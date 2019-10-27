AB tescili alınırsa Ayvalık zeytinyağı fiyatı ikiye katlanır

Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası Zeytin Hasat Festivali”nin 15’incisini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ziraat Odası’yla birlikte düzenleyen Ayvalık Ticaret Odası’nda söze dünyaca ünlü 3 tarım ürünüyle girdi:
- İnsan ömrünü uzatan üç ürün var: Zeytin, fındık ve üzüm.
Üçünün de Türkiye’de yetiştiğini anımsattı:
- Ama biz bunların kıymetini hâlâ tam olarak bilmiyoruz.
Dünyada zeytinin yüzde 90’ının Akdeniz havzasında üretildiğine işaret etti:
- Dünya zeytin üretiminde İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından 4. sıradayız. 100’den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz.
Sofralık zeytin tüketiminde dünyada ilk sırada olduğumuzun altını çizdi:
- Fakat zeytinyağı tüketiminde, diğer üretici ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Yunanistan’da kişi başına tüketim 20 litre iken, bizde uzun zaman 1 litre bile olmadı. Başta Ayvalık olmak üzere zeytin ve zeytinyağı üretenlerin gayretiyle kişi başı tüketim, bugün 2 litreye ulaştı. 5 litreye çıkarsa pazarlama sorunu kalmaz.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın araya girdi:
- Zeytinyağında ilk coğrafi işareti alan Ayvalık olmuştu. Şimdi sıra Avrupa’ya geldi. Avrupa’da tescil ettirmek için başvurumuzu yaptık.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avrupa Birliği tescili konusunda her türlü desteği verdiğini kaydetti:
- AB, Türkiye’den coğrafi işaretli zeytinyağı olarak sadece Ayvalık’a tescil verecek. AB tarafından tescillenmesi Ayvalık zeytinyağının değerini katlayacak. Avrupa’da daha yüksek fiyata satabileceksiniz.
Sözlerini noktalarken kamu idaresinden talebini ortaya koydu:
- “Ayvalık zeytinyağı” en çok taklit edilen ürünlerden birisi. Denetimle bu sahtekarlıklar önlenmezse, hem çiftçi,hem de tüketici aldatılmış ve zarara uğratılmış olur.
Büyükçıvgın, Barbun’un Çiftliği’nde gerçekleşen hasat töreninde AB tescili konusunda şu bilgiyi paylaştı:
- Ülkemizden AB’den tescil almak üzere 20 ürün için başvuru var. Bunlar arasında Ayvalık zeytinyağı da yer alıyor.
Bugüne kadar Aydın inciri, Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısı AB’den tescil alabildi.
Bakalım AB, Ayvalık zeytinyağı ile birlikte tescil bekleyen 19 ürüne ne zaman belgeyi verecek?
200 YAŞINI GEÇMİŞ 1 MİLYON ZEYTİN AĞACIMIZ VAR
AYVALIK Belediye Başkanı Mesut Ergin, hasat törenindeki konuşmasında önce şu veriyi paylaştı:
- İlçemizdeki 1 milyon zeytin ağacının yarısının yaşı 200’ün üzerinde.
İlçede 4 bin 300 ailenin zeytin ve zeytinyağından geçimini sağladığını belirtti:
- Ayvalık’ta tarım arazilerimizin yüzde 76’sı zeytin bahçesinden oluşuyor.
Belediye olarak kooperatifleşme konusunda çalışma yaptıklarını kaydetti:
- Zeytin üreticisi, “uğraşmaya değmez” noktasında olmamalı. Üreticinin daha iyi gelir elede edebilmesinin yolu kooperatifleşmeden geçiyor.
ÇİFTÇİ BAKTIĞINA PİŞMAN OLMASIN
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiğinde yaptırdığı bir araştırmayı aktardı:
- Balıkesirimizin ilçeleri arasında en tanınmışı, bilineni hangisi diye sorguladık. Açık ara farkla Ayvalık çıktı.
Ardından çiftçinin penceresinden şu mesajı verdi:
- Çiftçi, zeytin ağacına, bahçesine baktığına pişman olmasın. Aldığı ürün çiftçimizi mutlu etsin.
ÇİFTÇİNİN PRİMİNE AB STANDARDI GELSİN
AYVALIK Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bu yıl 225 bin ton zeytinyağı üretiminin beklendiğini belirtip, prim konusunu gündeme getirdi:
- Çiftçiye verilen primin AB standartlarına çıkarılması talebimizi sürekli dile getiriyoruz ki uluslararası pazarda rekabet gücümüz kırılmasın.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Büyükçıvgın’ın bu sözleri üzerine sofralık zeytine yeni getirilen prime işaret etti:
- Sofralık zeytine kilo başına 15 kuruş prim verilecek. Ayrıca zeytinyağına da 80 kuruş prim var biliyorsunuz.
Aydemir, çiftçiye verilen mazot-gübre gibi destekleri anımsattı:
- Çiftçimize çeşitli adlar altında verilen destek dekar başına 100 lirayı buluyor.
ÜRETİM YÜKSELİNCE DÖKME İHRACATA YÖNELEN ARTIYOR
AYVALIK’taki hasat töreni sırasında Arkas Grubu bünyesindeki Kristal Yağları Genel Müdür Yardımcısı Vural Gözgeç ile sohbet ettik:
- Bu yıl zeytinyağı üretimi 225 bin tonu bulacak gibi görünüyor. Üretim artınca dökme ihracata yöneliş de artıyor.
Markalı ihracatın önemli olduğunu vurguladı:
- Biz kendi markamızla 26 ülkeye ihracat yapıyoruz.
