72 ürün geliştirdi, ‘Zekât Fonu’nu da gündemine aldı

Yapı Kredi, Citibank ve HSBC’deki deneyimleri sonrası en son Albaraka Türk’te Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken 17 Austos 2018’de Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Deniz Aksu’nun ilk işi dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın ile birlikte bankayı tasfiyeden çıkarmak oldu:
- Bankanın ana statüsünü değiştirip, tasfiyeden çıkardık. Takipte 7 bin 229 dosya vardı. Alacaklar TMSF’nin varlık yönetimi şirketine devredildi.
Şu noktanın altını çizdi:
- Tahsil edilemeyen alacaklar için geçmişte karşılık ayrılmıştı. Dolayısıyla son işlemi kamu zararı oluşmadan yaptık. Bundan sonra tahsilatı TMSF yapacak. Düzeltme bedeli bize gelecek.
Bankanın tasfiyeden çıkmasını göreve başlama tarihi saydı:
- 3 Eylül 2018’de göreve başladım.
Daha sonra “Emlak Katılım Bankası”na dönüşümün gerçekleştiğini anımsattı:
- 01.01.2019’da pırıl pırıl bir bilançoyla faaliyete başlamış olduk.
Gayrimenkulde yeni bir modeli devreye alacaklarını vurguladı:
- Bizim model ile gayrimenkulde fiyat balonu engellenecek.
Gayrimenkul projelerindeki tarafları sıraladı:
- Arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi üreten-satan, alıcı ve banka.
Oluşturdukları modelde tüm tarafların haklarının korunacağını kaydetti:
- Tedarik zinciri finansmanı gibi bir formül uygulayacağız. Bu model, şu anda bankaların ticari müşterilerine uyguladığı “Doğrudan Borçlandırma Sistemi”nin (DBS) çok geliştirilmiş hali olacak.
Gündemlerinde olan formülün Polonya’da başarıyla uygulandığını aktarıp, ekledi:
- Biz fon kullandırıp kâr payı alacağız. Bizim muhatabımız proje geliştirici olacak. Geliştirici arsayı alıp bize gelecek. Arsayı ipotek edip, kat irtifakının tesisini de isteyeceğiz.
Sistemin alıcı açısından rahatlığına işaret etti:
- Gayrimenkul alıcısı, taksitlerini hakedişe göre ödeyecek. Yani, taksitler projenin bitmiş haline göre belirlenmeyecek. Bizim modelde inşaat malzemesi tedarikçisi de aynı paket içinde fonlanacak.
Gayrimenkul yatırım fonu kurabileceklerini bildirdi:
- Varlığa dönüşebilir sukuk da olabilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda çalışmalar yürüttüklerine değindi:
- Sayın bakanlarımızın talimatlarıyla dünyadaki en iyi uygulamalara baktık. 72 ürün geliştirdik. 1.5 ayda 1 milyar lira mevduat topladık.
Halen merkez şubesi bulunan bankanın zamanla 75 şubeye kadar çıkacağını kaydedip, aklındaki bir fonu daha paylaştı:
- SPK’dan izin alıp “Zekât Fonu” kurabiliriz. Malezya, İngiltere ve Almanya’da “Zekât Fonu” var. En başarılı uygulama İngiltere’de.
“Zekât Fonu”nda oluşacak kaynağı “Din Kurulu”ndan alacakları fetva ile yönlendireceklerine vurgu yaptı:
- Belki “Zekât Fonu” hiç ev alamayacak vatandaşlara konut projesi gibi alanlarda kullanılabilir.
Emlak Katılım Bankası, oldukça iddialı işlere, uygulamalara imza atmaya hazırlanıyor...
Fiyat balonunu önleyecek gayrimenkul finansmanı, “Zekât Fonu” gibi formüller oldukça ses getirecek gibi görünüyor...
SANAYİCİYE KİRALIK FABRİKA YAPACAĞIZ
TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, “sanayiciye kiralık fabrika” projesini de hayata geçireceklerini belirtip, modeli şu örnekle anlattı:
10 bin metrekarelik bir fabrika binası düşünelim.
Bu boyutta bir binanın yatırım maliyeti 13 milyon lirayı bulur.
Yatırımcı, kredi kullanmaya kalksa yüzde 25 faiz öder.
Böyle bir binayı Emlak Katılım Bankası olarak biz yapsak, sanayici ayda 190 bin lira kira ödeyerek kullanabilir.
Üstelik fabrikanın makinelerini de KOSGEB desteği ile kurabiliriz.
Sanayici sadece işletme sermayesi ile o fabrikayı çalıştırmaya başlayabilir.
Kiralık fabrikanın şu yönünün altını çizdi:
- Bina yükü olmazsa sanayici daha çok işini büyütmeye odaklanır. İstihdam kapısı daha çok açılır. Kiralık fabrika için çalışmalara başladıklarını kaydetti:
- Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB ile konu üzerinde çalışıyoruz.
14 GELİŞTİRİCİNİN STOKLARI ERİTİLECEK
EMLAK Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, sektördeki stokların eritilmesine dönük hazırlıkları da paylaştı:
- 14 geliştiricinin stokları için çalışma başlattık. Bu çerçevede varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için SPK’ya başvurduk.
İzin çıkar çıkmaz 15 milyar liralık bir sermaye piyasası ürününün gündeme gelebileceğini belirtti:
- 14 geliştiricinin stokları konusunda 14 temel kriter belirledik. Birincil koşul kat mülkiyeti tapusu olacak.
