61 ilacı ‘yerel’ üretti 1.4 milyar liralık yeni yatırıma soyundu

ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 450 milyon liralık yatırımla geçen yıl devreye aldıkları AbdiBio tesisine davet etti. İstanbul Esenyurt’taki Abdi İbrahim tesislerinden içeri girerken yatırımda ulaştıkları toplam değeri paylaştı:
- Esenyurt’taki tesislerimiz için bugüne kadar yaptığımız yatırım 3 milyar lirayı buldu.
AbdiBio’yu Mayıs 2018’de üretime geçirirken Steril Enjektabl ve Onkoloji Tesisi’nin de temelini attıklarını belirtti:
- 48 bin metrekarelik yeni kapalı alan inşa ettiğimiz bu yatırım 900 milyon liraya mal olacak. Bu tesiste üretim 2020’de başlayacak.
Esenyurt’ta süren yeni yatırımları sıraladı:
- Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Tesisi’ni tamamlamak üzereyiz. Burada steril göz damlaları üreteceğiz. Ayrıca konvansiyonel ilaç üretim tesisimize yaptığımız kapasite artırımı yatırımı da 2020’de bitecek. Söz konusu yatırımlar 1.4 milyar liraya tamamlanacak.
Abdi İbrahim’in son iki yıllık performansının altını çizdi:
- Geçen yıl ocak-kasım döneminde TL bazında yüzde 28.6 büyüdük. 2017’de 2 milyar 20 milyon lira (547 milyon dolar) olan ciromuz, 2018’de 2 milyar 682 milyon lirayı (555 milyon dolar) buluyor.
15 uluslararası firma ile 61 ilacın üretimi için anlaşma imzaladıklarını bildirdi:
- 106 milyon kutuluk bu üretimin parasal karşılığı 1 milyar 720 milyon lirayı buluyor. Üretimde yerelleşmeyi destekliyoruz. Hedefimiz uluslararası firmaların Türkiye’deki üretim üssü olmak.
İlaç sektörünün geleceğini biyoteknolojide gördüğünü vurguladı:
- AbdiBio’da üretilecek biyoteknolojik ilaçlar, Türkiye’nin ilaç sektörü özelinde verdiği 5 milyar dolarlık cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlayacak.
Bu katkıyı şöyle örnekledi:
- Kısa süre önce bir biyoilaç ihalesi oldu. Kazanan yabancı şirket, bizim de ihaleye girdiğimizi görünce 130 milyon lira fiyat indirdi. İhaleyi kazanamadık ama indirime vesile olduk.
Regülasyon konusunda yaşanan sıkıntıya dikkat çekti:
- Türkiye, biyoilaç için kendi regülasyonunu oluşturmalı. Avrupa regülasyonunu birebir tercüme etmek, biyoilaç için uygun değil. Biyo ürün, kimyasal gibi birebir aynı olmuyor. Çünkü, canlıdan elde ediliyor. Hindistan ve Kore kendi regülasyonlarını oluşturdu.
Türkiye’de 15-16 şirketin biyo ilaç işine girdiğinin altını çizdi:
- Bunlardan 3-4’ü üretim aşamasına geldi. Biz biyoilacı yeni konuşurken dünya gen teknolojisine geçiyor. Biyoilaçta hızlanmamız gerekiyor. Kore, 5 firma seçti, desteklerle önlerini açıyor. Bizde de aynı yöntem izlenebilir. Seçilip de başaramayana ceza verilebilir.
Barut’un Malta pasaportu alanlar arasında bulunması farklı yorumlanırken, Abdi İbrahim’in Esenyurt’ta 1.4 milyar liralık yatırımı sürüyor.
Biyoilaç konsundaki atağını, yaptığı çağrıyı da dikkate almak gerekiyor...
