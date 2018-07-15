11 bin kurukafa ve 14-15 bin boynuz 1 milyon doları buluyor

AHMET Güneştekin, Kasım 2016’da Contemporary İstanbul’da “Ölümsüzlüğe Yolculuk” adıyla sergilediği, Zülkarneyn figüründen esinlenerek yaptığı eserin ardından yeni planını bir süre önce Rixos Otelleri ve Sembol Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’ye açtı:
- Aslında “Ölümsüzlük Odası-Göbeklitepe Enstalasyonu” planlıyorum. Yıllardır hayalini kurduğum bu proje için desteğe ihtiyacım olacak.
Eserinden ipuçları verdi:
- 4 kıtadan 12 farklı yaban hayvanının boynuzu bu eserde yer alacak. Boynuz sayısı 14-15 bini bulacak.
Eserde ifadeleri farklı 11 bin kurukafanın yer alacağını kaydetti:
- Boynuz ve kurukafalar alüminyum döküm olacak. Eserin toplam ağırlığı 40 tonu aşacak.
Ardından “Zülkarneyn”i anlattı:
- Zülkarneyn, Kuran’daki Kehf Suresi’nin 83-101’inci ayetlerinde ve Tevrat’ta geçer. Kelime anlamı “çift boynuz” ya da “iki yüzyıla ait”tir.
“Zülkarneyn”le ilgili anlatıyı aktardı:
- Zülkarneyn, güneşin battığı yere, güneşin doğduğu yere ve ikisinin arasında bir noktaya olmak üzere üç yolculuğa çıkar. Doğa üstü güçleri sayesinde, insanları Yecüc Mecüc’e karşı korumak için dev bir duvar inşa etmek gibi aklın rasyonelleştirmesi olanaksız işler yapar. Bu işleri yaparken ışık ve karanlığı yönetir.
Tamince, eserin maliyetini merak etti, Güneştekin yanıtladı:
- 1 milyon doları bulacak. Eser, 5-6 TIR ile taşınır hale gelecek. Toplam ağırlığı 40 tonu geçecek.
Tamince, ilk desteğini mekan konusunda ortaya koydu:
- Haliç’teki Camialtı Tersanesi’ni turizm amaçlı proje için 49 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle kiralamıştık.
İhaleyi 1 milyar 346 milyon dolara kazandıklarını anımsattı:
- Haliç Port adlı proje kapsamında yat limanı, 4 otel, 3-4 müze olacak. Yatırımla ilgili hazırlıklar zaman alıyor. Orada eserini yapacağın büyüklükte mekanlarımız var. Sana kapımız açık.
Güneştekin davet etti, “Ölümsüzlük Odası” çalışmasını yerinde görmek üzere Haliç Port’a gittim. Önce Tamince’ye takıldım:
- Burada hiçbir hareket yok gibi. Projenin inşaatı ne zaman başlıyor?
Güneştekin’i işaret etti:
- Ahmet Bey’in eserini burada yapması da bizim için çalışma anlamına geliyor.
Sonra ekledi:
- Yakında yıkım işlerine başlıyoruz.
Güneştekin, “Ölümsüzlük Odası” çalışmasını gösterdi:
- Şu anda eserimin yüzde 25’i tamamlanmış durumda. 130-140 kişi emek veriyor. “Contemporary İstanbul 2018”de sergileyeceğim. Sonra Venedik Bienali’de, ardından da Londra, New York, Paris gibi merkezlerde sergilenecek.
New York’taki Marlborough Gallery ile işbirliğinde ikinci 5 yılına adım atan Güneştekin, dünyada ses getirecek yeni eseriyle gündeme damgasını vuracak gibi görünüyor...
KIZILAY’IN 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İÇİN TÜRKÜ YAPTI
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’tan bir klip geldi. Klip, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder’e yazılan duygu yüklü sözlerden bestelenen türkü içindi. Klibin ekindeki bilgilere baktım, “Serhat’ım” adlı türkünün söz ve bestesi Dr. Kınık’a aitti.
