192 ülkede ışık gördü, Lifecell ile dünyaya açıldı

TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın katıldığı, “Tarkan fizy konserleri”ni başlattıkları Almanya turunun Berlin durağındaki sunumunda ekrana şu rakamı yansıttı:

- 1440...

Ardından Turkcell abonelerinden bazı örnekler verdi:

- Günde 32 dakika sesli görüşme yapılıyor. 23 dakika müzik dinleniyor. 27 dakika gazete-dergi okunuyor. 63 dakika TV izleniyor.

1440 ile neyi kastettiğini açtı:

- Bir gün 1440 dakika ediyor. Biz, “dijital operatör” olarak insanların 1440 dakikasına talibiz.

Turkcell’i klasik GSM operatörünün ötesine taşıyan uygulamalarını sıraladı:

- BİP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+, Paycell, Fulltrip.

Bu uygulama ve servisleri Lifecell çatısı altında topladıklarını bildirdi:

- “Lifecell”i dijital operatör markası olarak dünyaya açıyoruz. Aslında Lifecell’i KKTC’de devreye almıştık ama asıl dünyaya açılma adımlarını Türkler’in en yoğun yaşadığı Almanya’dan başlatıyoruz. “fizy Tarkan konserleri” dizisini de bu amaçla Berlin’den başlattık.





Doğuş Kuran araya girdi:

- Adresi Almanya’da görünen 380 bin Turkcell SIM kartı sahibi var. Bunların 150 bine yakını aktif görünüyor. Öncelik Lifecell uygulamalarıyla 380 bin Turkcell’liyi aktif hale getirmek.

Terzioğlu, Almanya’da Deutsche Telekom’la işbirliği yaptıklarını vurguladı:

- Hedefimiz 1 yılda Avrupa’da 1 milyon kullanıcıya ulaşmak.

40 milyon müşterilerinin olduğunu kaydetti:

- Uygulamalarımızı indirenler 90 milyonu aştı, 192 ülkeye ulaştık. Antartika’da bile uygulamalarımızı indiren var.

Turkcell’de 5 bin personelin çalıştığını aktardı:

- Çalışanlarımızın 1000’i Ar-Ge personelinden oluşuyor.

Abone başına aylık geliri (ARPU) sınıfladı:

- Sadece sesli görüşme ve SMS’te ARPU 15 lira, akıllı cihazlarda temel uygulamaları kullananlarda 30 lira, çoklu ugulamaları kullananlarda 45 lira düzeyinde bulunuyor. Gelirlerimizin yüzde 57’sini çoklu oyunun içindekiler oluşturuyor.

Türkiye’de Turkcell’i, dünyada da Lifecell’i kullanacaklarının altını çizip ekledi:

- Bizim için artık “dijital ihracat” zamanı geldi.

17-18 yıl önce hisselerinin New York Borsası’nda işlem görmesiyle öne çıkan Turkcell, “dijital ihracat” için Lifecell’le dünyada iddiasını ortaya koyuyor...

‘DİJİTAL EMPERYALİZM’ HEDEFİMİZ OLMAYACAK

TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyanın yeni petrolünün “data” (veri) olduğunu belirtti:

- Nasıl ki varili 60 dolar olan petrol işlenince milyar dolarlık değerler yaratılıyorsa, “data” için de aynı şey söz konusu. “Data”yı doğru değerlendirirsek, trilyonlarca dolarlık ekonominin parçası haline gelebiliriz.

Turkcell’in yerli arama motoru Yaani’ye dikkat çekti:

- Ana dili Türkçe olduğu için Türkçe aramalarda daha doğru sonuçları kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

Lifecell ile çıktıkları “küresel yolculuk”ta girdikleri ülkelerin kurallarına uyacaklarının altını çizdi:

- “Dijital emperyalizm”i düşünmeden, yerel işbirlikleri ile çalışacağız.

Kişisel verilerin kullanılması üzerinde durdu:

- Kişisel verilerin edinimi, saklanması, işlenmesi Türkiye’de açık kurallara bağlıdır. Bir ülkenin egemenliği, o ülkenin datasının o ülkenin egemenlik kurallarına bağlı olmasıyla tanımlanıyor. Eğer, ülkenizin “data”sına sahip çıkamıyorsanız, başka yerlerde her türlü işlenir.

Almanya’yı örnek gösterdi:

- Almanya’daki “data koruma ve egemenliği” mevzuatı dünyada en gelişmiş örneklerden biridir. Almanya’nın “data”sı Almanya’da kalır ve işlenir.





İNŞAATTAN ‘YILIN GİRİŞİMCİSİ’ ÇIKAR MI

DENETİM, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık grubu EY’nin Türkiye Ülke Başkanlığı’nın “Yılın Girişimcisi” ödül töreninde 7 finalisti tanıtan filmler ekrana yansıdığında meslektaşlarımla bulunduğumuz masada iki şirket üzerinde duruldu:

- MKS DevO Kimya, VSY Biotechnology.

Yarışmada ipi göğüsleyen, Sahra Altı Afrika’daki zor ülkelerdeki projeleriyle dikkati çeken Summa Grubu’nun “Summa Turizm Yatırımcılığı” adlı şirketi oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, 60’ı aşkın ülkeden seçilen girişimcilerle haziran ayında Monaco’da “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışına girecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katıldığı törende sonuç açıklandığında 1998 yılını anımsadım. O dönemde Türkiye’de “Yılın Genç Girişimcisi” yarışmasını Alarko’nun ortağı aileden İzzet Garih, Hadımköy’deki “Alkent 2000” projesiyle kazanmıştı. Garih, Pekin’de (Çin) düzenlenen “Dünya Genç Girişimci” yarışında da birinci olmuştu.