4 milyon öğrenciye spor taraması

SARIKAMIŞ’ta, kayak pistinin yanı başındaki “Orta Cafe”deyiz. Masada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Kars Valisi Rahmi Doğan var.



Osman Aşkın Bak’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Polis, satıcının kolunu, bacağını kırmalı” sözüyle gündeme oturan bağımlılıkla mücadele konusunu sorduk:



- Gençlik ve Spor Bakanlığı, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin neresinde?



8 bakanlıktan oluşan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu’nu anımsatıp, yanıtladı:



- Kurul’da bakanlığımız da var. Biz bağımlılıkla mücadelenin “önleyici” cephesindeyiz.



Çocukları, gençleri sporla meşgul etmeyi hedeflediklerini belirtti:



- Spor yapan çocuk vücuduna daha fazla değer verir. Vücudunu uyuşturucudan, bağımlılık yaratacak maddelerden korur.



“Madde bağımlılığı”nı önleyici cephede sporun gücünü kullanacaklarını belirtip, ekledi:



- Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaştık. İlköğretimde 4 milyon çocuğu “spor yeteneği taraması”ndan geçireceğiz. Çocuklarımızın ilköğretimden itibaren en az iki spor branşıyla ilgilenmesini istiyoruz.



Taramanın nasıl yapılacağını, ne zaman başlayacağını merak ettim Mehmet Baykan’a döndü:



- Cihazlarımız geldi değil mi?



Baykan, olumlu yanıt verince sürdürdü:



- Yakında taramaya başlarız.



Taramanın tamamlanma süresini sordum, Baykan yanıt verdi:



- Taramaya bu yıl başlanacak. Her yıl olacak.



Osman Aşkın Bak, amatör kulüpleri desteklediklerini, il ve ilçelere spor kompleksi yatırımları yaptıklarını kaydetti:



- Sokaklara basketbol potaları yapacağız. Sokaklara uyuşturucu çeteleri değil, biz hakim olacağız.



4 milyon ilköğretim öğrencisini adale ve yetenek dahil, spor dallarına yatkınlık taramasından geçirmek iddialı bir proje gibi görünüyor...



Tarama sonrası, çocukların yeteneğine, yatkınlığına göre spor dallarında yetiştirilmesi, Türkiye’yi olimpiyatlarda özlenen iddialı konuma taşır mı?





Ahmet Arslan - Vahap Munyar - Osman Aşkın Bak



32 STADYUMA 1.5 MİLYAR DOLAR

GENÇLİK ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, son 5 yılda 1163 spor tesisi planlayıp yapımına başladıklarını belirtti:



- Bunlardan 844’ü tamamlandı. Gerisi devam ediyor. 2019’da bitecek.



Futbol için 32 stadyum planlandığını bildirdi:



- Stadyumlar için 1.5 milyar dolarlık bütçe oluşturuldu. 14’ü bitti. Kalanları 2 yıl içinde bitecek. Stadyumların 19’u TOKİ, 5’i belediyelerle arazi takası modeli, 8’i de genel bütçe ile planlandı.



2005’te futbol sahalarının çim zemin oranının yüzde 46 olduğunu kaydedip, sürdürdü:



- Futbol sahalarında çim zemin oranı yüzde 99’a çıktı. 500’e yakın nizami futbol sahası yaptık. 3 yılda 2 bine yakın mahalle tipi halı saha ve basketbol-voleybol sahaları yaptık.









SPOR TESİSLERİNE 5 YILDA 11 MİLYAR LİRA YATIRDIK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor tesislerine yatırım konusunda dünyada da öne çıkıldığını vurguladı:



- Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok destek veriyor.



Bak’ın bu mesajı üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, verileri paylaştı:



- 42 ilde olimpik ya da yarı olimpik yüzme havuzu yoktu. 72 adet yüzme havuzu son dönemde envantere girdi. “Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili ama madalyalı yüzücümüz yok” serzenişi yaygındı. Yüzücünün denizde değil havuzda yetiştiğinin farkına yeni varıldı.



40 adet “sporcu fabrikası” inşa edildiğini belirtti:



- Bu fabrikalarda bireysel sporlara yönelik farklı branşların kullanacağı 11 ayrı salon var.



Gençlik merkezlerine dikkat çekti:



- 300’e yakın gençlik merkezi inşa ettik.



Yatırım bedelini ortaya koydu:



- Spor tesislerine 5 yılda 11 milyar lira yatırdık.





ATATÜRK HAVALİMANI NEFES ALDIRACAK

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk Havalimanı’nın taşınmasıyla ilgili senaryolar üzerinde çalışıldığını anlattı:



- 3’üncü havalimanına taşınma işlemi 24 saatte gerçekleşecek.



Atatürk Havalimanı’ndan boşalacak yere yeniden açıklık getirdi:



- Sayın Cumhurbaşkanımız da, “Orası İstanbul’a nefes aldıracak bir yer olacak” diyor. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Orada fuar alanı, özel jetler için havaalanı, havacılık okulu planlanıyor.