AB tescili alınırsa Ayvalık zeytinyağı fiyatı ikiye katlanır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula’nın cenaze törenine katıldıktan sonra Burhaniye Ticaret Odası ile Ayvalık Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası Zeytin Hasat Festivali”nin 15’incisini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ziraat Odası’yla birlikte düzenleyen Ayvalık Ticaret Odası’nda söze dünyaca ünlü 3 tarım ürünüyle girdi:
- İnsan ömrünü uzatan üç ürün var: Zeytin, fındık ve üzüm.
Üçünün de Türkiye’de yetiştiğini anımsattı:
- Ama biz bunların kıymetini hâlâ tam olarak bilmiyoruz.
Dünyada zeytinin yüzde 90’ının Akdeniz havzasında üretildiğine işaret etti:
- Dünya zeytin üretiminde İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından 4. sıradayız. 100’den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz.
Sofralık zeytin tüketiminde dünyada ilk sırada olduğumuzun altını çizdi:
- Fakat zeytinyağı tüketiminde, diğer üretici ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Yunanistan’da kişi başına tüketim 20 litre iken, bizde uzun zaman 1 litre bile olmadı. Başta Ayvalık olmak üzere zeytin ve zeytinyağı üretenlerin gayretiyle kişi başı tüketim, bugün 2 litreye ulaştı. 5 litreye çıkarsa pazarlama sorunu kalmaz.
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın araya girdi:
- Zeytinyağında ilk coğrafi işareti alan Ayvalık olmuştu. Şimdi sıra Avrupa’ya geldi. Avrupa’da tescil ettirmek için başvurumuzu yaptık.
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avrupa Birliği tescili konusunda her türlü desteği verdiğini kaydetti:
- AB, Türkiye’den coğrafi işaretli zeytinyağı olarak sadece Ayvalık’a tescil verecek. AB tarafından tescillenmesi Ayvalık zeytinyağının değerini katlayacak. Avrupa’da daha yüksek fiyata satabileceksiniz.
Sözlerini noktalarken kamu idaresinden talebini ortaya koydu:
- “Ayvalık zeytinyağı” en çok taklit edilen ürünlerden birisi. Denetimle bu sahtekarlıklar önlenmezse, hem çiftçi,hem de tüketici aldatılmış ve zarara uğratılmış olur.
Büyükçıvgın, Barbun’un Çiftliği’nde gerçekleşen hasat töreninde AB tescili konusunda şu bilgiyi paylaştı:
- Ülkemizden AB’den tescil almak üzere 20 ürün için başvuru var. Bunlar arasında Ayvalık zeytinyağı da yer alıyor.
Bugüne kadar Aydın inciri, Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısı AB’den tescil alabildi.
Bakalım AB, Ayvalık zeytinyağı ile birlikte tescil bekleyen 19 ürüne ne zaman belgeyi verecek?
200 YAŞINI GEÇMİŞ 1 MİLYON ZEYTİN AĞACIMIZ VAR
AYVALIK Belediye Başkanı Mesut Ergin, hasat törenindeki konuşmasında önce şu veriyi paylaştı:
- İlçemizdeki 1 milyon zeytin ağacının yarısının yaşı 200’ün üzerinde.
İlçede 4 bin 300 ailenin zeytin ve zeytinyağından geçimini sağladığını belirtti:
- Ayvalık’ta tarım arazilerimizin yüzde 76’sı zeytin bahçesinden oluşuyor.
Belediye olarak kooperatifleşme konusunda çalışma yaptıklarını kaydetti:
- Zeytin üreticisi, “uğraşmaya değmez” noktasında olmamalı. Üreticinin daha iyi gelir elede edebilmesinin yolu kooperatifleşmeden geçiyor.
ÇİFTÇİ BAKTIĞINA PİŞMAN OLMASIN
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiğinde yaptırdığı bir araştırmayı aktardı:
- Balıkesirimizin ilçeleri arasında en tanınmışı, bilineni hangisi diye sorguladık. Açık ara farkla Ayvalık çıktı.
Ardından çiftçinin penceresinden şu mesajı verdi:
- Çiftçi, zeytin ağacına, bahçesine baktığına pişman olmasın. Aldığı ürün çiftçimizi mutlu etsin.
ÇİFTÇİNİN PRİMİNE AB STANDARDI GELSİN
AYVALIK Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bu yıl 225 bin ton zeytinyağı üretiminin beklendiğini belirtip, prim konusunu gündeme getirdi:
- Çiftçiye verilen primin AB standartlarına çıkarılması talebimizi sürekli dile getiriyoruz ki uluslararası pazarda rekabet gücümüz kırılmasın.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Büyükçıvgın’ın bu sözleri üzerine sofralık zeytine yeni getirilen prime işaret etti:
- Sofralık zeytine kilo başına 15 kuruş prim verilecek. Ayrıca zeytinyağına da 80 kuruş prim var biliyorsunuz.
Aydemir, çiftçiye verilen mazot-gübre gibi destekleri anımsattı:
- Çiftçimize çeşitli adlar altında verilen destek dekar başına 100 lirayı buluyor.
ÜRETİM YÜKSELİNCE DÖKME İHRACATA YÖNELEN ARTIYOR
AYVALIK’taki hasat töreni sırasında Arkas Grubu bünyesindeki Kristal Yağları Genel Müdür Yardımcısı Vural Gözgeç ile sohbet ettik:
- Bu yıl zeytinyağı üretimi 225 bin tonu bulacak gibi görünüyor. Üretim artınca dökme ihracata yöneliş de artıyor.
Markalı ihracatın önemli olduğunu vurguladı:
- Biz kendi markamızla 26 ülkeye ihracat yapıyoruz.