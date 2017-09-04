3.48’in sırrı ‘rüzgârı süpürmede’ yatıyor

TÜRKERLER, Siemens ve Kalyon konsorsiyumunun 3.48 dolar/cent elektrik fiyatı taahhüt edip, 1 milyar dolarlık rüzgâr YEKA’sını kazandığı günün akşamı Patronlar Kulübü buluşmasında Haydar Sancak, şu yorumu yaptı:

- 3.48 gibi dünya rekoru düşük fiyatı nasıl bir hesapla verdiler anlamış değilim. Allah kolaylık versin. Rüzgâr yeterince esmediği zaman yanarlar. Yağmurun duası var ama rüzgârın duası da yok.

Sancak’a takıldım:

- Rüzgâr duasını Wittour’un patronu, hac-umre hocamız, ilahiyat doktoru Erkan Aydın’a sordun mu?

- Sordum, araştırıyor...

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’e Sancak’ın yorumunu anlattım, gülümsedi:

- 3.48 dolar/cent fiyatın elbette bazı sırları var. En önemlisi, Siemens’in teknolojisi.

Teknolojiden neyi kastettiğine türbin başına güçten girdi:

- Türkiye’de şu anda çalışan rüzgâr türbinlerinin her birinin kapasitesi en yüksek 3.45 megavat. Siemens, ilk kez bu ihaleyle birlikte yeni 4 megavatlık türbinini Türkiye’ye getirecek. Yani, kule başı 0.55 megavat önde olacağız.

Kule yüksekliğine değindi:

- Ülkemizde kurulu rüzgâr santrallarında her bir kulenin yüksekliği ortalama 80-90 metre dolayında. Bizim yeni kuleler 129 metre olacak. Yani, rüzgârı daha fazla süpürebilecek.

Kanat çapı ve genişliğine işaret etti:

- Mevcut santrallarda kanat çapı 100 metreyi geçmez. Yeni ihaleyle kuracağımız santrallarda kanat çapı 142 metre olacak. Kanatların genişliği mevcutlarda 4-6 metre iken, bizde 10 metre olacak. Kanatların bu özelliği de rüzgârı daha fazla süpürme şansı verecek.

Kullanacakları yeni türbinlerin bir başka özelliğine dikkat çekti:

- Yeni türbinlerde dişli kutusu yok. Bu durum yağ değişimi gibi rutin bakım işlemini ortadan kaldırıyor.

Türbin fiyatlarındaki iyileşmeye vurgu yaptı:

- 5 yıl önce bir rüzgâr türbini fiyatı 1.3 milyon Euro idi. Bugün fiyat yarıya inmiş durumda.





Siemens’in Türkiye’de türbin üretme taahhüdünü anımsattı:

- İhalede taahhüt ettiğimiz 100 milyon dolarlık türbin fabrikası yatırımını Siemens üstlenecek. O yatırımın yükü konsorsiyumda olmayacak. Siemens, o fabrikadan ihracat da yapacak.

Konsorsiyumun 1 milyar dolarlık yatırımla 1000 megavatlık rüzgâr santralı kuracağını kaydedip, ekledi:

- Siemens, bu yatırıma yüzde 2-3-5 ortak olabilir. Bizim yurtdışından ucuz finansman bulma kabiliyetimiz yüksek. Siemens ortak olursa, ucuz finansman şansımız daha da artar. Düşük maliyetli finansman, 3.48’lik fiyatın önemli etkeni olacak.

Rakiplerine göre bir farklarını daha ortaya koydu:

- 2005-2007 döneminde Türkiye geneline 130 rüzgâr ölçüm direği diktik. Ülkemizin 10 yıllık rüzgâr verisi elimizde . İhaleye çıkan bölgenin potansiyelini çok iyi biliyoruz.

Kısacası 3.48’in “sırrı” önemli ölçüde Siemens’e bağlı bulunuyor...

Almanya ile yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Siemens’in Türkiye’de dünya rekoru kırılan bir ihalede kilit rol oynaması, önemli mesaj içeriyor...

EN İYİ PERFORMANSI JEOTERMALDE SAĞLIYOR

TÜRKERLER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, çalışan jeotermal, rüzgâr ve hidroelektrik santrallarının performansını paylaştı:

- Jeotermal santralımız yılda 8 bin 500 saat çalışıyor. Teşvik dahil, elektriğin kilovatsaatini 10.5 dolar/cent fiyatla satıyoruz. Jeotermalde yatırım maliyeti megavat başına 3.7 milyon dolar. HES’e geçti:

- HES’te yıllık enerji elde etme süresi 3 bin saat. Alım garantisi var. Ama HES yatırımında megavat başına maliyet bilmece gibidir.

Mevcut rüzgâr santrallarından örnek verdi:

- Türkiye’de ortalama yıllık rüzgâr verimi 2 bin 800 saat. Teşvikle birlikte fiyat 10 dolar/cent’i buluyor. 1 megavatlık rüzgâr yatırımı da mevcutlarda 1 milyon dolar.

Verilerden çıkan mesajı özetledi:

- En iyi performansı jeotermalden alıyoruz. Rüzgârda da beklentimizin üstünde.

BÜTÜN İŞLERİMİZ DEVLET GARANTİLİ

KAZIM Türker, grubun işlerini anlatırken duraksadı:

- Bütün işlerimizi devlet garantili hale gelmiş durumda.

İkisinde Gama, birinde Astaldi ile ortak oldukları şehir hastanelerine değindi:

- Ankara Etlik, Kocaeli ve İzmir’deki şehir hastanelerinin toplam yatırımı 2.7 milyar dolar. Hizmet alım garantili işletme süresi 25 yıl.

Rüzgâr, jeotermal, HES yatırımlarını anımsattı:

- Yenilenebilir enerji yatırımlarında da 10 yıllık teşvikli alım garantisi söz konusu.

VAN GÖLÜ BÖLGESİ’NDE KAÇAK YÜZDE 15’E İNİYOR

KAZIM Türker, Van, Hakkâri, Muş ve Bitlis’i kapsayan Vangölü Elektrik Dağıtım’ı işlettiklerini anımsattı:

- Bölgede kaçak elektrik kullanımı yüzde 65’ti, yüzde 14-15’e iniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) onayı ve TÜBİTAK desteğiyle bir proje yaptıklarını belirtti:

- Pilot olarak Gevaş ve köylerinde akıllı şebekeye geçtik. Sayaçlar abonenin müdahale edemeyeceği noktalara çekildi. Ayrıca, şebeke telleri izole edildi. Yani, kanca atıp kaçak elektrik kullananılamıyor.

Böylece bölge halkının borç ödeme alışkanlığının arttığını kaydetti:

- Tahakkuk yüzde 30-40 arttı. Tahsilat yüzde 95’i aştı.