20 milyon atık pet şişeden çamaşır makinesi kazanı yaptı

Berlin’de (Almanya) teknoloji fuarı IFA’dayız... IFA’nın ana konuşmalarından birini yapan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, dayanıklı tüketim ürünlerindeki yenilikleri anlatırken sözü sürdürülebilirlik vizyonuna getirdi:
- İklim değişikliği, plastik kirliliği, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği alanlarında dünyamıza pozitif etki ve fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz.
Pet şişe ve plastik torba kullanımına işaret etti:
- Dünyada her 60 saniyede 1 milyon plastik şişe ve 2 milyon plastik torba satın alınıyor. Bunların yüzde 90’ı geri dönüştürülmüyor. Denizlerimize her yıl 8 milyon ton plastik atık karışıyor.
Bir örnek de balık ağlarından aktardı:
- Okyanuslara bırakılan balık ağları her yıl 500 bin deniz canlısının ölümüne neden oluyor.
Ardından atık pet şişelere üretimde kullanım alanı açtıklarını belirtti:
- Plastik pet şişeleri geri dönüştürerek çamaşır makinesi kazanlarımızın üretiminde kullanmaya başladık. Son 1.5 yılda yaklaşık 20 milyon pet şişeyi dönüştürdük.
Bulgurlu konuşurken Arçelik’in ilk otomatik çamaşır makinesini ürettiği günleri anımsadım. İlk otomatik çamaşır makinelerinin yürüdüğüne ilişkin tüketici şikayetleri geldikçe dönemin Arçelik Genel Müdürü Hasan Subaşı ve Atılım Genel Müdürü Cengiz Solakoğlu’na aktardığımızda, genelde şu yanıtı aldık:
- Kazan contasındaki hatadan dolayı çamaşır makinesi biraz fazla sarsılıyor.
Derken şirketin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle hazırlanan kitapta Can Kıraç, konuyu kayıtlara geçirmiş oldu:
- Çamaşır makinesini bahçeye çıkarıp üstüne oturdum, yine de yürüdü...
Arçelik, bir yandan üretimini 9 ülkede 23 fabrikaya, satışlarını Beko, Grundig, Altus, Arctic, Defy gibi markalarla 146 ülkeye ulaştırırken, diğer taraftan 17 Ar-Ge merkezi, 1500 kişilik Ar-Ge ordusuyla teknoloji çıtasını sürekli yükseltti. İlk ürünlerinde bugün gülümseten “yürüme öyküleri”ne yol açan çamaşır makinesi kazanı, atık pet şişelerin geri dönüşümünün adresi oldu.
Bulgurlu, atık pet şişe geri dönüşümünün maliyet avantajı da sağladığını bildirdi:
- Çamaşır makinesinin kazanında yüzde 2-3 daha düşük maliyet söz konusu oluyor. Atık pet şişe kullandığımız ürünü tüketiciye söylüyoruz. Onu özellikle tercih edenler oluyor.
Geri dönüşüme bir örnek de fırından gösterdi:
- Atık balık ağları, tekstil atıkları ve poliamid bazlı atıkları geri dönüştürerek yüksek performanslı yalıtım malzemesi üretiyoruz. Bu malzemeyi fırınlarda kullanıyoruz. Bugüne kadar 65 ton atık balık ağını dönüştürdük.
Asıl kirliliği giyim eşyalarının yarattığını vurguladı:
- Giysilerde ortalama yüzde 60 sentetik iplik kullanılıyor. Bu da petrole dayalı hammaddeden elde ediliyor.
Giysilerdeki sentetik malzemenin çamaşır makinesinde zamanla erime yaşadığını kaydetti:
- Her yıkamada 1 milyondan fazla mikrofiber su kaynaklarına karışıyor, besin zincirimize girebiliyor. Bu kirliliği önlemek için çamaşır makinesine mikrofiber filtre sistemi geliştirdik.
Sistemi fuarda sergiledikleri çamaşır makinesi üzerinden anlattı:
- Mikrofiberlerin yüzde 90’ını filtreliyoruz ve denizlere karışmasını önlüyoruz.
Hayata geçen sürdürülebilirlik örnekleri, Arçelik’in inovasyon gücünü ortaya koyuyor...
YUMURTA KABUĞU BUZDOLABINDA YUMURTA KABI OLDU
ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, Berlin IFA’da çok geniş alanı kaplayan standlarını gezerken bir buzdolabını açtı, yumurta kabını eline aldı:
- Bakın, bu yumurta kabını, yumurta kabuklarından ürettik.
Ardından sürdürdü:
- Biyo poliüretan ve biyo kompozitleri buzdolabı üretiminde kullanıyoruz. Yumurta kabuğu, soya ve mısır gibi biyo malzemelerle ürettiğimiz parçalar sayesinde karbon ayak izini geleneksel buzdolabına göre yüzde 80 azaltıyoruz.
CİRONUN YÜZDE 70’İ YURTDIŞINDAN GELİYOR
ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, organik büyümenin yanı sıra yurt dışından satın almalarla da global şirket yolculuğunda ilerlediklerini belirtti:
- Romanya’da Arctic, Güney Afrika’da Defy, Pakistan’da Dawlance, Hindistan’da Tata ortaklığı ile Voltas derken Bangladeş’te de Singer’in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara satın aldık.
Arçelik’in cirosunun 6 milyar dolar dolayında olduğunu kaydetti:
- Ciromuzun artık yüzde 30-32’si Türkiye’den, büyük bölümü yurtdışındaki yatırım ve operasyonlarımızdan sağlanıyor.
Ciroda iki numara ülkeyi sordum, yanıtladı:
- İngiltere, ciromuzdaki yüzde 10’luk payı ile ikinci sırada.
