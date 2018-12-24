42 genç müzisyen ÇEV Sanat’la emin adımlarla yürüyor

- Genç Yetenekler 10. Yıl Konseri, Film Müzikleri... 7 Ocak 2019 Zorlu Performans Sanatları Merkezi.
Ardından bir tanıtım kitabı gösterdi:
- Genç Yetenekler Projesi Bursiyerleri.
Kitabın başındaki listeye baktım, 8 yaşındaki piyanist Adil Kerem Ünal’dan 27 yaşındaki keman virtüözü Arda Karakaya’ya uzanan toplam 42 isim vardı. Yani, 42 çocuk ve genç müzisyen, ÇEV Sanat’ın desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürüme fırsatı yakalamıştı.
Yoleri, projeyi anlatırken 10 yıl önceye döndü:
- Bu yolculuğa 2009’da tek başıma çıktım. Amacım potansiyeli olan çocuk ve gençlere katkıda bulunmak, ülkemizdeki yeteneklerin kaybolup gitmesine izin vermemekti.
Müziğin rolünü anımsattı:
- Müziğin evrenselliğinin yanısıra barışçıl yanı var ve insanları etkiliyor. O nedenle katkı için çocuk ve genç müzisyenleri hedefe koydum.
Başkanlığını Ahmet Altınel’in yürüttüğü Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında kurduğu ÇEV Sanat’ta oluşturduğu “Sanat Kurulu”nu sıraladı:
- Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil.
Kızım Sırma Munyar’ın 2013’te mezun olduğu Berklee College of Music’e (Boston-ABD) dikkat çekti:
- “Genç Yetenekler Projesi”ne başladığımızda Berklee College of Music’e giren çocuklar bize ulaştı. Destek verdiğimiz 10 genç, Berklee’den mezun oldu. Mezuniyet sonrası da onları yalnız bırakmıyoruz. İşbirliği yaptığımız Alman Villa Musica gibi kurumlar aracılığıyla markalaşma desteği veriyoruz.
“Defne-Muhtar Kent Vakfı”nı örnekleyip, sordum:
- Defne-Muhtar Kent Vakfı, ABD’deki eğitimlerini desteklediği 6 öğrenciye toplam 600 bin dolar bütçe ayırdı. Siz burs fonunu nasıl oluşturuyorsunuz?
Yanıtladı:
- QNB Finansbank, 2 yıl önce sponsorumuz oldu. Ancak, o sponsorluk tek başına yetmiyor. Projeye destek veren dostlarla fonu karşılamaya çalışıyoruz. “Genç Yetenekler Konseri” de burs fonu için de rol oynuyor.
Proje İcra Kurulu’ndaki isimlere baktım:
- Nuri Çolakoğlu, Prof. Oya Başak, Aslı Ekşioğlu, Heves Ekinci, Ayşe Alemdaroğlu, Yıldız Yalman, Dilek Türker, Azra Kohen, Ayşecan Özyeğin Oktay, Cana Tokgözlü, Leyla Pekcan, Seval Bahçıvan Başaran, Berna Çebi, Berrin Zorlu, Gamze Aksoy, Canan Bolak, Zeynep Üstünel, Revna Demirören, Berna Kürekçi Şendir, Yıldız Özer, Berfe Coşkungönül, Selin Kozak, Emek Külür, İdil Atakol, Füsun Doruk, Harika Güral, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ebru Kohen, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Dalia Garih, Tülin Sipahiler, Burak Oğuz, Füsun Topbaş, Nazlı Bolak, Pelin Akın, Özlem Güsar, Gizem Kanbay, Zeynep Ecevit.
Yoleri, 2018-2019 döneminde 600 kişinin başvurduğunu aktardı:
- Sanat Kurulu’muzdan temelini oluşturduğu seçici kurul, ilk değerlendirmede sayıyı 90’a indirdi. Ardından performans da dahil, çeşitli testlerle 42 kişi belirlendi.
Desteğin boşa gitmediğini vurguladı:
- Genç yetenekler, ülkemizin birer sanat elçisi oluyor. Aralarında Papa’dan ödül alan da var, dünyanın en önemli salonlarında konser veren de.
