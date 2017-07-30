Açgözlülük yapmadık deprem sınavını geçtik 2200 özel jet gelecek

- Bodrum’a devam...

Haberi okudum, Kocadon’a mesaj yazdım:

- Depremden bir gün sonra Bodrum’a geldim.

Ertesi gün belediyede çay içmeye davet etti, gittim. Önce Gümbet’le ilgili düzeltme yapmaya çalıştı:

- Gümbet’te yaşanan tsunami değildir. Büyük bir gel-git olayıdır. Gümbet’in o bölümü dolgu alanıdır. Doğanın insan hatasını affetmediği Gümbet’te görülmüş oldu.

Ardından Bodrum’un deprem sınavını başarıyla geçtiğini belirtti:

- Yapılaşmada aç gözlülük yapılmadığı için Bodrum ayakta kaldı. Bodrum’da binalarda kat sayısı 2-3’ü geçmez. Bunun doğru model olduğunu deprem sınavını geçerek gördük.

Sonra turizme döndü:

- Rusya, Ukrayna ve İsrail’den turistlerimiz var. Yılda 500 bin İngiliz gelirdi, 100 binlere indi. Avrupalı turist çok azaldı.

Yerli turiste işaret etti:

- Anadolu halkı Bodrum’u müthiş destekliyor. Yerli turistin Bodrum’a desteğini unutmayacağız.

O sırada bir danışmanı Milas-Bodrum Havalimanı’na inen özel iş jeti verilerini önüne koydu. Kocadon, paylaştı:

- Geçen yıl Bodrum’a 1907 özel iş jeti geldi. Özel jetle gelen yolcu sayısı 8 bin 139’du. Bu yıl haziran ayı sonuna kadar gelen iş jeti sayısı 715. Bu jetlerin getirdiği üst sınıf yolcu 2 bin 717.

TAV Havalimanları’ndan alınan verilerden bu yılki beklentiyi de aktardı:

- 2017 turizm sezonunda Bodrum’a inecek özel jet sayısının 2 bin 200’e ulaşması bekleniyor. Yani, geçen yılı aşacak. O uçakların Bodrum’a getireceği yolcu sayısı da 9 bin 100’ü bulacak. 5 bini yabancı olacak.

Bodrum’un Türkiye ekonomisine katkısının 2 milyar dolar dolayında olduğunu vurgulayıp, kaynak sıkıntısına dikkat çekti:

- Yılın 5 ayında nüfusumuz 1 milyon dolayında oluyor. Belediyemize aktarılan merkezi kaynak, 160 binlik kış nüfusuna göre hesaplanıyor. En azından yılın 5 ayında 1 milyon nüfusa ulaştığımızın dikkate alınıp, merkezi kaynağın ona göre hesaplanması gerekiyor.

Büyükşehir yasasıyla birlikte kapanan belde belediyelerinden kalan yüke değindi:

- Belde belediyelerinden bize 130 milyon lira borç kalmıştı. Yapılandırıp, ödeme takvimine bağladık. 70 milyon liraya kadar indirdik.

Kaynak ve borçla ilgili olumsuz tablodan Bodrum’a yönelen yatırımlara geçti:

- Özel sektörün yatırım iştahı sürüyor. Mesut Toprak, 1 milyar dolarlık yatırımla Four Seasons’ı Bodrum’a getiriyor. Nef, 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Aksoy Ailesi’nin 200-250 milyon dolarlık Epique Island yatırımı devam ediyor.

Sözünü şu mesajla noktaladı:

- Bodrum, dünya markası oluyor. Bunun için desteklenmesi gerekiyor...

Deprem sınavından başarıyla geçip, önemli turizm yatırımlarını çekmeyi sürdüren Bodrum, Türkiye’nin turizmde yeniden öne çıkacağı günleri bekliyor...

SAVUNDUĞUMUZ KAÇAK BİNA DEĞİL, ŞEZLONG

BODRUM Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, yerli-yabancı turist oranına kendi otelinden örnek verdi:

- Bizim otelde 330 Türk, 25 Fransız turist konaklıyor. 2015’e kadar rakamlar tam tersiydi. Yani, Fransız turist ağırlıktaydı.

Ardından depremin etkisini yine kendi otelinden örnekledi:

- 180 odamız doluydu. Deprem olunca 19’u boşaldı. Onlar da zaten bir gün sonra tatilleri biteceği için gideceklerdi. Ayrılmayı bir gün erkene çekmiş oldular.

Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya da kendi otelinden durumu aktardı:

- 36 odadan sadece 1’i depremle boşaldı.

Akkaya, ardından turistik tesislerin önemli sancısına, ecrimisile dikkat çekti:

- Bodrum’da 2.1 milyon lira ecrimisil faturası ödeyen tesisler var.

Mahmut Kocadon, konuyu anımsattı:

- Ecrimisil, yıllardır çözemediğimiz sorun. Plaja şezlong ve şemsiye koymak, tesisleri işgalci yapıyor. Devlet tüm plajların bakımını yapsın, herkese açsın. Buna varız. Ancak, devlet onu yapmak yerine, plajın bakımını yapıp, şezlong ve şemsiye koyan tesislere ceza gibi ecrimisil bedeli faturası kesiliyor.

Plajda şezlong, şemsiye hizmetinin turizmin devamı olduğunu savundu:

- Biz kaçak binayı asla savunmayız. Şemsiye ve şezlongu savunuruz.

CV’Sİ KABARIK OLANI İŞE ALMAYIZ

DAMAT-Tween markasıyla bilinen Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısı sonrası sohbet ederken iş başvurularıyla ilgili bir veriyi paylaştı:

- Bize 5 yılda 1.1 milyon iş başvurusu oldu.

Ardından personel alımındaki bir kritere işaret etti:

- Orka Group şirketlerine genellikle devlet üniversitelerinden mezun gençleri alıyoruz.

Bunun gerekçesini açıkladı:

- Aslında CV’si (özgeçmişi) çok kabarık gençleri işe almıyoruz. Çünkü, beklentileri çok yüksek oluyor. Biz de beklentisini karşılayamayacağımız personeli işe almıyoruz.

Yani, “Damat” devlet üniversitelerinden mezunlara iş kapısını açık tutuyor...