lezzetiyle de öne çıkmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aynı noktaya dikkat çekti:
- Adana’nın 500 çeşit yemeği vardır. Sayın Valimiz 3 yıl önce “Lezzet Festivali”ni başlatarak çok doğru bir adım attı. Adana, daha çok kebabı ile bilinir. Mutfağımızın kebaptan ibaret olmadığını ülkemize, dünyaya anlatma fırsatı doğdu.
Bugüne kadar UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağı”na başvurulmamasının eksiklik olduğuna dikkat çekti:
- Göreve gelir gelmez başvurumuzu yaptık. Ön kabul gördük.
Adana’nın tarımdan sanayiye uzanan zenginliklerine vurgu yaptı:
- Şehrimizde havyar da üretiliyor, Karataş’ta jumbo karides de yetişiyor.
Adana’nın bazı ilçe belediye başkanları, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanvekili Alican Yamanyılmaz’ın aralarında bulunduğu sivil toplum örgütü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Demirtaş, şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada artık geleneksel mutfaklar öne çıkıyor. Geleneksel mutfağımızın özünü koruyarak geleceğe taşımamız gerekiyor.
Festivalin bu yılki sloganını “Büyük Akdeniz Şöleni” olarak belirlediklerini kaydetti:
- Lübnan, Fas, Malta ve KKTC, bu yıl festivalimizde stantları ile yerlerini alacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan ve Tunus’tan şefler katılacak. Endonezya ve Güney Kore de Uzakdoğu lezzetlerini festivalimize taşıyacak.
Çin’in elinde bulunan bir rekoru anımsattı:
- Şişte et pişirme rekoru, 194.5 metre ile Çin’in elinde bulunuyor. Bu rekor Guinness’te yer alıyor. Biz de 250 metrelik bir mangal kurup, üzerinde 222 metrelik şiş pişirme denemesi yapacağız. Bununla Guinness’de öne geçmeyi hedefliyoruz.
Adana Kebabı’nın ardından şalgam suyu için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını bildirdi:
- Başvuru kabul edildi. Şu anda askı süresi işliyor. Şalgam suyuna da coğrafi işaret alınacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, ziyaretçi beklentisi üzerinde durdu:
- Geçen yıl festivalimize 200 bin kişi geldi. Bu yıl ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz.
Vali Demirtaş, söze şu mesajla noktayı koydu:
- Adanalı’nın kapısı da yüreği de 365 gün boyunca açık.
Gastronomide Gaziantep ve Hatay öne çıkıyor...
Adana da “Lezzet Festivali”yle bu yarışta yerini almaya çalışıyor...