20 milyon atık pet şişeden çamaşır makinesi kazanı yaptı
Berlin’de (Almanya) teknoloji fuarı IFA’dayız... IFA’nın ana konuşmalarından birini yapan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, dayanıklı tüketim ürünlerindeki yenilikleri anlatırken sözü sürdürülebilirlik vizyonuna getirdi:
- İklim değişikliği, plastik kirliliği, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği alanlarında dünyamıza pozitif etki ve fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz.
Pet şişe ve plastik torba kullanımına işaret etti:
- Dünyada her 60 saniyede 1 milyon plastik şişe ve 2 milyon plastik torba satın alınıyor. Bunların yüzde 90’ı geri dönüştürülmüyor. Denizlerimize her yıl 8 milyon ton plastik atık karışıyor.
Bir örnek de balık ağlarından aktardı:
- Okyanuslara bırakılan balık ağları her yıl 500 bin deniz canlısının ölümüne neden oluyor.
Ardından atık pet şişelere üretimde kullanım alanı açtıklarını belirtti:
- Plastik pet şişeleri geri dönüştürerek çamaşır makinesi kazanlarımızın üretiminde kullanmaya başladık. Son 1.5 yılda yaklaşık 20 milyon pet şişeyi dönüştürdük.
Bulgurlu konuşurken Arçelik’in ilk otomatik çamaşır makinesini ürettiği günleri anımsadım. İlk otomatik çamaşır makinelerinin yürüdüğüne ilişkin tüketici şikayetleri geldikçe dönemin Arçelik Genel Müdürü Hasan Subaşı ve Atılım Genel Müdürü Cengiz Solakoğlu’na aktardığımızda, genelde şu yanıtı aldık:
- Kazan contasındaki hatadan dolayı çamaşır makinesi biraz fazla sarsılıyor.
Derken şirketin kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle hazırlanan kitapta Can Kıraç, konuyu kayıtlara geçirmiş oldu:
- Çamaşır makinesini bahçeye çıkarıp üstüne oturdum, yine de yürüdü...
Arçelik, bir yandan üretimini 9 ülkede 23 fabrikaya, satışlarını Beko, Grundig, Altus, Arctic, Defy gibi markalarla 146 ülkeye ulaştırırken, diğer taraftan 17 Ar-Ge merkezi, 1500 kişilik Ar-Ge ordusuyla teknoloji çıtasını sürekli yükseltti. İlk ürünlerinde bugün gülümseten “yürüme öyküleri”ne yol açan çamaşır makinesi kazanı, atık pet şişelerin geri dönüşümünün adresi oldu.
Bulgurlu, atık pet şişe geri dönüşümünün maliyet avantajı da sağladığını bildirdi:
- Çamaşır makinesinin kazanında yüzde 2-3 daha düşük maliyet söz konusu oluyor. Atık pet şişe kullandığımız ürünü tüketiciye söylüyoruz. Onu özellikle tercih edenler oluyor.
Geri dönüşüme bir örnek de fırından gösterdi:
- Atık balık ağları, tekstil atıkları ve poliamid bazlı atıkları geri dönüştürerek yüksek performanslı yalıtım malzemesi üretiyoruz. Bu malzemeyi fırınlarda kullanıyoruz. Bugüne kadar 65 ton atık balık ağını dönüştürdük.
Asıl kirliliği giyim eşyalarının yarattığını vurguladı:
- Giysilerde ortalama yüzde 60 sentetik iplik kullanılıyor. Bu da petrole dayalı hammaddeden elde ediliyor.
Giysilerdeki sentetik malzemenin çamaşır makinesinde zamanla erime yaşadığını kaydetti:
- Her yıkamada 1 milyondan fazla mikrofiber su kaynaklarına karışıyor, besin zincirimize girebiliyor. Bu kirliliği önlemek için çamaşır makinesine mikrofiber filtre sistemi geliştirdik.
Sistemi fuarda sergiledikleri çamaşır makinesi üzerinden anlattı:
- Mikrofiberlerin yüzde 90’ını filtreliyoruz ve denizlere karışmasını önlüyoruz.
Hayata geçen sürdürülebilirlik örnekleri, Arçelik’in inovasyon gücünü ortaya koyuyor...
YUMURTA KABUĞU BUZDOLABINDA YUMURTA KABI OLDU
ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, Berlin IFA’da çok geniş alanı kaplayan standlarını gezerken bir buzdolabını açtı, yumurta kabını eline aldı:
- Bakın, bu yumurta kabını, yumurta kabuklarından ürettik.
Ardından sürdürdü:
- Biyo poliüretan ve biyo kompozitleri buzdolabı üretiminde kullanıyoruz. Yumurta kabuğu, soya ve mısır gibi biyo malzemelerle ürettiğimiz parçalar sayesinde karbon ayak izini geleneksel buzdolabına göre yüzde 80 azaltıyoruz.
CİRONUN YÜZDE 70’İ YURTDIŞINDAN GELİYOR
ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, organik büyümenin yanı sıra yurt dışından satın almalarla da global şirket yolculuğunda ilerlediklerini belirtti:
- Romanya’da Arctic, Güney Afrika’da Defy, Pakistan’da Dawlance, Hindistan’da Tata ortaklığı ile Voltas derken Bangladeş’te de Singer’in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara satın aldık.
Arçelik’in cirosunun 6 milyar dolar dolayında olduğunu kaydetti:
- Ciromuzun artık yüzde 30-32’si Türkiye’den, büyük bölümü yurtdışındaki yatırım ve operasyonlarımızdan sağlanıyor.
Ciroda iki numara ülkeyi sordum, yanıtladı:
- İngiltere, ciromuzdaki yüzde 10’luk payı ile ikinci sırada.