Berrin Yoleri ve onu bu yolculukta yalnız bırakmayanların yüreğine sağlık...
İKİ KAFADAR SAĞLIK VE EĞİTİMLE 345 MİLYON DOLAR GETİRİYOR
BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Hizmet İhracatçıları
Ödül Töreni” sonrası Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte çektirdiği fotoğrafını gönderdi:
- Birimiz eğitim, birimiz sağlıkta şampiyonuz...
Haydarpaşa Lisesi’ndeki yatılı öğrencilik döneminden beri arkadaş olan Enver
Yücel ve Mehmet Ali Aydınlar’a, Türkiye’ye kazandırdıkları döviz gelirini sordum:
Enver Yücel: 4 bin yabancı öğrencimiz var. Ülkemize bıraktıkları toplam döviz 124 milyon doları buluyor.
Mehmet Ali Aydınlar: Sadece yabancı hasta gelirimiz 84 milyon dolar. Yurtdışı yatırımlar, yurtdışı yönetim danışmanlıkları dikkate alındığında ülkemize 2017’de 221 milyon dolarlık döviz geliri sağladık.
BU KONSER KAÇMAZ
ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri’nin verdiği duyuru broşüründen 7 Ocak 2019 akşamı “Genç Yetenekler 10. Yıl Konseri”nde yer alacak isimlere baktım:
Onur Konuğu: Nuri Bilge Ceylan
Projeye Destek Veren Sanatçılar: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka.
Orkestra Şefi: İbrahim Yazıcı
Orkestra: Avrasya Filarmoni Orkestrası
ÇEV Sanat Genç Yetenekler: Bora Demir (Korno), Cansın Kara (Viyolonsel), Cemal Aliyev (Viyolonsel), Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel), Elvin Ganiyev (Keman), Emir İlgen (Piyano), Ilgın Top (Keman), İdil Bursa (Viyolonsel), İdil Olgar (Keman), Kerem Tuncer (Şef-Genç Yetenek), Melis Sağlam (Şan), Tarık Kaan Alkan (Piyano), Tuna Bilgin (Piyano).
42 genç müzisyen ÇEV Sanat’la emin adımlarla yürüyor
Çev (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri, gönüllü danışmanı Müge Sevil’le birlikte gazeteye geldi, önce şu duyuruyu verdi:
- Genç Yetenekler 10. Yıl Konseri, Film Müzikleri... 7 Ocak 2019 Zorlu Performans Sanatları Merkezi.
Ardından bir tanıtım kitabı gösterdi:
- Genç Yetenekler Projesi Bursiyerleri.
Kitabın başındaki listeye baktım, 8 yaşındaki piyanist Adil Kerem Ünal’dan 27 yaşındaki keman virtüözü Arda Karakaya’ya uzanan toplam 42 isim vardı. Yani, 42 çocuk ve genç müzisyen, ÇEV Sanat’ın desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürüme fırsatı yakalamıştı.
Yoleri, projeyi anlatırken 10 yıl önceye döndü:
- Bu yolculuğa 2009’da tek başıma çıktım. Amacım potansiyeli olan çocuk ve gençlere katkıda bulunmak, ülkemizdeki yeteneklerin kaybolup gitmesine izin vermemekti.
Müziğin rolünü anımsattı:
- Müziğin evrenselliğinin yanısıra barışçıl yanı var ve insanları etkiliyor. O nedenle katkı için çocuk ve genç müzisyenleri hedefe koydum.
Başkanlığını Ahmet Altınel’in yürüttüğü Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında kurduğu ÇEV Sanat’ta oluşturduğu “Sanat Kurulu”nu sıraladı:
- Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil.
Kızım Sırma Munyar’ın 2013’te mezun olduğu Berklee College of Music’e (Boston-ABD) dikkat çekti:
- “Genç Yetenekler Projesi”ne başladığımızda Berklee College of Music’e giren çocuklar bize ulaştı. Destek verdiğimiz 10 genç, Berklee’den mezun oldu. Mezuniyet sonrası da onları yalnız bırakmıyoruz. İşbirliği yaptığımız Alman Villa Musica gibi kurumlar aracılığıyla markalaşma desteği veriyoruz.
