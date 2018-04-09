20 bin öğretmenle 170 bin öğrenciye ulaştı, 540 milyon lira daha yatırıyor

- 20 bini aşkın öğretmen, 170 bin öğrenci ile Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olduk.

O an 1990’lı yılların ilk yarısını, Aydın Ayaydın’ın Emlak Bankası Genel Müdürü olduğu dönemi anımsadım. Ayaydın, bankanın Süzer Grubu’nun arazisindeki Bahçeşehir projesinde okula dikkatimi çekmişti:

- Uğur Dershaneleri’nin patronu Enver Yücel, burada ilk “Bahçeşehir Koleji”ni açıyor.

Yücel, masada bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve BAU International Başkanı Sinem Vatanartıran’a döndü:

- ABD, Almanya, Gürcistan ve KKTC’de de eğitim kurumlarımız var.

Eğitim sektöründe iki zincirinin olduğunu anımsattı:

- Ana okulundan liseye uzanan, yani K12’de iki kurumumuz var. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları...

Özlem Dağ araya girdi:

- Kanada’da da bir okul açtık.

Bahçeşehir Koleji’nin kampüs sayısının 101 olduğunu vurguladı:

- Eylül 2018’de 22 okulumuz daha devreye girecek. 125 kampüsü bulunan Uğur Okulları’na da yeni 16 tane eklenecek. Böylece K12’de öğrenci sayımız 150 bini aşacak.

Bu yılki yatırım tutarına işaret etti:

- Bahçeşehir Koleji’nin 22 okulu 300 milyon liraya mal olacak.

Yücel, ekledi:

- Bu yıl eğitime 540 milyon lira yatırım yapacağız.

İki eğitim zincirinin istihdamının altını çizdi:

- 22 bin kişiye istihdam yaratıyoruz.

Dağ, şu ayrıntıyı paylaştı:

- Yüzde 92’si öğretmen.

Yücel, Doğu’dan örnek verdi:

- Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Mardin’de varız. Kars’ta yeni okul açacağız. 48 ilde okulumuz var.

81 ile yayılacaklarını kaydetti:

- Özel eğitim kurumlarının payı yüzde 3’lerden yüzde 8’e çıktı. Devlet, özel öğrenime destek veriyor. 2023’te özel eğitim kurumlarının payı yüzde 20’ye ulaşacak.

Dağ, OECD ülkelerinde özel eğitimin payının yüzde 25’i aştığına işaret ederken, Yücel şu mesajı verdi:

- Eğitim en önemli sektör. Eğitim harcaması “gider” değil “yatırım”dır. Eğer “Endüstri 4.0”ı hedefliyorsak önce “Eğitim 5.0”ı yakalamak gerekiyor.

11 yıl önce Bahçeşehir Teknoloji Lisesi’ni açtıklarına işaret etti:

- Eğitimde STEM’in (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) öne çıkması gerekiyor. Biz, okullarımızda “STEM zinciri” oluşturduk. Ana okulunda “kod yazma” eğitimi veriyoruz. Üniversitemizde de öğretmenler için “STEM Merkezi” kurduk.

Milli Eğitim’in “kod”lamayı müfredata koyduğunu belirtip, sürdürdü:

- Veliler okulları “TEOG başarısı”na göre değerlendiriyor. Artık STEM’e odaklanmak gerekiyor. Hâlâ sınavda çocukların neyi bilemediğini ölçüyoruz. Oysa, neyi bildiğini ölçmeliyiz.

ELGİNKAN VAKFI: FİKİR ÜRETENLERE DESTEK SÜRECEK

ELGİNKAN Vakfı, “Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri”nin 12’incisi sahiplerini buldu.

* Türk Kültürü: Bu yıl akademik hayatı boyunca Türk Sözlü Kültürü ve Geleneği’ne yaptığı katkılarla Prof. Metin Ergun, Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831 - 1928) projesi ile Dr. Ali Serdar ve Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılması Öğretimi, Uyarlanabilir Çevrimiçi Açık Ders Olarak “Türkçe Öğreniyorum” projesi ile Yard. Doç. Özlem Ozan Özarslan ve ekibi ödül aldı.

* Teknoloji: Sentetik Elmas Üretim Projesi ile Prof. Levent Toppare, 5G Sonrası Haberleşme Ağları için Optik Kablosuz İletişim Teknolojileri Projesi ile Prof. Murat Uysal ve Nanotel-MEMS Entegrasyon Tekniği ile Yeni Nesil Algılayıcıların Geliştirilmesi Projesi ile Doç. Erdem Alaca ödül aldı.

Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, törende şu mesajı verdi:

- Bu ödüller ile bilim ve sanat adına yapılan çalışmaların takdir edilmesini, yeni fikirlerin üretilmesini ve hayata geçirilmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu desteğimiz sürecek.

124 MİLYON DOLAR DÖVİZ GETİRİYORUZ

BAHÇEŞEHİR ve Uğur Eğtim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 103 ülkeden 3 bin 100 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti:

- Bir yabancı öğrencinin yılda 40 bin dolar bıraktığı hesaplanıyor. Buna göre ülkemize sağladığımız döviz 124 milyon doları buluyor.

Toplam yabancı üniversite öğrencisi sayısına işaret etti:

- Ülkemizdeki yabancı üniversite öğrencisi sayısı 110 bin dolayında. 2023’te 500 bine ulaşması hedefleniyor.

Özel okulların payının yüzde 20’ye çıkması, “Eğitim 5.0”ı yakalamaya yeter mi?