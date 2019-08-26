150 milyon dolarlık ‘start-up ligi’nde Türkiye öne çıktı

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geçen yıl göreve geldiğinde Philip Morris International’ın (PMI) 2015’te Lozan’da kurduğu PMEP’i gündemine aldı:
- Philip Morris International Equity Partner (PMEP), grubumuzun girişimci şirketlerin inovatif projelerine yatırım sağlamak için kurduğu bir girişim sermayesi şirketi. PMI’ın kendi değer zincirine etki edebilecek girişim firmalarına yatırım yapmak için de 150 milyon dolarlık bütçe ayırdı.
PMEP’in dünyada 11 firmaya yatırım yaptığını irdeledi:
- PMEP, farklı ülkelerde kuracağı yatırım ortaklıklarıyla hem PMI’ın global vizyonuna hizmet edecek yenilikçi fikirlerle işimizi geliştirmeyi hem de yerli fikirlere yatırım yaparak ülkelerin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
Philip Morris Türkiye’nin start-up’larla ilişkisini gözden geçirdi:
- Philip Morris Sabancı olarak değer zincirlerimizin dijital dönüşüm sürecinde yenilikçi çözümlerden destek almak için start-up’larla çalışıyoruz.
İşbirliği yapılan start-up sayısına dikkat etti:
- Geleneksel kanalda bayilerimizin kullandığı dijital platformumuzun geliştirilmesi için 10 farklı start-up ile işbirliği yapıyor, yeni projelere imza atıyoruz.
Ardından şu kararı verdi:
- PM Equity Partner’la ülkemizde yarışma düzenleyelim. Philip Morris International’ı ülkemizdeki start-up’larla buluşturalım.
Yarışma bir süre önce gerçekleşti:
- PMI, Türkiye’deki start-up’ların geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve projeleri gördü. Ülkemizdeki girişimciler de yurtdışındaki destek fırsatlarını değerlendirme şansını yakaladı.
Philip Morris Sabancı, yarışma için İTÜ Teknokent ve Yıldız Teknik Teknopark’la ortak çalıştı:
- 10 finalist, yarışmada tedarik zinciri, finans teknolojisi, görüntü tanıma ve yapay zeka alanında projelerini sundu.
Filiz Yavuz Diren, PMEP ekibiyle yarışma sürecinde sohbet ederken şunu gördü:
- Türkiye, PMEP çerçevesinde start-up’ların girdiği yarışmayı düzenleyen ilk birkaç ülke arasında yer alıyor.
Sohbete katılanlar şu noktanın altını bir kez daha çizdi:
- Start-up’larla büyüyerek, start-up’ları da büyütmek artık büyük firmaların önemli bir stratejisi.
Filiz Yavuz Diren de benimsedikleri aynı yöndeki stratejiyi paylaştı:
- Start-up’ları desteklemek Philip Morris Sabancı’nın da öncelikleri arasında yer alıyor.
Ülkemizdeki girişimciler, start-up’lar işe sıkı sarılırsa PMI’ın 150 milyon dolarlık kaynağından iyi pay alma şansını yakalar mı?
2 MİLYAR DOLARLIK TÜRK TÜTÜNÜ ALDI
PHILIP Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geçen haziran ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) töreninde şirketin 26 ülkeye 206 milyon dolarlık sigara ihracatıyla ödülü alırken 10 yıllık süreci düşündü:
- Philip Morris, son 10 yılda Türkiye’den grubumuzun dünyadaki fabrikalarında kullanılmak üzere 2 milyar dolarlık oriental tip tütün alımı yaptı.
Bunun ne anlama geldiğini çiftçi sayısıyla ölçtü:
- Ülkemizde 60 bin tütün çiftçisiyle bağımız var.
İzmir Torbalı’daki fabrikanın, PMI’ın en büyük tesisi olduğu aklına geldi:
- Ülkemize yaptığımız yatırım 1.1 milyar doları buldu. Bunun 500 milyon dolarlık bölümü son 10 yılda gerçekleşti.
EMİNE ERDOĞAN’I DİNLEDİ, OFİSTE ÇÖP KUTUSU BİTTİ
PHILIP Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Amerikalı şirketlerin yöneticileriyle birlikte bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne konuk olduklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı dinlerken “sıfır atık”la ilgili şu sözünü özellikle not etti:
- Külliye’de hiç çöp kutusu göremezsiniz. Sadece geri dönüşüm kutuları var.
2 ay önce Philip Morris Sabancı’nın İstanbul merkez ofisindeki çöp kutularını kaldırtıp, bazı noktalara geri dönüşüm kutuları koydurdu. Karşı çıkanlara da örneği gösterdi:
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de çöp kutusu kullanılmıyor. “Sıfır atık” için bu adım önemli.
400 MİLYON DOLARLIK SOSYAL SORUMLULUK
GEÇEN perşembe akşamı “15. Bodrum Müzik Festivali”nin açılışında Fazıl Say’a “Onur Ödülü”nü veren Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan, grubun sosyal sorumluluğa ayırdığı kaynak üzerinde durdu:
- Kurucumuz rahmetli Ayhan Şahenk’in çizdiği yol haritasını izleyerek sosyal sorumluluk projelerine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Grubumuzun sosyal sorumluluk projelerine ayırdığı kaynağın tutarı toplam 400 milyon dolara ulaştı.
