2.2 milyon metrekare 4 tesis, 3 bin yatak 4 bin çalışan var, fiyat kırmak yok

- Şeker sınırında olduğumu öğrenince koşmaya 10 kilometre ile başladım. Yarı maraton ve maratonla spora yoğunlaştım. Şimdi de “Ironman” (demir adam) oldum.

“Ironman”i duyunca anlatmasını istedim, özetledi:

- Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan bir yarış. Yani, triatlon. Bu yıl (2015) ilk kez Türkiye’de, Antalya’da yapılacak.

O günlerde, “Yalçıntaş Ironman oldu” başlığıyla yazdım. Birkaç gün sonra Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın’dan mektup aldım:

- Ironman yarışlarını ülkemize grubumuza bağlı Gloria Hotels getiriyor.

Nuri Özaltın, Ironman yarışlarını torunu Elif Özdemir’le birlikte izlemiş, Antalya Belek’teki Gloria Golf & Resort Hotels’de gerçekleşmesini sağlamıştı. Nuri Özaltın’ın 2016 ortalarında vefatı sonrasında kızı Öznur Özdemir Özaltın ve Elif Özdemir, Ironman yarışlarına ev sahipliğini devam ettirdi.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Otel İşletmeleri Genel Müdürü Öznur Özaltın ve kızı, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi Elif Özdemir’in davetiyle bu yılki yarışları izledim.

Gloria’ya girdiğimde, 2012 Mayıs’ını anımsadım. O yıl Dünya Kupası’nda 3’üncü olan Milli Takımımız, turnuva öncesi Gloria’da kampa girmişti. O dönemde iki otel vardı. Alanın büyüklüğü dikkatimi çekmişti:

- 2.2 milyon metrekare...

Grup geçen 5 yılda Gloria Serenity ve Gloria Sports Arena’yı yapmış, tesis sayısı 4’e çıkmıştı. Özaltın Grubu’nun Gloria’ya yaptığı yatırımın boyutuyla ilgili bir ipucunu Elif Özdemir verdi:

- Gloria Sports Arena’ya 50 milyon dolar yatırdık. Burada farklı dallarda olimpiyat sporcularına eğitim veriliyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı takımlar kampa geliyor. Örneğin Energy Standard yüzme kulübü, ağustos-aralık döneminde sporcularını bizim tesislerde kampa alıyor, eğitiyor.

Daha sonra Öznur Özaltın, oğlu Yunus Özdemir, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın’la sohbet ettik. Öznur Özaltın, 6 yıl önceye döndü:

- Babam, 6 yıl önce, “Kızım, otelleri sen yöneteceksin” dedi. İki abimden Hayrettin Özaltın, holdingimizin Yönetim Kurulu Başkanı. Nurettin Özaltın da holdingte finanstan sorumlu.

Otellerin toplam yatak sayısı ile çalışan sayısını sordum, Yunus Özdemir yanıtladı:

- Toplam 3 bin yatak kapasitemiz var. 4 bine yakın personel çalışyor.

Öznur Özaltın, tesislerin en iyi sezonu 2014’te geçirdiğini belirtti:

- 2014 rekor yılımızdı. 2015’te biraz gerileme oldu. 2016’da ülkemizdeki birçok tesis gibi biz de yüzde 20 doluluklara düştük. Buna rağmen geçen yıl da, bu yıl da fiyat kırmadık. Bu yıl dolulukta yüzde 95’i yakaladık.

Personel politikalarının altını çizdi:

- Biz 12 ay boyunca personeli muhafaza ederiz. Yani, sezon bitince işten çıkarmayız. 2016’da bile personel çıkarmadık.

Gloria, eğer 4 bine yakın personeli 12 ay koruyabiliyorsa, önemli fark yaratıyor olmalı değil mi?

BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLECEKSİN

ÖZALTIN Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özaltın, babası Nuri Özaltın’ın sıkça dile getirdiği tavsiyeyi aktardı:

- Büyüdükçe küçüleceksin...

İki kelime ama önemli mesajlar içeren bir tavsiye değil mi?

SPOR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ AB’DEN 243 BİN EURO ALIYOR

TIME İletişim’in patronu Yıldırım Özcan, ağustos ayı ortasında şu haberi paylaştı:

- TGSD eski Başkanı, havuzda rekor kırdı...

Haberin detayı şöyleydi:

- TGSD eski Başkanı Ahmet Nakkaş, Budapeşte’de katıldığı Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre serbest stilde 55-59 yaş grubunda 56.59 ile şampiyona rekoru kırdı, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Nakkaş’la “Gloria Ironman Yarışları”nda karşılaştık. Bulunduğu ekiple 3’üncülük madalyasını aldıktan sonra Spor Gönüllüleri Derneği’ni anlattı:

- Dernek Kasım 2016’da kuruldu. Derneğin temel amacı, sağlıklı bir toplum olma yolunda sporun bilinçli şekilde kullanılması. Derneğimizin hazırladığı, “Okul öncesi çağdaki çocuklara fiziksel aktivite kazandırma ve anne babaları bilinçlendirme projesi” ile Avrupa Birliği’nden (AB) 234 bin Euro hibe kullanmaya hak kazandık.