Klibin girişindeki şiir bölümünü Dursun Ali Erzincanlı seslendirmiş, türküde Kınık’a Mesut Kurtis eşlik etmişti. Kınık, gönderdiği klibe şu mesajı eklemişti:
- 15 Temmuz’da Türk milletinin cesur fertleri darbeye karşı direndi. Serhat kardeşimiz de bunlardan biriydi. O hem bir Kızılay gönüllüsüydü hem de milletinin onurlu bir ferdi olarak bu toprakları bize vatan kılmak için çalışan, çarpışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak’tan şehidimize rahmet diliyoruz. Bize düşen de böyle güzel faaliyetlerle onun anısını yaşatmaktır.
Yönetmenliğini Ekrem Aydın’ın yaptığı klibin giriş şiiri şöyle:
“Adım Serhat
Serhat, sınırları bekler ama ben vatanın tam ortasında tuttum nöbetimi.
Al bayrağın ilk dalgalandığı yerde bekledim.
Ben vatanıma vuruldum...
Ben vatanımda vuruldum...
Vuruldum ama düşmedim...
Yükseldim yıldızları da geçtim...
Vuruldum ama ölmedim...
Vuruldum ama gurbeti tam alnının ortasından vurdum...
Vuruldum ama size gurbet bırakmadım.”
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum...
TATİLE GİTTİM BAKAN’IN BAŞARISINI YERİNDE GÖRDÜM
COCA-Cola İçecek’in ortaklarından Özgörkey Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Armağan Özgörkey’den 3 gün önce mesaj geldi:
- Birkaç günlüğüne tatile nereye gideyim derken, Coca-Cola’daki bölge müdürü arkadaşların tavsiyesiyle Kemer’e (Antalya) geldim. Birkaç gündür buradayım ve bulunduğum tesiste ilk kez tatil yapıyorum.
Tesisin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ortağı olduğu şirkete bağlı bulunduğunu belirtti:
- Tesisin yeni Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’un şirketine ait olduğunu bilmeden yöneticilere memnuniyetimi bildirdim. Tesisin sahibinin sayın Ersoy’un şirketi olduğunu sonradan öğrendim.
Ardından yorumunu paylaştı:
- Ülkemle bir kez daha gurur duydum. İnsanların boş yere belli mevkilere gelmediğinin kesin doğruluğunu yeniden görmüş oldum.
11 bin kurukafa ve 14-15 bin boynuz 1 milyon doları buluyor
AHMET Güneştekin, Kasım 2016’da Contemporary İstanbul’da “Ölümsüzlüğe Yolculuk” adıyla sergilediği, Zülkarneyn figüründen esinlenerek yaptığı eserin ardından yeni planını bir süre önce Rixos Otelleri ve Sembol Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’ye açtı:
- Aslında “Ölümsüzlük Odası-Göbeklitepe Enstalasyonu” planlıyorum. Yıllardır hayalini kurduğum bu proje için desteğe ihtiyacım olacak.
Eserinden ipuçları verdi:
- 4 kıtadan 12 farklı yaban hayvanının boynuzu bu eserde yer alacak. Boynuz sayısı 14-15 bini bulacak.
Eserde ifadeleri farklı 11 bin kurukafanın yer alacağını kaydetti:
- Boynuz ve kurukafalar alüminyum döküm olacak. Eserin toplam ağırlığı 40 tonu aşacak.
Ardından “Zülkarneyn”i anlattı:
- Zülkarneyn, Kuran’daki Kehf Suresi’nin 83-101’inci ayetlerinde ve Tevrat’ta geçer. Kelime anlamı “çift boynuz” ya da “iki yüzyıla ait”tir.
“Zülkarneyn”le ilgili anlatıyı aktardı:
- Zülkarneyn, güneşin battığı yere, güneşin doğduğu yere ve ikisinin arasında bir noktaya olmak üzere üç yolculuğa çıkar. Doğa üstü güçleri sayesinde, insanları Yecüc Mecüc’e karşı korumak için dev bir duvar inşa etmek gibi aklın rasyonelleştirmesi olanaksız işler yapar. Bu işleri yaparken ışık ve karanlığı yönetir.
Tamince, eserin maliyetini merak etti, Güneştekin yanıtladı:
- 1 milyon doları bulacak. Eser, 5-6 TIR ile taşınır hale gelecek. Toplam ağırlığı 40 tonu geçecek.
