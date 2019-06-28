20’den fazla müze var ve rekor kırıyor

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu, Enka Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, Maya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, Kuma’yı Tokyo’daki ofisinde ziyaret etti.
Taviloğlu, ziyaret sırasında Kuma’ya grubu tanıtma gereği duydu:
- Burada bulunan arkadaşlarım Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin, şirketlerinin patronları. Ayrıca Güler Hanım, “Sakıp Sabancı Müzesi”nin, Oya Eczacıbaşı da “İstanbul Modern”in Yönetim Kurulu Başkanı.
Bu ziyaretten bir süre sonra, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın memleketi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde müze kurması gündeme geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, hedeflediği modern müze fikrini açtığında Tabanca devreye girdi:
- Hocam, o müzeyi biz yaparız.
Tabanca, müze konusunu Eczacıbaşı, Taviloğlu ve Sabancı ile paylaşınca akıllarına Kengo Kuma geldi:
- Kuma’nın farklı bir tarzı var. Odunpazarı’nda yapacağınız müzenin mimari tasarımı için Kuma’yı düşünün.
Kuma’nın Tabanca’ya ilk sorularından biri şu oldu:
- Odunpazarı ne demek?
Tabanca yanıtladı:
- Bu bölge eskiden odun satışının yapıldığı yerdi. Adı oradan geliyor.
Zaten tasarımlarında ahşaba ağırlık veren Kuma, Odunpazarı Modern Müze’yi (OMM) bölgenin adına uygun planladı.
Tabanca, OMM konusunu bizimle Eylül 2016’da 2.2 milyar dolara tamamladıkları Aşkabat Uluslararası Havalimanı açılışı için birlikte Türkmenistan’a gittiğimizde paylaştı:
- UNESCO’nun “Dünya Mirası” listesinde yer alan Odunpazarı, bizim müze ile daha da değer kazanacak. Aile olarak önemli resim-heykel koleksiyonumuz var. OMM ile koleksiyonu kalıcı sergileme şansımız olacak.
Tabanca, OMM’yi 7 Eylül 2019’da açmaya hazırlanırken Polimeks’teki ortağı Eskişehirli Cem Siyahi ile birlikte Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Mustafa Taviloğlu ve Ertuğrul Özkök’ten oluşan bir ekibi Eskişehir’e davet etti. Ekipte ben de yer aldım.
Prof. Büyükerşen, havalimanından OMM’ye doğru yol alırken söze müzelerden girdi:
- Eskişehir’de 20’den fazla müzemiz var. OMM de iddialı müzelerimiz arasında yerini alacak.
Tabanca ekledi:
- OMM, Balmumu Müzesi ile yan yana. Orada günün her saati kuyruk var. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. OMM de aynı ilgiyi görür.
Söz konusu müzeleri Prof. Büyükerşen, Tabanca ve Siyahi rehberliğinde gezdik, vatandaşlarını ilgisini gözlemledik.
Doğup büyüdükleri kentten kopmayan Tabanca ve Siyahi, 2014’te Eskişehir’e 50 milyon dolarlık yatırımla iddialı bir otel kazandırdı.
Tabanca, onunla yetinmeyip, ortağının da desteklediği OMM’yi hayata geçirdi...
OMM, 7 Eylül’den itibaren Eskişehir’in önemli çekim merkezlerinden biri olacak...
TASİGO’DA DOLULUK YÜZDE 80’İ AŞIYOR, OMM INN GELİYOR
POLİMEKS Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Odunpazarı Modern Müze’yi (OMM) gezdikten sonra yanı başındaki OMM Inn adını verdikleri oteli gösterdi:
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Yılmaz Büyükerşen, müze yerini belirlerken, yanı başında Odunpazarı evlerinden alıp, butik otel yapmayı planladık. OMM Inn bu şekilde gündeme geldi.
Tabanca ve Siyahi, Eskişehir’de başlangıçta Rixos’un işletmeci olarak girdiği oteli daha sonra kendilerinin Tasigo
markasıyla işletmeye başladıklarını belirtti:
- Böylece turizm sektörüne de girmiş olduk.
Tasigo’da doluluk durumunu merak ettim, Genel Müdür Erdal Dalkılıç paylaştı:
- Şu anda doluluk yüzde 80’in üzerinde. Geçen yıl ortalama yüzde 72 doluluğumuz vardı. Memnunuz.
Prof. Büyükerşen, kentteki otel sayısına işaret etti:
- 109 otel hizmet veriyor.
OMM BENİ ŞAŞIRTMADI
ECZACIBAŞI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, eserlerin önemli bölümünün yerleştirildiği Odunpazarı Modern Müze’yi depo bölümü dahil gezdikten sonra Erol Tabanca’yı kutladı:
- Eskişehir’e, ülkemize muhteşem bir müze kazandırmışsın.
Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu duygularını şöyle dile getirdi:
- OMM beni şaşırtmadı, çünkü neredeyse başından beri işin içinde sayılırım. Erol’un koleksiyonunun ulaştığı boyut da beni mutlu etti.
