3 milyar doları buldu 200 milyon dolarlık yeni yatırıma girişti

- Sağlık sektörüne 1991’de ilk hastanenin yüzde 10 ortağı olarak adım attım. 1993’de hisselerin geri kalanını alırken şirketin değeri 2 milyon dolardı.
Yarışmada karşısına çıkacağı jürideki isimlere baktı:
- Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Suzan Sabancı Dinçer (Akbank Yönetim Kurulu Başkanı), Emine Kamışlı (Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Zeki Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Bilecik (Index Grup CEO’su), Nevzat Aydın (Yemeksepeti.com CEO’su).
Sonra Acıbadem Sağlık Grubu’nun bugün ulaştığı noktayı düşündü:
- 16’sı Türkiye’de 6’sı yurtdışında (Bulgaristan, Makedonya, Hollanda) 22 hastane, 15 tıp merkezimiz var. Grubun değeri 3 milyar doları buluyor.
2008’de attığı adımı anımsadı:
- Acıbadem Holding’in yüzde 50’sini Abraaj’a devrettim. Abraaj’la birlikte büyümeyi sürdürdüm.
2011’deki stratejik ortaklık operasyonu üzerinde durdu:
- Abraaj, Acıbadem Holding’deki yüzde 50 hissesini satışa çıkarmıştı. Gruba uluslararası stratejik ortak planlamıştık. Stratejik ortak 2011’in sonbaharında Malezya-Japon ortaklığından oluşan gruptan Integrated Healthcare Holding’ten (IHH) geldi.
2.1 milyar dolarlık bir işlem anlamına gelen stratejik ortaklık sırasında kendisinin de hisse satış kararına odaklandı:
- IHH’ın yüzde 70’i Malezya hükümeti yatırım fonu Khazanah’a, yüzde 30’u da Japon Mitsui & Co’ya aitti. Acıbadem Holding’te kendi hisselerimden satıp, IHH’e ortak olup yönetimine girme planı yaptım.
IHH’nın büyüklüğünü de notları arasına aldı:
- IHH’nın Parkway, Pantai ve Apollo adlı 3 ayrı hastane şirketi var. Apollo, Hindistan’da 40’ı aşkın hastaneye sahip. IHH, Malezya’nın yanısıra Singapur, Brunei ve Çin’de de hastaneler işletiyor.
İşlem sonrası kendi pozisyonunun nasıl şekillendiğini gözden geçirdi:
- Acıbadem Sağlık Grubu’nda yine hissem var. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. IHH’dan yüzde 6 hisse alıp yönetimine girdim. Bu grubun da Balkanlar ve Ortadoğu bölgesindeki operasyonları bana bağlandı.
Yarışma için hazırladığı sunuma şu notu da ekledi:
- Acıbadem Sağlık Grubu, 2 yıl önce yapılan araştırmada dünyada en çok bilinen sağlık grupları listesinde ilk 3’e girdi.
Hüsnü Özyeğin başkanlığındaki jüriye sağlık sektöründeki 28 yıllık öyküsünü anlatıp, grubun ulaştığı bugünkü değerin altını çizdi:
- Grubumuzun değeri 3 milyar dolar.
Jüriye şu bilgiyi de aktardı:
- Ülkemizde ve dünyada yaşanan krizler sırasında yatırımlarımı kesmedim. Bugün de Kartal ve Ataşehir’de yeni yatırımlar yapıyoruz. Kartal’daki hastane yatırımı 110 milyon doları buluyor. Ataşehir’de ise arsayı 80 milyon dolara almıştım.
Sunumunu noktalarken şu mesajı verdi:
- Ekonomideki kriz ve sıkıntılı dönemler kalıcı değil. O dönemler de bir gün bitiyor. Geri kalmamak için yatırımı sürdürmek gerekiyor.
Jüri, diğer sunumları da izleyip, inceledikten sonra kararını verdi:
- Türkiye’de “Yılın Girişimcisi” Mehmet Ali Aydınlar.
Aydınlar, şimdi haziranın ilk yarısında Monaco’da gerçekleşecek “EY Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere hazırlanıyor.