150 milyon dolarlık ‘start-up ligi’nde Türkiye öne çıktı
Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geçen yıl göreve geldiğinde Philip Morris International’ın (PMI) 2015’te Lozan’da kurduğu PMEP’i gündemine aldı:
- Philip Morris International Equity Partner (PMEP), grubumuzun girişimci şirketlerin inovatif projelerine yatırım sağlamak için kurduğu bir girişim sermayesi şirketi. PMI’ın kendi değer zincirine etki edebilecek girişim firmalarına yatırım yapmak için de 150 milyon dolarlık bütçe ayırdı.
PMEP’in dünyada 11 firmaya yatırım yaptığını irdeledi:
- PMEP, farklı ülkelerde kuracağı yatırım ortaklıklarıyla hem PMI’ın global vizyonuna hizmet edecek yenilikçi fikirlerle işimizi geliştirmeyi hem de yerli fikirlere yatırım yaparak ülkelerin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.
Philip Morris Türkiye’nin start-up’larla ilişkisini gözden geçirdi:
- Philip Morris Sabancı olarak değer zincirlerimizin dijital dönüşüm sürecinde yenilikçi çözümlerden destek almak için start-up’larla çalışıyoruz.
İşbirliği yapılan start-up sayısına dikkat etti:
- Geleneksel kanalda bayilerimizin kullandığı dijital platformumuzun geliştirilmesi için 10 farklı start-up ile işbirliği yapıyor, yeni projelere imza atıyoruz.
Ardından şu kararı verdi:
- PM Equity Partner’la ülkemizde yarışma düzenleyelim. Philip Morris International’ı ülkemizdeki start-up’larla buluşturalım.
Yarışma bir süre önce gerçekleşti:
- PMI, Türkiye’deki start-up’ların geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve projeleri gördü. Ülkemizdeki girişimciler de yurtdışındaki destek fırsatlarını değerlendirme şansını yakaladı.
Philip Morris Sabancı, yarışma için İTÜ Teknokent ve Yıldız Teknik Teknopark’la ortak çalıştı:
- 10 finalist, yarışmada tedarik zinciri, finans teknolojisi, görüntü tanıma ve yapay zeka alanında projelerini sundu.
Filiz Yavuz Diren, PMEP ekibiyle yarışma sürecinde sohbet ederken şunu gördü:
- Türkiye, PMEP çerçevesinde start-up’ların girdiği yarışmayı düzenleyen ilk birkaç ülke arasında yer alıyor.
Sohbete katılanlar şu noktanın altını bir kez daha çizdi:
- Start-up’larla büyüyerek, start-up’ları da büyütmek artık büyük firmaların önemli bir stratejisi.
Filiz Yavuz Diren de benimsedikleri aynı yöndeki stratejiyi paylaştı:
- Start-up’ları desteklemek Philip Morris Sabancı’nın da öncelikleri arasında yer alıyor.
Ülkemizdeki girişimciler, start-up’lar işe sıkı sarılırsa PMI’ın 150 milyon dolarlık kaynağından iyi pay alma şansını yakalar mı?
2 MİLYAR DOLARLIK TÜRK TÜTÜNÜ ALDI
PHILIP Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geçen haziran ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) töreninde şirketin 26 ülkeye 206 milyon dolarlık sigara ihracatıyla ödülü alırken 10 yıllık süreci düşündü:
- Philip Morris, son 10 yılda Türkiye’den grubumuzun dünyadaki fabrikalarında kullanılmak üzere 2 milyar dolarlık oriental tip tütün alımı yaptı.
Bunun ne anlama geldiğini çiftçi sayısıyla ölçtü:
- Ülkemizde 60 bin tütün çiftçisiyle bağımız var.
İzmir Torbalı’daki fabrikanın, PMI’ın en büyük tesisi olduğu aklına geldi:
- Ülkemize yaptığımız yatırım 1.1 milyar doları buldu. Bunun 500 milyon dolarlık bölümü son 10 yılda gerçekleşti.
EMİNE ERDOĞAN’I DİNLEDİ, OFİSTE ÇÖP KUTUSU BİTTİ
PHILIP Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Amerikalı şirketlerin yöneticileriyle birlikte bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne konuk olduklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı dinlerken “sıfır atık”la ilgili şu sözünü özellikle not etti:
- Külliye’de hiç çöp kutusu göremezsiniz. Sadece geri dönüşüm kutuları var.
2 ay önce Philip Morris Sabancı’nın İstanbul merkez ofisindeki çöp kutularını kaldırtıp, bazı noktalara geri dönüşüm kutuları koydurdu. Karşı çıkanlara da örneği gösterdi:
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de çöp kutusu kullanılmıyor. “Sıfır atık” için bu adım önemli.
400 MİLYON DOLARLIK SOSYAL SORUMLULUK
GEÇEN perşembe akşamı “15. Bodrum Müzik Festivali”nin açılışında Fazıl Say’a “Onur Ödülü”nü veren Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan, grubun sosyal sorumluluğa ayırdığı kaynak üzerinde durdu:
- Kurucumuz rahmetli Ayhan Şahenk’in çizdiği yol haritasını izleyerek sosyal sorumluluk projelerine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Grubumuzun sosyal sorumluluk projelerine ayırdığı kaynağın tutarı toplam 400 milyon dolara ulaştı.