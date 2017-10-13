4 milyon lira verdi 35 genç için ‘İlk Fırsat’ kapısı açıldı

- 2016’da üniversiteden yeni mezun 15 gencimiz “İlk Fırsat”tan yararlandı. 15’i de bir yıl bizim desteğimizle sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Sonrasında 15’i de işe girdi. Mustafa, o gençlerden biri.

“İlk Fırsat” projesini anımsattı:

- Esas Sosyal’i kurduğumuz 2015 yılında üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde 24’tü. 2016’da yüzde 28’e, bu yıl yüzde 35’e çıktı. Şirketler, ilk 10-15 dışındaki üniversitelerin mezunlarını işe almıyor. Yeni mezuna 2-3 yıllık deneyim soruyor. “İlk Fırsat”la daha alt sıralardaki üniversitelerden mezun gençlere maaş verip STK’larda çalışmalarını sağlıyoruz.

Projenin iki yönüne dikkat çekti:

- Bitirdiği üniversite ünlü olmadığından ve deneyim eksikliğinden dolayı iş bulamayan gençlerin bu açıklarını gideriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bütçesine de katkımız oluyor.

Erik’e döndü:

- Mustafa, “İlk Fırsat” mülakatında ilginç bir benzetme yapmıştın.

Erik, gülümsedi:

- “İlk Fırsat”, 1990 model bir otomobili alıp, 2016 modele yükseltmeye benziyor.





Ardından kendi öyküsüne döndü:

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. “İlk Fırsat” projesiyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) bir yıl çalıştım. Sonrasında oradan iş teklifi alınca kaldım. Türkiye’yi turlayan TEGV TIR’ında eğitmenim.

Emine Sabancı Kamışlı, 2016’dan bazı verileri paylaştı:

- 2016’da TEMA’dan Darüşşafaka Cemiyeti’ne TEV’den TEGV’e kadar 14 STK’ya 1 yıllık insan kaynağı sağladık. Gençlere ayda 1500 lira net maaş , 260 saat eğitim verdik.

2017’de “İlk Fırsat”ı yakalayan genç sayısının 20’ye çıktığını vurguladı:

- Bu yılki aylık net maaşı 1700 lira belirledik. 10 aydır çalışıyorlar. İş teklifleri almaya başladılar. Aralarında aldığı teklifi beklemeye alanlar bile var.

2018 programı için başvuruların 2 Ekim’de başladığını kaydetti:

- Farklı kentlerdeki 59 üniversiteden yeni mezun 25 gence “İlk Fırsat” kapısı açacağız. Kapsamdaki STK sayısı da 17 oldu. 2018’de STK’larda çalışacak 25 genç, 1900 lira net maaş alacak.

Projeya şu ana kadar harcadıkları parayı sordum, yanıtladı:

- Toplam 4 milyon lirayı buldu.

Esas Sosyal Direktörü Filiz Bikmen, kişi başı harcamayı paylaştı:

- Bir yıllık maaş ve eğitim dahil, 25 gencimize 2018’de kişi başına 48 bin lira kaynak ayırdık.

Kamışlı, şirketlerin insan kaynakları bölümlerine seslendi:

- Lütfen Anadolu’daki üniversitelerden mezun gençlerimize eşit şans tanıyın.

Bir yabancı şirketin “İlk Fırsat” projesine parasal destek için yeşil ışık yaktığını belirtip, ekledi:

- Başka şirketler de fon desteği sağlasın, “İlk Fırsat” kapısından daha çok gencimizin girmesini sağlayalım.

Fon desteği veren çıkar mı?

KIZLARI OKUTUN, 5 YAŞ ALTI ÇOCUK ÖLÜMÜ YARIYA İNER

AYDIN Doğan Vakfı, BM, UNFPA, UNICEF ve UN Women işbiriği ile düzenlenen “Dünya Kız Çocukları Günü” konferansı öncesi gerçekleşen buluşmadayız. Buluşmanın ev sahibi Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner. Konferansın ana başlığının verdiği mesaj çok net:

- Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21. Yüzyılın Toplumsal Değişim Aktörleri...

Buluşmada, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, kız çocuklarının eğitiminin önemini ortaya koyan şu verileri paylaştı:

- Bir kız çocuğunun ilköğretimde fazladan bir yıl eğitim görmesi halinde, sonraki yıllarda bu bireyin geliri ortalama yüzde 10-15 fazla oluyor. Eğer bu kız çocuğu orta öğretimi bitirmişse, gelirindeki artış yüzde 15-25’e çıkabiliyor.

Bu verilerden çıkan mesaja dikkat çekti:

- Bir kız çocuğunun okulda geçen her yılı, ciddi bir gelecek sunabiliyor.

Asıl çarpıcı veriye işaret etti:

- Orta gelir grubundaki ülkelerde kız çocuklarının orta öğretimi tamamlaması halinde 5 yaş altı çocuk ölümleri yüzde 50 azalıyor.

Günümüzde bile, “Kızına kot pantolon giydirip okula gönderen babalar günah işliyor” diye vaaz vermeye kalkanlar...

Yol açtığınız günahın farkında mısınız?

Kızları okutmayıp, çocuk ölümlerinin sürmesine sebep olmak daha büyük günah değil mi?