YABANCI HASTA GELİRİ 100 MİLYON DOLAR
ACIBADEM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “EY Yılın Girişimcisi” jürisine sunum yaparken şu noktanın altını çizdi:
- Geçen yıl Türkiye’deki hastanelerimizde 45 bin yabancı hastaya hizmet verdik. Yabancı hasta ciromuz 100 milyon doları buldu.
Cironun şu ayrıntısını paylaştı:
- Yılda 5 milyon hastaya hizmet veriyoruz. Gelirlerin yüzde 15’i yabancı hastalardan sağlanıyor. Ülkemiz açısından katma değeri yüksek bir iş yapıyoruz.
Şu bilgiyi de paylaştı:
- Grubumuzun gelirlerinin yüzde 32’si döviz cinsinden. Bunun 15 puanı yabancı hastalardan, kalanı yurtdışındaki hastanelerimizden sağlanıyor.
ÜNİVERSİTEYE YILDA 25-30 MİLYON DOLAR HARCIYORUM
MEHMET Ali Aydınlar, “EY Yılın Girişimcisi” jürisine sosyal sorumluluk projelerini de anlattı:
- Sosyal sorumluluk projelerimizi Acıbadem Vakfı ile Kerem Aydınlar Vakfı üzerinden yürütüyoruz. Memleketim Arapgir’e (Malatya) yaptırdığımız okullar ve yurtlar var. İstanbul’da restore ettiğimiz tarihi camiler söz konusu. Yine Arapgir’de ve İstanbul’da sıfırdan yaptırdığımız camiler de var.
Acıbadem Üniversitesi’ne dikkat çekti:
- Acıbadem Üniversitesi’ni 300 milyon dolarlık yatırımla kurduk. Lisans üstü dahil toplam 4 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 50’si tam burslu.
Üniversiteyi de sosyal sorumluluk gibi gördüğünü belirtti:
- Bugünlere sağlık sektöründeki işlerimle geldim. Ülkeme borcumu sağlık eğitiminde önemli atılımlara imza atarak ödemek istiyorum. Yılda 25-30 milyon dolar yatırım yapmayı sürdürdüğümüz üniversitemiz, sağlıkta imza atacağı araştırmalarla öne çıkacak.
3 milyar doları buldu 200 milyon dolarlık yeni yatırıma girişti
Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, uluslararası danışmanlık şirketi EY’ın “Yılın Girişimcisi” yarışması için hazırlıklarını yaparken 1993 yılına döndü:
- Sağlık sektörüne 1991’de ilk hastanenin yüzde 10 ortağı olarak adım attım. 1993’de hisselerin geri kalanını alırken şirketin değeri 2 milyon dolardı.
Yarışmada karşısına çıkacağı jürideki isimlere baktı:
- Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Suzan Sabancı Dinçer (Akbank Yönetim Kurulu Başkanı), Emine Kamışlı (Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Zeki Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Bilecik (Index Grup CEO’su), Nevzat Aydın (Yemeksepeti.com CEO’su).
Sonra Acıbadem Sağlık Grubu’nun bugün ulaştığı noktayı düşündü:
- 16’sı Türkiye’de 6’sı yurtdışında (Bulgaristan, Makedonya, Hollanda) 22 hastane, 15 tıp merkezimiz var. Grubun değeri 3 milyar doları buluyor.
2008’de attığı adımı anımsadı:
- Acıbadem Holding’in yüzde 50’sini Abraaj’a devrettim. Abraaj’la birlikte büyümeyi sürdürdüm.
2011’deki stratejik ortaklık operasyonu üzerinde durdu:
- Abraaj, Acıbadem Holding’deki yüzde 50 hissesini satışa çıkarmıştı. Gruba uluslararası stratejik ortak planlamıştık. Stratejik ortak 2011’in sonbaharında Malezya-Japon ortaklığından oluşan gruptan Integrated Healthcare Holding’ten (IHH) geldi.
2.1 milyar dolarlık bir işlem anlamına gelen stratejik ortaklık sırasında kendisinin de hisse satış kararına odaklandı:
- IHH’ın yüzde 70’i Malezya hükümeti yatırım fonu Khazanah’a, yüzde 30’u da Japon Mitsui & Co’ya aitti. Acıbadem Holding’te kendi hisselerimden satıp, IHH’e ortak olup yönetimine girme planı yaptım.
