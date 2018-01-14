2.5 milyar Euro yatırıyor ‘garanti’ hasta yerine ‘hizmet’ için veriliyor

CCN (Consruction Concession Nexus) Yatırım Holding’in Ankara Bilkent’te bu yıl tamamlanması hedeflenen Şehir Hastanesi’nin şantiyesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Murad Bayar, CCN Sağlık Genel Müdürü Timur Balta ve danışmanları Prof. Tümer Çorapçıoğlu ile birlikteyiz.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı döneminden tanıdığım Murad Bayar, söze PPP’den (kamu-özel işbirliği) girdi:

- Sağlık Bakanlığı bazı garantiler veriyor ama kredi yükümlüsü biziz. Şehir hastanelerinde faaliyete geçiş sonrası 25 yıl işletme süresi var. “Yatırım bitti” denildiği gün, testler yapılıyor, doktorlar başta olmak üzere sağlık kadrosu işe başlıyor.

Prof. Çorapçıoğlu araya girdi:

- Şehir hastanesinin yapım ve işletmesini üstlenen şirket hastaya el süremez. Yani, sağlığın taşere edilmesi söz konusu değil.

Murad Bayar sürdürdü:

- Bizim 19 kalem hizmetimiz var. Hepsinde performans ölçülüyor. Performans, şartnamede yazılanın altına düştüğü an ceza maddesi devreye girer.

Prof. Çorapçıoğlu, örnek verdi:

- Örneğin, MR için randevu süresi 3 günü aşmaz. Eğer cihaz yetersizliği varsa, yenileri alınır.

Timur Balta, Mersin’den bir örnek aktardı:

- Mersin’deki Entegre Sağlık Kampüsümüz 1 Şubat 2017’de hizmete girdi. Kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaştı. Yetersizlik işaretleri görünce ikinci radyoterapi cihazını aldık.

Mersin’de devletin 2 bin 200 sağlık personelinin görev yaptığını vurguladı:

- Diğer hizmetler için bize bağlı 2 bin 500 kişi çalışıyor.

Ardından Bilkent projesine değindi:

- 1.3 milyon metrekare kapalı alan ile tek parçada yapılan dünyanın en büyük sağlık kompleksi oluyor. 6 ana hastane binası var. Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ile “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” da burada yer alıyor.

CCN’nin 4 projede devrede olduğunu kaydetti:

- 4 projenin yatırım bedeli 2.5 milyar Euro’yu buluyor.

Prof. Çorapçıoğlu, Bilkent’le ilgili tahminleri aktardı:

- Buraya günde 100 bin kişi bekleniyor. 32 bin poliklinik hizmeti olacağı hesaplanıyor.

Balta, şehir hastanesi projelerinde devletin 7 hizmetle ilgili yüzde 70 doluluk hesabına göre garanti verdiğini belirtti:

- Bu hizmetler, yemek, çamaşır, atık bertarafı, laboratuvar, rehabilitasyon, sterilizasyon ve görüntülemeden oluşuyor. Mersin’de doluluk yüzde 80’i aştı, garantiden aldığımız para yok artık.

Murad Bayar, bir kez daha altını çizdi:

- Hasta üzerinden para almıyoruz. Biz, hastadan hiç para almayız.

CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, CCN Sağlık Bilkent İşletme Genel Müdürü Vahap Doğan rehberliğinde inşaatı gezerken, şu karşılaştırmayı yaptı:

- Burası, 3’üncü havalimanının ana terminal binasından büyük.

Yürüdüğümüz koridora dikkat çekti:

- Bu koridor 1 kilometre.

CCN’de anlatılanlara bakılırsa, “şehir hastanesi” modeli, hastaya hizmet kalitesini epey yukarı çekiyor...

Yine de modelle ilgili eleştirileri dikkate almak gerekiyor...

DEV LABORATUVARA 495 MİLYON EURO ‘UYGUN’ KREDİ

CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, Bilkent’teki komplekse dahil “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ile “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” kampüsüne dikkat çekti:

- Bu kampüs 715 milyon Euro’ya mal olacak. Burası için 495 milyon Euro kredi aldık. Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avusturya Kalkınma Bankası, Karadeniz Kalkınma Bankası’nın aralarında yer aldığı 11 bankadan sağlanan 15 yıllık kredinin koşulları Hazine’nin 10 yıllık son borçlanmasından daha uygun oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİZİM KİRACIMIZ

CCN Sağlık Genel Müdürü Timur Balta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin yanıbaşındaki Sağlık Bakanlığı’nı gösterdi:

- Sağlık Bakanlığı binası da bu kompleksin içinde yer alıyor. O bina 120 milyon Euro’ya mal oldu. Bakanlık 1 Ağustos 2017’de buraya taşındı. Bakanlık bizim kiracımız. Binanın teknik, bakım, onarım işleri bize ait.

Timur Balta, Prof. Tümer Çorapçıoğlu, Murat Çeçen, Murad Bayar ve Vahap Doğan, 1 kilometrelik koridorda.

BAŞKA ‘YAP-İŞLET’E BENZEMEDİĞİ İÇİN CCN’Yİ KURDUK

CCN Yatırım Holding’in yönetim kuruluna baktım:

- Murat Çeçen (Başkan), Murad Bayar (CEO), Mehmet Ali Bayar.

Bağlı şirketlere dikkat ettim:

- Dia Holding, CCN İnşaat, CCN Sağlık, CCN Sağlık Ankara, CCN Sağlık Mersin, CCN Teknik, CCN Gayrimenkul, CCN Eğitim, CCN Servis, CCN Biyomedikal, CCN Laboratuvar.

IC Holding’in kurucusu İbrahim Çeçen’in oğlu olan Murat Çeçen’e sordum:

- Neden IC Holding’ten ayrı bir holding kurdunuz?

- Bu iş, başka “yap-işlet-devret”lere benzemiyor. Ayrı bir şirket yapılanması gerekiyordu. Bu işin önü çok açık. Modeli dünyaya da taşıyabiliriz. Nitekim Hindistan, Meksika, Türk cumhuriyetlerinden davet var.

AMELİYATHANEDE PASLANMAZ ÇELİK KULLANDIRDIK

CCN Yatırım Holding’in danışmanı Prof. Tümer Çorapçıoğlu, Bilkent’teki şehir hastanesinde 1011 poliklinik odası, 128 ameliyathane bulunduğunu belirtti:

- Ameliyathanelerin büyüklüğü 60’ar metrekare.

CCN Yatırım Holding CEO’su Murad Bayar, ameliyathaneyle ilgili şartname maddesini paylaştı:

- Şartnamede alçıpan kullanılması isteniyordu.

Prof. Çorapçıoğlu araya girdi:

- Şehir hastanesi projeleri için birlikte çalıştığımız bir sağlık kurulu var. Ben ve kurul, alçıpana “partikül üretebilir” diye itiraz ettik. Maliyeti daha yüksek olan paslanmaz çelik kullandırdık.