72 ürün geliştirdi, ‘Zekât Fonu’nu da gündemine aldı
Yapı Kredi, Citibank ve HSBC’deki deneyimleri sonrası en son Albaraka Türk’te Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken 17 Austos 2018’de Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Deniz Aksu’nun ilk işi dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın ile birlikte bankayı tasfiyeden çıkarmak oldu:
- Bankanın ana statüsünü değiştirip, tasfiyeden çıkardık. Takipte 7 bin 229 dosya vardı. Alacaklar TMSF’nin varlık yönetimi şirketine devredildi.
Şu noktanın altını çizdi:
- Tahsil edilemeyen alacaklar için geçmişte karşılık ayrılmıştı. Dolayısıyla son işlemi kamu zararı oluşmadan yaptık. Bundan sonra tahsilatı TMSF yapacak. Düzeltme bedeli bize gelecek.
Bankanın tasfiyeden çıkmasını göreve başlama tarihi saydı:
- 3 Eylül 2018’de göreve başladım.
Daha sonra “Emlak Katılım Bankası”na dönüşümün gerçekleştiğini anımsattı:
- 01.01.2019’da pırıl pırıl bir bilançoyla faaliyete başlamış olduk.
Gayrimenkulde yeni bir modeli devreye alacaklarını vurguladı:
- Bizim model ile gayrimenkulde fiyat balonu engellenecek.
Gayrimenkul projelerindeki tarafları sıraladı:
- Arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi üreten-satan, alıcı ve banka.
Oluşturdukları modelde tüm tarafların haklarının korunacağını kaydetti:
- Tedarik zinciri finansmanı gibi bir formül uygulayacağız. Bu model, şu anda bankaların ticari müşterilerine uyguladığı “Doğrudan Borçlandırma Sistemi”nin (DBS) çok geliştirilmiş hali olacak.
Gündemlerinde olan formülün Polonya’da başarıyla uygulandığını aktarıp, ekledi:
- Biz fon kullandırıp kâr payı alacağız. Bizim muhatabımız proje geliştirici olacak. Geliştirici arsayı alıp bize gelecek. Arsayı ipotek edip, kat irtifakının tesisini de isteyeceğiz.
Sistemin alıcı açısından rahatlığına işaret etti:
- Gayrimenkul alıcısı, taksitlerini hakedişe göre ödeyecek. Yani, taksitler projenin bitmiş haline göre belirlenmeyecek. Bizim modelde inşaat malzemesi tedarikçisi de aynı paket içinde fonlanacak.
Gayrimenkul yatırım fonu kurabileceklerini bildirdi:
- Varlığa dönüşebilir sukuk da olabilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda çalışmalar yürüttüklerine değindi:
- Sayın bakanlarımızın talimatlarıyla dünyadaki en iyi uygulamalara baktık. 72 ürün geliştirdik. 1.5 ayda 1 milyar lira mevduat topladık.
Halen merkez şubesi bulunan bankanın zamanla 75 şubeye kadar çıkacağını kaydedip, aklındaki bir fonu daha paylaştı:
- SPK’dan izin alıp “Zekât Fonu” kurabiliriz. Malezya, İngiltere ve Almanya’da “Zekât Fonu” var. En başarılı uygulama İngiltere’de.
“Zekât Fonu”nda oluşacak kaynağı “Din Kurulu”ndan alacakları fetva ile yönlendireceklerine vurgu yaptı:
- Belki “Zekât Fonu” hiç ev alamayacak vatandaşlara konut projesi gibi alanlarda kullanılabilir.
Emlak Katılım Bankası, oldukça iddialı işlere, uygulamalara imza atmaya hazırlanıyor...
Fiyat balonunu önleyecek gayrimenkul finansmanı, “Zekât Fonu” gibi formüller oldukça ses getirecek gibi görünüyor...
SANAYİCİYE KİRALIK FABRİKA YAPACAĞIZ
TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, “sanayiciye kiralık fabrika” projesini de hayata geçireceklerini belirtip, modeli şu örnekle anlattı:
10 bin metrekarelik bir fabrika binası düşünelim.
Bu boyutta bir binanın yatırım maliyeti 13 milyon lirayı bulur.
Yatırımcı, kredi kullanmaya kalksa yüzde 25 faiz öder.
Böyle bir binayı Emlak Katılım Bankası olarak biz yapsak, sanayici ayda 190 bin lira kira ödeyerek kullanabilir.
Üstelik fabrikanın makinelerini de KOSGEB desteği ile kurabiliriz.
Sanayici sadece işletme sermayesi ile o fabrikayı çalıştırmaya başlayabilir.
Kiralık fabrikanın şu yönünün altını çizdi:
- Bina yükü olmazsa sanayici daha çok işini büyütmeye odaklanır. İstihdam kapısı daha çok açılır. Kiralık fabrika için çalışmalara başladıklarını kaydetti:
- Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB ile konu üzerinde çalışıyoruz.
14 GELİŞTİRİCİNİN STOKLARI ERİTİLECEK
EMLAK Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, sektördeki stokların eritilmesine dönük hazırlıkları da paylaştı:
- 14 geliştiricinin stokları için çalışma başlattık. Bu çerçevede varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için SPK’ya başvurduk.
İzin çıkar çıkmaz 15 milyar liralık bir sermaye piyasası ürününün gündeme gelebileceğini belirtti:
- 14 geliştiricinin stokları konusunda 14 temel kriter belirledik. Birincil koşul kat mülkiyeti tapusu olacak.