IHH’nın büyüklüğünü de notları arasına aldı:
- IHH’nın Parkway, Pantai ve Apollo adlı 3 ayrı hastane şirketi var. Apollo, Hindistan’da 40’ı aşkın hastaneye sahip. IHH, Malezya’nın yanısıra Singapur, Brunei ve Çin’de de hastaneler işletiyor.
İşlem sonrası kendi pozisyonunun nasıl şekillendiğini gözden geçirdi:
- Acıbadem Sağlık Grubu’nda yine hissem var. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. IHH’dan yüzde 6 hisse alıp yönetimine girdim. Bu grubun da Balkanlar ve Ortadoğu bölgesindeki operasyonları bana bağlandı.
Yarışma için hazırladığı sunuma şu notu da ekledi:
- Acıbadem Sağlık Grubu, 2 yıl önce yapılan araştırmada dünyada en çok bilinen sağlık grupları listesinde ilk 3’e girdi.
Hüsnü Özyeğin başkanlığındaki jüriye sağlık sektöründeki 28 yıllık öyküsünü anlatıp, grubun ulaştığı bugünkü değerin altını çizdi:
- Grubumuzun değeri 3 milyar dolar.
Jüriye şu bilgiyi de aktardı:
- Ülkemizde ve dünyada yaşanan krizler sırasında yatırımlarımı kesmedim. Bugün de Kartal ve Ataşehir’de yeni yatırımlar yapıyoruz. Kartal’daki hastane yatırımı 110 milyon doları buluyor. Ataşehir’de ise arsayı 80 milyon dolara almıştım.
Sunumunu noktalarken şu mesajı verdi:
- Ekonomideki kriz ve sıkıntılı dönemler kalıcı değil. O dönemler de bir gün bitiyor. Geri kalmamak için yatırımı sürdürmek gerekiyor.
Jüri, diğer sunumları da izleyip, inceledikten sonra kararını verdi:
- Türkiye’de “Yılın Girişimcisi” Mehmet Ali Aydınlar.
Aydınlar, şimdi haziranın ilk yarısında Monaco’da gerçekleşecek “EY Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere hazırlanıyor.
YABANCI HASTA GELİRİ 100 MİLYON DOLAR
ACIBADEM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “EY Yılın Girişimcisi” jürisine sunum yaparken şu noktanın altını çizdi:
- Geçen yıl Türkiye’deki hastanelerimizde 45 bin yabancı hastaya hizmet verdik. Yabancı hasta ciromuz 100 milyon doları buldu.
Cironun şu ayrıntısını paylaştı:
- Yılda 5 milyon hastaya hizmet veriyoruz. Gelirlerin yüzde 15’i yabancı hastalardan sağlanıyor. Ülkemiz açısından katma değeri yüksek bir iş yapıyoruz.
Şu bilgiyi de paylaştı:
- Grubumuzun gelirlerinin yüzde 32’si döviz cinsinden. Bunun 15 puanı yabancı hastalardan, kalanı yurtdışındaki hastanelerimizden sağlanıyor.
ÜNİVERSİTEYE YILDA 25-30 MİLYON DOLAR HARCIYORUM
MEHMET Ali Aydınlar, “EY Yılın Girişimcisi” jürisine sosyal sorumluluk projelerini de anlattı:
- Sosyal sorumluluk projelerimizi Acıbadem Vakfı ile Kerem Aydınlar Vakfı üzerinden yürütüyoruz. Memleketim Arapgir’e (Malatya) yaptırdığımız okullar ve yurtlar var. İstanbul’da restore ettiğimiz tarihi camiler söz konusu. Yine Arapgir’de ve İstanbul’da sıfırdan yaptırdığımız camiler de var.
Acıbadem Üniversitesi’ne dikkat çekti:
- Acıbadem Üniversitesi’ni 300 milyon dolarlık yatırımla kurduk. Lisans üstü dahil toplam 4 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 50’si tam burslu.
Üniversiteyi de sosyal sorumluluk gibi gördüğünü belirtti:
- Bugünlere sağlık sektöründeki işlerimle geldim. Ülkeme borcumu sağlık eğitiminde önemli atılımlara imza atarak ödemek istiyorum. Yılda 25-30 milyon dolar yatırım yapmayı sürdürdüğümüz üniversitemiz, sağlıkta imza atacağı araştırmalarla öne çıkacak.