Tamince, ilk desteğini mekan konusunda ortaya koydu:
- Haliç’teki Camialtı Tersanesi’ni turizm amaçlı proje için 49 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle kiralamıştık.
İhaleyi 1 milyar 346 milyon dolara kazandıklarını anımsattı:
- Haliç Port adlı proje kapsamında yat limanı, 4 otel, 3-4 müze olacak. Yatırımla ilgili hazırlıklar zaman alıyor. Orada eserini yapacağın büyüklükte mekanlarımız var. Sana kapımız açık.
Güneştekin davet etti, “Ölümsüzlük Odası” çalışmasını yerinde görmek üzere Haliç Port’a gittim. Önce Tamince’ye takıldım:
- Burada hiçbir hareket yok gibi. Projenin inşaatı ne zaman başlıyor?
Güneştekin’i işaret etti:
- Ahmet Bey’in eserini burada yapması da bizim için çalışma anlamına geliyor.
Sonra ekledi:
- Yakında yıkım işlerine başlıyoruz.
Güneştekin, “Ölümsüzlük Odası” çalışmasını gösterdi:
- Şu anda eserimin yüzde 25’i tamamlanmış durumda. 130-140 kişi emek veriyor. “Contemporary İstanbul 2018”de sergileyeceğim. Sonra Venedik Bienali’de, ardından da Londra, New York, Paris gibi merkezlerde sergilenecek.
New York’taki Marlborough Gallery ile işbirliğinde ikinci 5 yılına adım atan Güneştekin, dünyada ses getirecek yeni eseriyle gündeme damgasını vuracak gibi görünüyor...
KIZILAY’IN 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İÇİN TÜRKÜ YAPTI
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’tan bir klip geldi. Klip, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder’e yazılan duygu yüklü sözlerden bestelenen türkü içindi. Klibin ekindeki bilgilere baktım, “Serhat’ım” adlı türkünün söz ve bestesi Dr. Kınık’a aitti.
Klibin girişindeki şiir bölümünü Dursun Ali Erzincanlı seslendirmiş, türküde Kınık’a Mesut Kurtis eşlik etmişti. Kınık, gönderdiği klibe şu mesajı eklemişti:
- 15 Temmuz’da Türk milletinin cesur fertleri darbeye karşı direndi. Serhat kardeşimiz de bunlardan biriydi. O hem bir Kızılay gönüllüsüydü hem de milletinin onurlu bir ferdi olarak bu toprakları bize vatan kılmak için çalışan, çarpışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak’tan şehidimize rahmet diliyoruz. Bize düşen de böyle güzel faaliyetlerle onun anısını yaşatmaktır.
Yönetmenliğini Ekrem Aydın’ın yaptığı klibin giriş şiiri şöyle:
“Adım Serhat
Serhat, sınırları bekler ama ben vatanın tam ortasında tuttum nöbetimi.
Al bayrağın ilk dalgalandığı yerde bekledim.
Ben vatanıma vuruldum...
Ben vatanımda vuruldum...
Vuruldum ama düşmedim...
Yükseldim yıldızları da geçtim...
Vuruldum ama ölmedim...
Vuruldum ama gurbeti tam alnının ortasından vurdum...
Vuruldum ama size gurbet bırakmadım.”
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum...
TATİLE GİTTİM BAKAN’IN BAŞARISINI YERİNDE GÖRDÜM
COCA-Cola İçecek’in ortaklarından Özgörkey Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Armağan Özgörkey’den 3 gün önce mesaj geldi:
- Birkaç günlüğüne tatile nereye gideyim derken, Coca-Cola’daki bölge müdürü arkadaşların tavsiyesiyle Kemer’e (Antalya) geldim. Birkaç gündür buradayım ve bulunduğum tesiste ilk kez tatil yapıyorum.
Tesisin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ortağı olduğu şirkete bağlı bulunduğunu belirtti:
- Tesisin yeni Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’un şirketine ait olduğunu bilmeden yöneticilere memnuniyetimi bildirdim. Tesisin sahibinin sayın Ersoy’un şirketi olduğunu sonradan öğrendim.
Ardından yorumunu paylaştı:
- Ülkemle bir kez daha gurur duydum. İnsanların boş yere belli mevkilere gelmediğinin kesin doğruluğunu yeniden görmüş oldum.