429 İTHAL İLAÇ YERELLEŞTİ
- İLAÇ Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, hükümetin ithal edilen ilaçların Türkiye’de üretimine dönük bir program başlattığını belirtti:
- Listeye konulan 665 ilaçtan 429’u ülkemizde üretilmeye başlandı. Yerelleşenlerin parasal değeri 2 milyar 827 milyon lirayı buldu.
Zamanla yerelleşmenin artacağını kaydetti:
- Yabancı şirketler, Türkiye’de ürettirdikleri ilaçları dünyaya da ihraç ediyor. Böylece ihracatımızı da artıracak.
ULUSLARARASI PAZAR GELİRİ 500 MİLYON DOLARA ÇIKACAK
-ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Kanada, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtip, Kazakistan ve Cezayir yatırımlarına değindi:
- Kazakistan’daki tesisimiz 60 milyon dolarlık yatırımla 2015’te üretime geçti. Cezayir’de de 50 milyon dolarlık yatırımla Temmuz 2017’de üretime başladık.
2018’de uluslararası pazarlardan elde ettikleri gelirin 100 milyon dolara ulaştığını vurguladı:
- 5 yılda bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
300 KİŞİLİK İŞ İÇİN 50 BİN BAŞVURU REKORU KIRILDI
- ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2018’in ikinci yarısında kendini daha fazla hissettiren sıkıntılı dönemde özel uçak kiralayıp 5 şehire gitti, pazarlama ekiplerine şu mesajı verdi:
- Ülkemiz, sektörümüz, sevdiklerimiz ve firmamız için daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve satacağız.
Esenyurt’taki tesiste 1165 kişinin, saha teşkilatında da 2 bin 250 kişinin çalıştığını anımsattı:
- Yeni devreye girecek tesislerimiz için 300 kişi daha işe alacağız.
Yaptıkları duyuruya 50 bin başvuru olduğunu belirtti:
- Hepsi üniversite mezunu 50 bin kişilik başvuru bizim için rekor oldu.
İstihdam kapısını açık tuttu:
- 2020 yılına kadar süren yatırımlarımız için 750 kişiyi daha işe alacağız.
61 ilacı ‘yerel’ üretti 1.4 milyar liralık yeni yatırıma soyundu
ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 450 milyon liralık yatırımla geçen yıl devreye aldıkları AbdiBio tesisine davet etti. İstanbul Esenyurt’taki Abdi İbrahim tesislerinden içeri girerken yatırımda ulaştıkları toplam değeri paylaştı:
- Esenyurt’taki tesislerimiz için bugüne kadar yaptığımız yatırım 3 milyar lirayı buldu.
AbdiBio’yu Mayıs 2018’de üretime geçirirken Steril Enjektabl ve Onkoloji Tesisi’nin de temelini attıklarını belirtti:
- 48 bin metrekarelik yeni kapalı alan inşa ettiğimiz bu yatırım 900 milyon liraya mal olacak. Bu tesiste üretim 2020’de başlayacak.
Esenyurt’ta süren yeni yatırımları sıraladı:
- Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Tesisi’ni tamamlamak üzereyiz. Burada steril göz damlaları üreteceğiz. Ayrıca konvansiyonel ilaç üretim tesisimize yaptığımız kapasite artırımı yatırımı da 2020’de bitecek. Söz konusu yatırımlar 1.4 milyar liraya tamamlanacak.
Abdi İbrahim’in son iki yıllık performansının altını çizdi:
- Geçen yıl ocak-kasım döneminde TL bazında yüzde 28.6 büyüdük. 2017’de 2 milyar 20 milyon lira (547 milyon dolar) olan ciromuz, 2018’de 2 milyar 682 milyon lirayı (555 milyon dolar) buluyor.
15 uluslararası firma ile 61 ilacın üretimi için anlaşma imzaladıklarını bildirdi:
- 106 milyon kutuluk bu üretimin parasal karşılığı 1 milyar 720 milyon lirayı buluyor. Üretimde yerelleşmeyi destekliyoruz. Hedefimiz uluslararası firmaların Türkiye’deki üretim üssü olmak.