“Defne-Muhtar Kent Vakfı”nı örnekleyip, sordum:
- Defne-Muhtar Kent Vakfı, ABD’deki eğitimlerini desteklediği 6 öğrenciye toplam 600 bin dolar bütçe ayırdı. Siz burs fonunu nasıl oluşturuyorsunuz?
Yanıtladı:
- QNB Finansbank, 2 yıl önce sponsorumuz oldu. Ancak, o sponsorluk tek başına yetmiyor. Projeye destek veren dostlarla fonu karşılamaya çalışıyoruz. “Genç Yetenekler Konseri” de burs fonu için de rol oynuyor.
Proje İcra Kurulu’ndaki isimlere baktım:
- Nuri Çolakoğlu, Prof. Oya Başak, Aslı Ekşioğlu, Heves Ekinci, Ayşe Alemdaroğlu, Yıldız Yalman, Dilek Türker, Azra Kohen, Ayşecan Özyeğin Oktay, Cana Tokgözlü, Leyla Pekcan, Seval Bahçıvan Başaran, Berna Çebi, Berrin Zorlu, Gamze Aksoy, Canan Bolak, Zeynep Üstünel, Revna Demirören, Berna Kürekçi Şendir, Yıldız Özer, Berfe Coşkungönül, Selin Kozak, Emek Külür, İdil Atakol, Füsun Doruk, Harika Güral, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ebru Kohen, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Dalia Garih, Tülin Sipahiler, Burak Oğuz, Füsun Topbaş, Nazlı Bolak, Pelin Akın, Özlem Güsar, Gizem Kanbay, Zeynep Ecevit.
Yoleri, 2018-2019 döneminde 600 kişinin başvurduğunu aktardı:
- Sanat Kurulu’muzdan temelini oluşturduğu seçici kurul, ilk değerlendirmede sayıyı 90’a indirdi. Ardından performans da dahil, çeşitli testlerle 42 kişi belirlendi.
Desteğin boşa gitmediğini vurguladı:
- Genç yetenekler, ülkemizin birer sanat elçisi oluyor. Aralarında Papa’dan ödül alan da var, dünyanın en önemli salonlarında konser veren de.
Berrin Yoleri ve onu bu yolculukta yalnız bırakmayanların yüreğine sağlık...
İKİ KAFADAR SAĞLIK VE EĞİTİMLE 345 MİLYON DOLAR GETİRİYOR
BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Hizmet İhracatçıları
Ödül Töreni” sonrası Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte çektirdiği fotoğrafını gönderdi:
- Birimiz eğitim, birimiz sağlıkta şampiyonuz...
Haydarpaşa Lisesi’ndeki yatılı öğrencilik döneminden beri arkadaş olan Enver
Yücel ve Mehmet Ali Aydınlar’a, Türkiye’ye kazandırdıkları döviz gelirini sordum:
Enver Yücel: 4 bin yabancı öğrencimiz var. Ülkemize bıraktıkları toplam döviz 124 milyon doları buluyor.
Mehmet Ali Aydınlar: Sadece yabancı hasta gelirimiz 84 milyon dolar. Yurtdışı yatırımlar, yurtdışı yönetim danışmanlıkları dikkate alındığında ülkemize 2017’de 221 milyon dolarlık döviz geliri sağladık.
BU KONSER KAÇMAZ
ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri’nin verdiği duyuru broşüründen 7 Ocak 2019 akşamı “Genç Yetenekler 10. Yıl Konseri”nde yer alacak isimlere baktım:
Onur Konuğu: Nuri Bilge Ceylan
Projeye Destek Veren Sanatçılar: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka.
Orkestra Şefi: İbrahim Yazıcı
Orkestra: Avrasya Filarmoni Orkestrası
ÇEV Sanat Genç Yetenekler: Bora Demir (Korno), Cansın Kara (Viyolonsel), Cemal Aliyev (Viyolonsel), Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel), Elvin Ganiyev (Keman), Emir İlgen (Piyano), Ilgın Top (Keman), İdil Bursa (Viyolonsel), İdil Olgar (Keman), Kerem Tuncer (Şef-Genç Yetenek), Melis Sağlam (Şan), Tarık Kaan Alkan (Piyano), Tuna Bilgin (Piyano).