600 milyon dolarlık CERN pazarı ‘küçük Türk’e büyük koz oldu

- Evrenin sırlarını inceleyen ve parçacık fiziği araştırmaları ile tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’nden (CERN) 1.5 yılda 6 Türk şirketi 7 ihale kazandı. CERN’de ihale kazanmak o şirketleri nasıl etkiledi?

Şirketlerin yılda 600 milyon dolarlık CERN pazarına girmesine rehberlik yapan “TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi”, Hisarcıklıoğlu’na CERN’in araştırmasını aktardı:

- CERN’e iş yapan şirketlerin yüzde 38’i yeni ürün geliştirdi. Yüzde 42’sinin uluslararası görünürlüğü arttı. Yüzde 44’ü teknolojik öğrenme ve gelişme sağladı. Yüzde 52’si CERN referansı ile daha yüksek satış performansı yakaladı. Yüzde 17’si yeni pazarlara girdi. Yüzde 60’ı yeni müşteriler edindi.





Hisarcıklıoğlu, CERN’den ihale kazanan şirketleri gözden geçirdi:

- Albaksan ve Dora Makine geçen yıl, Gözüküçük Makina, Mistel Kablo, EGE ve GEMA Endüstriyel Kontrol ve Asaş Alüminyum bu yıl ihale kazandı.

İhalelerin toplam değerine baktı, şu yorumu yaptı:

- 6 şirketin kazandığı ihalelerin toplamı 800 bin Euro civarında. Burada tutar çok önemli değil. CERN’e iş yapmak dünyada referans kabul ediliyor. Yüksek teknolojiye odaklı, orta büyüklükte ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar CERN’e yönelmeli.

CERN’in kuruluş günleri ve bugününe göz attı:

- 1954’te 12 Avrupa ülkesinin kurduğu CERN, bugün 29 ülkenin aktif rol aldığı, akademik ve endüstriyel anlamda hem güçlerini birleştirdikleri hem de rekabet ettikleri büyük bir organizasyona dönüştü.

Türkiye’nin 1961’de gözlemci üye olarak CERN’e adım attığının altını çizdi:

- Türkiye, 2009’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üyelik için adım attı. 2015’te başlayan “ortak üyelik” ile ülkemiz CERN’de açılan profesyonel iş ve eğitim imkânlarına başvuru, yüksek teknoloji ürünlerini de içeren ihalelere Türk firmalarının başvuru ve katılım hakkını da elde etti.

CERN’de ülkemizi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) temsil ettiğini anımsadı:

- Firmalarımızın temsilini de TOBB üstlendi. CERN Sanayi İrtibat Ofisi’ni 2015’te kurduk. Ekip, 12 ilde ihalelerle ilgili bilgilendirme yaptı. Bunun meyvelerini yeni yeni alıyoruz.

Yerin 100 metre altında ve 27 kilometre çapında olması planlanıp, 2000’li yıllarda kurulumuna başlanan CERN’in 2026’ya kadar devam edecek devasa altyapı yatırımına başladığına odaklandı:

- Açılacak ihale ve alımlar 5 yıl boyunca iki katına çıkacak. CERN’e ürün satmak isteyen 29 ülkenin yüksek teknoloji odaklı ve son derece rekabetçi firmaları arasına girmek büyük başarı.

CERN’e iş yapmak teknoloji geliştirmeye iterken, yeni müşterileri çekiyor, yeni pazarların kapısını aralıyor... TOBB, şirketleri CERN’deki ihalelere katılmaya çağırıyor...

FİGABARA, ÖZEL BAĞLANTI ELEMANI SORUNUNU ÇÖZDÜ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “CERN Sanayi İrtibat Ofisi”nden somut örnekler aldı:

- Albaksan, Dora ve Gözüküçük şimdiden yurtdışı projelerde CERN avantajını yaşamaya başladı.

CERN’in Figabara ile doğrudan temasa geçtiğini öğrendi:

- Figabara, elektrik tesisatında kullanılan özel bir bağlantı elemanını CERN’e ihalesiz yaptı ve önemli bir problemi çözdü.

ONS Makina’nın iki büyük ihalede ikinci olduğunu gördü:

- Şirket şimdi büyük bir ihaleye hazırlanıyor.

TÜRK EXİMBANK CİBUTİ’DEKİ OTELE DESTEK VERİR Mİ

MANİFESTO’nun geleneksel “Patronlar Kulübü” buluşmasında Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’a sordum:

- Cibuti’de hastane ve otel projesi üstlenmiştiniz, nasıl gidiyor?

- 80 milyon dolarlık otel projemiz için tüm malzemeyi Türkiye’den götürmek kaydıyla Türk Eximbank’a kredi başvurusu yapmıştık. Henüz olumlu yanıt alamadık.

Türk Eximbank’ın Etiyopya’da Yapı Merkezi’ne 300 milyon dolarlık, Kongo’da Summa İnşaat’a 190 milyon dolarlık kredi kullandırdığını anımsattım, yanıtladı:

- Biz de Cibuti için aynı yöntemle kredi istiyoruz. Alamazsak, finansmanı Çin’den sağlayacağız.

Türk Eximbank’ın Cibuti’de takıldığı bir şey mi var?