20’den fazla müze var ve rekor kırıyor
SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2015’te iş dünyasından bazı arkadaşlarıyla gittiği Japonya seyahati sırasında ünlü mimar Kengo Kuma ile bir buluşma planladı.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu, Enka Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, Maya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, Kuma’yı Tokyo’daki ofisinde ziyaret etti.
Taviloğlu, ziyaret sırasında Kuma’ya grubu tanıtma gereği duydu:
- Burada bulunan arkadaşlarım Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin, şirketlerinin patronları. Ayrıca Güler Hanım, “Sakıp Sabancı Müzesi”nin, Oya Eczacıbaşı da “İstanbul Modern”in Yönetim Kurulu Başkanı.
Bu ziyaretten bir süre sonra, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın memleketi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde müze kurması gündeme geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, hedeflediği modern müze fikrini açtığında Tabanca devreye girdi:
- Hocam, o müzeyi biz yaparız.
Tabanca, müze konusunu Eczacıbaşı, Taviloğlu ve Sabancı ile paylaşınca akıllarına Kengo Kuma geldi:
- Kuma’nın farklı bir tarzı var. Odunpazarı’nda yapacağınız müzenin mimari tasarımı için Kuma’yı düşünün.
Kuma’nın Tabanca’ya ilk sorularından biri şu oldu:
- Odunpazarı ne demek?
Tabanca yanıtladı:
- Bu bölge eskiden odun satışının yapıldığı yerdi. Adı oradan geliyor.
Zaten tasarımlarında ahşaba ağırlık veren Kuma, Odunpazarı Modern Müze’yi (OMM) bölgenin adına uygun planladı.
Tabanca, OMM konusunu bizimle Eylül 2016’da 2.2 milyar dolara tamamladıkları Aşkabat Uluslararası Havalimanı açılışı için birlikte Türkmenistan’a gittiğimizde paylaştı:
- UNESCO’nun “Dünya Mirası” listesinde yer alan Odunpazarı, bizim müze ile daha da değer kazanacak. Aile olarak önemli resim-heykel koleksiyonumuz var. OMM ile koleksiyonu kalıcı sergileme şansımız olacak.
Tabanca, OMM’yi 7 Eylül 2019’da açmaya hazırlanırken Polimeks’teki ortağı Eskişehirli Cem Siyahi ile birlikte Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Mustafa Taviloğlu ve Ertuğrul Özkök’ten oluşan bir ekibi Eskişehir’e davet etti. Ekipte ben de yer aldım.
Prof. Büyükerşen, havalimanından OMM’ye doğru yol alırken söze müzelerden girdi:
- Eskişehir’de 20’den fazla müzemiz var. OMM de iddialı müzelerimiz arasında yerini alacak.
Tabanca ekledi:
- OMM, Balmumu Müzesi ile yan yana. Orada günün her saati kuyruk var. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. OMM de aynı ilgiyi görür.
Söz konusu müzeleri Prof. Büyükerşen, Tabanca ve Siyahi rehberliğinde gezdik, vatandaşlarını ilgisini gözlemledik.
Doğup büyüdükleri kentten kopmayan Tabanca ve Siyahi, 2014’te Eskişehir’e 50 milyon dolarlık yatırımla iddialı bir otel kazandırdı.
Tabanca, onunla yetinmeyip, ortağının da desteklediği OMM’yi hayata geçirdi...
OMM, 7 Eylül’den itibaren Eskişehir’in önemli çekim merkezlerinden biri olacak...
TASİGO’DA DOLULUK YÜZDE 80’İ AŞIYOR, OMM INN GELİYOR
POLİMEKS Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Odunpazarı Modern Müze’yi (OMM) gezdikten sonra yanı başındaki OMM Inn adını verdikleri oteli gösterdi:
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Yılmaz Büyükerşen, müze yerini belirlerken, yanı başında Odunpazarı evlerinden alıp, butik otel yapmayı planladık. OMM Inn bu şekilde gündeme geldi.
Tabanca ve Siyahi, Eskişehir’de başlangıçta Rixos’un işletmeci olarak girdiği oteli daha sonra kendilerinin Tasigo
markasıyla işletmeye başladıklarını belirtti:
- Böylece turizm sektörüne de girmiş olduk.
Tasigo’da doluluk durumunu merak ettim, Genel Müdür Erdal Dalkılıç paylaştı:
- Şu anda doluluk yüzde 80’in üzerinde. Geçen yıl ortalama yüzde 72 doluluğumuz vardı. Memnunuz.
Prof. Büyükerşen, kentteki otel sayısına işaret etti:
- 109 otel hizmet veriyor.
OMM BENİ ŞAŞIRTMADI
ECZACIBAŞI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, eserlerin önemli bölümünün yerleştirildiği Odunpazarı Modern Müze’yi depo bölümü dahil gezdikten sonra Erol Tabanca’yı kutladı:
- Eskişehir’e, ülkemize muhteşem bir müze kazandırmışsın.
Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu duygularını şöyle dile getirdi:
- OMM beni şaşırtmadı, çünkü neredeyse başından beri işin içinde sayılırım. Erol’un koleksiyonunun ulaştığı boyut da beni mutlu etti.