İlaç sektörünün geleceğini biyoteknolojide gördüğünü vurguladı:
- AbdiBio’da üretilecek biyoteknolojik ilaçlar, Türkiye’nin ilaç sektörü özelinde verdiği 5 milyar dolarlık cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlayacak.
Bu katkıyı şöyle örnekledi:
- Kısa süre önce bir biyoilaç ihalesi oldu. Kazanan yabancı şirket, bizim de ihaleye girdiğimizi görünce 130 milyon lira fiyat indirdi. İhaleyi kazanamadık ama indirime vesile olduk.
Regülasyon konusunda yaşanan sıkıntıya dikkat çekti:
- Türkiye, biyoilaç için kendi regülasyonunu oluşturmalı. Avrupa regülasyonunu birebir tercüme etmek, biyoilaç için uygun değil. Biyo ürün, kimyasal gibi birebir aynı olmuyor. Çünkü, canlıdan elde ediliyor. Hindistan ve Kore kendi regülasyonlarını oluşturdu.
Türkiye’de 15-16 şirketin biyo ilaç işine girdiğinin altını çizdi:
- Bunlardan 3-4’ü üretim aşamasına geldi. Biz biyoilacı yeni konuşurken dünya gen teknolojisine geçiyor. Biyoilaçta hızlanmamız gerekiyor. Kore, 5 firma seçti, desteklerle önlerini açıyor. Bizde de aynı yöntem izlenebilir. Seçilip de başaramayana ceza verilebilir.
Barut’un Malta pasaportu alanlar arasında bulunması farklı yorumlanırken, Abdi İbrahim’in Esenyurt’ta 1.4 milyar liralık yatırımı sürüyor.
Biyoilaç konsundaki atağını, yaptığı çağrıyı da dikkate almak gerekiyor...
429 İTHAL İLAÇ YERELLEŞTİ
- İLAÇ Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, hükümetin ithal edilen ilaçların Türkiye’de üretimine dönük bir program başlattığını belirtti:
- Listeye konulan 665 ilaçtan 429’u ülkemizde üretilmeye başlandı. Yerelleşenlerin parasal değeri 2 milyar 827 milyon lirayı buldu.
Zamanla yerelleşmenin artacağını kaydetti:
- Yabancı şirketler, Türkiye’de ürettirdikleri ilaçları dünyaya da ihraç ediyor. Böylece ihracatımızı da artıracak.
ULUSLARARASI PAZAR GELİRİ 500 MİLYON DOLARA ÇIKACAK
-ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Kanada, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtip, Kazakistan ve Cezayir yatırımlarına değindi:
- Kazakistan’daki tesisimiz 60 milyon dolarlık yatırımla 2015’te üretime geçti. Cezayir’de de 50 milyon dolarlık yatırımla Temmuz 2017’de üretime başladık.
2018’de uluslararası pazarlardan elde ettikleri gelirin 100 milyon dolara ulaştığını vurguladı:
- 5 yılda bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
300 KİŞİLİK İŞ İÇİN 50 BİN BAŞVURU REKORU KIRILDI
- ABDİ İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2018’in ikinci yarısında kendini daha fazla hissettiren sıkıntılı dönemde özel uçak kiralayıp 5 şehire gitti, pazarlama ekiplerine şu mesajı verdi:
- Ülkemiz, sektörümüz, sevdiklerimiz ve firmamız için daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve satacağız.
Esenyurt’taki tesiste 1165 kişinin, saha teşkilatında da 2 bin 250 kişinin çalıştığını anımsattı:
- Yeni devreye girecek tesislerimiz için 300 kişi daha işe alacağız.
Yaptıkları duyuruya 50 bin başvuru olduğunu belirtti:
- Hepsi üniversite mezunu 50 bin kişilik başvuru bizim için rekor oldu.
İstihdam kapısını açık tuttu:
- 2020 yılına kadar süren yatırımlarımız için 750 kişiyi daha işe alacağız.