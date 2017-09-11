737 milyon dolarlık yol için imza attılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan seyahatinin ikinci günü akşamı TİKA Astana Koordinatörü Evern Rutbil’le sohbet etmek üzere bir Özbek restoranına girerken kapıda Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu ile karşılaştım.

Alarko’nun Kazakistan’da neler yaptığını sordum, 1994 yılına uzandı:

- Biz 1994’ten beri buralardayız. İlk geldiğimizde henüz Astana başkent olmamıştı. Kentin adı Akmolinsk’ti. 1997’de adı Astana oldu ve başkent ilan edildi.

Uğurladığı konukları işaret etti:

- Bugün bir Public Private Partnership (PPP-Kamu Özel İşbirliği) projesine imza attık. Burada küçük bir kutlama yaptık.

“PPP”yi duyunca aklıma Türkiye’deki şehir hastaneleri geldi:

- Hastane projesi mi yapacaksınız?

- Hayır, Büyük Almatı Çevreyolu Yapımı ve İşletmesi işini üstlendik. 2.5 yıldır takip ettiğimiz bir işti.

İmzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile ilgili bakanlar huzurunda attıklarını kaydetti:

- 66 kilometre, 4-6 şeritli yol 737 milyon dolara mal olacak. 50 ayda bitecek. 190 ay işleteceğiz.

Daha sonra Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi’yle buluştuk, Alarko’yla yol projesinde ortak olduklarını bildirdi:

- Bir de Koreli SK konsorsiyumda var. Öncelikle finansman paketini çözeceğiz. EBRD, IFC ve ADB’den kaynak sağlayacağız. Paketi bağlamak üzereyiz.

Sembol İnşaat, Rönesans, Alarko, Makyol, YDA derken Kazakistan’da Türk müteahhitlik şirketlerinin iş alma temposu artıyor...

Alınan projelerin toplamı 26 yılda 25 milyar dolara ulaşıyor...

KAZAK INVEST, TÜRK PATRONLARLA BULUŞTU

GEÇEN hafta BSH’nın davetiyle tüketici elektroniği fuarı IFA için Berlin’e giderken Atatürk Havalimanı’nda Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım’ı gördüm. Seyahat adresini verdi:

- Slovakya’ya gidiyorum. Dönüp bir gece sonra da Kazakistan’a geçeceğim.

Aynı tarihte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Astana ziyaretine katılacağımı belirttim, sürdürdü:

- Kazakistan’da krom madeni işletiyoruz. Kazakistan hükümeti davet etti.

Astana’da Sembol İnşaat’ın yapıp işletmesini sürdürdüğü Han Çadırı adlı alışveriş merkezini gezerken Yıldız Holding’in İngiltere merkezli şirketi Pladis’in CEO Yardımcısı Mehmet Tütüncü ile karşılaştım. Kazak Invest’in davetiyle Astana’da olduğunu belirtti:

- Bizim Almatı’da bisküvi-çikolata fabrikamız var. 20 milyon dolar ek yatırım yapıyoruz. Kazak Invest, benim de aralarında olduğum 8 Türk şirketinin yönetici ve patronlarını Kazakistan Başbakanı Bakitzhan Sagintayev’le buluşturdu.

Kazak Invest’in yatırımcı zirvesine kimlerin katıldığını sordum, ilk aklına gelenleri sıraladı:

- Ahmet Çalık, Yüksel Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar...

Tütüncü’yü dinlerken Astana yolunda Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut’la sohbetimizi anımsadım. Ermut, Kazak Invest’in Türkiye Yatırım Ajansı’nı örnek aldığını vurguladı:

- Kazak Invest’in kadrosuna bizim ekipler eğitim veriyor. Çalışma modelimizi onlarla paylaşıyoruz.

SEMBOL, NAZARBAYEV ÜNİVERSİTESİ’Nİ YAPIYOR

SEMBOL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Kazakistan’da 4 Rixos Oteli olduğunu belirtti:

- Astana ve Borovoe’deki otellerin mülkü de bizim. Almati ve Çimkent’teki otellerde işletmeciyiz.

Astana’nın sembol alışveriş merkezi Han Çadırı’nın kendilerine ait olduğunu anımsattı:

- Han Çadırı’nı 300 milyon dolarlık yatırımla tamamlamıştık.

Astana Expo’sunun sembol binasi “Nur Alem”i de Sembol İnşaat’ın yaptığının altını çizdi:

- Astana’da halen devam eden işlerimiz arasında Nazarbayev Üniversitesi’nin binaları var. Sadece bu yılki bölümü 200 milyon dolar.

Üniversitenin eğitim-öğretim gücüyle dünyada adını duyurmaya başladığını kaydetti:

- Nazarbayev Üniversitesi projesinde 2011’den beri çalışıyoruz.

2004’ten beri

Kazakistan’da iş yaptıklarını vurguladı:

- Burada potansiyel yüksek. Kendi memleketimiz gibi çalışma şansımız var.