100 yıldır Türkiye’deyiz, bir 100 yıl daha olalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de 20 dolayındaki Alman devi şirketin CEO’suyla buluştu. Toplantıda Türkiye’ye güven öne çıkarken bir Alman CEO, şu mesajı verdi: “100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyetteyiz. Türkiye’de olmaktan memnunuz. Önümüzdeki engelleri kaldırın, ekonomide güven ortamını sağlayın, ülkenizde bir 100 yıl daha kalmamıza destek olun.”
Geçen yıl Almanya ile ilişkilerin iyiden iyiye gerildiği günlerde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Alman İş Konseyi Başkanı, Bosch Türkiye-Ortadoğu Başkanı Steven Young, Berlin’e gitti. Başta Alman Odalar Birliği olmak üzere ülkenin önde gelen iş dünyası örgütlerini ziyaret edip, şu mesajı verdi:
- Türkiye’de, Almanya merkezli şirketlerin 9 milyar Euro’luk yatırımları var. Türkiye’deki işlerimizin siyasi gerginliklerden etkilenmeden sürmesinden yanayız. Gelin, ekonomi ve iş dünyası ile siyaseti ayrı tutmaya bakalım.
Bosch’un merkezinin bulunduğu Stutgart’a sık sık giden Young, son 1.5 yılda Almanya seyahatlerine Berlin ayağını da ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetiyle Berlin’e resmi ziyareti kesinleşince DIHK (Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği) Başkanı Eric Schweitzer’in kapısını çaldı:
- Sayın Erdoğan ile Almanya’nın dev şirketlerinin CEO’larını buluşturacağımız bir toplantı organize edelim.
Young, bu öneriyi yaparken gergin günleri düşündü:
- Bir ara Almanya’dan Türkiye’ye geçici görevle gönderilen mühendisler bile tereddüt ediyordu. Alman CEO’ları toplamakta zorlanır mıyız?
Nabız yoklamaya Bosch’un global CEO’su Uwe Raschke ve Siemens’in global CEO’su Joe Kaeser’den başladı. Olumlu sinyali alınca, diğer önde gelen şirketlerinin CEO’larıyla bağlantı kurdu, olumlu yanıtları netleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Berlin’de 20 dolayındaki Alman devi şirketin CEO’suyla buluşması böyle gerçekleşti. Buluşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer, DEİK Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus Slevogt katıldı.
Erdoğan, açılış konuşmasında şu çağrıyı yaptı:
- Türkiye’ye yatırım yapanlar bugüne kadar hep kazandı. Bundan sonra da uluslararası yatırımcılar kazanmaya devam edecek. Bizden şikayetlerinizi ve önerilerinizi açık açık dile getirmenizi bekliyorum.
Söz alan CEO’lar yatırımcı dostu gördükleri ülkeleri sıraladı:
- Macaristan, Polonya, Çekya, Romanya yatırımcıya çok cazip koşullar sunuyor. Türkiye de yatırım ortamını iyileştirmede onlardan geri kalmamalı.
Bir Alman CEO, esnek çalışmayı gündeme getirdi:
- İç pazar ve ihracat tempomuz yılın her döneminde aynı şekilde yürümüyor. Satışların çok düştüğü dönemlerde personelimizi “esnek çalıştırma” konusunda önümüzü açın.
Alman CEO’lar kurlardaki aşırı dalgadan demir çelikteki gümrük vergilerine kadar farklı konularda şikayetlerini paylaşırken, 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de bulunan bir grubun CEO’su şu mesajla noktayı koydu:
- 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyetteyiz. Türkiye’de olmaktan memnunuz. Önümüzdeki engelleri kaldırın, ekonomide güven ortamını sağlayın, ülkenizde bir 100 yıl daha kalmamıza destek olun.
Erdoğan, tek tek not alıp, kapıyı ardına kadar açık tuttu:
- Türkiye’deki CEO’larınız, anlattıklarınızın çoğunu bana söylemiş değil. DEİK, en kısa sürede Türkiye’deki Alman kökenli şirketlerin CEO’larını toplasın, bir araya gelelim.
Erdoğan’ın Berlin’de dev Alman şirketlerinin CEO’larıyla buluşması, ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak gibi görünüyor...
EURO 2024’TE TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la Berlin’de buluşan Alman şirketlerinin CEO’ları ve STK Başkanları arasından biri, Almanya’nın “Euro 2024”ün organizasyonunu kazandığını anımsatıp, sürdürdü:
- Organizasyonu biz yapacağız, siz de şampiyon olun.
Erdoğan, bu mesaja şu yanıtı verdi:
- Euro 2024’ü Almanya’nın almasından rahatsız değiliz. Ancak, Almanya bir dünya kupası, iki de Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Bu sefer ev sahibi Türkiye olabilirdi.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN CANLANMASINA İHTİYAÇ VAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Almanya ticaret hacminin 35 milyar Euro olduğunu belirtip, ekledi:
- Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’ye gelen yatırımda da Almanya’nın önemi büyüktür. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket ülkemizde faaliyet gösteriyor.
Türkiye ekonomisi ile Avrupa ekonomisinin entegre olduğunun altını çizdi:
- Almanya’dan Türkiye’ye 2002-2017 döneminde 2 milyar Euro’luk yatırım geldi. Teknolojiye birlikte yatırım yapıp, ortaklığımızı güçlendirelim.
Türkiye-AB ilişkilerinin canlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti:
- Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırır.
KİMLER KATILDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki CEO’larla buluşmasına katılanlar şöyle:
* Sergio Balbinot (Allianz Yönetim Kurulu Üyesi), Rolf Königs (Aunde Group CEO’su), Uwe Raschke (Bosch CEO’su), Marcus Chromik (Commerzbank CRO), Heinrich Otto Deichmann (Deichmann CEO’su), Jurgen Fitschen (Deutsche Bank Kıdemli Danışmanı), Marcus Reckling (DHL Almanya CEO’su), Frank Mastiaux (EnBW CEO’su), Hans-Dieter Kettwig (Enercon CEO’su), Johannes Teyssen (Eon CEO’su), Alfons Veer (Krone CEO’su), Martin Seeger (Lahmeyer CEO’su), Christian Scharlach (Linde Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı), Jörg Stratmann (Mahle CEO’su), Helene Rang (Numov CEO’su), Prof. Rainer Lindner (Schaefller CEO’su), Bertram Kawlath (Schubert und Salzer CEO’su), Joe Kaeser (Siemens CEO’su), Guido Kerkhoff (Thyssen Krupp CEO’su), Hans Wilms (Wilms Group CEO’su), Oliver Hermes (Wilo CEO’su).
100 yıldır Türkiye’deyiz, bir 100 yıl daha olalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de 20 dolayındaki Alman devi şirketin CEO’suyla buluştu. Toplantıda Türkiye’ye güven öne çıkarken bir Alman CEO, şu mesajı verdi: “100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyetteyiz. Türkiye’de olmaktan memnunuz. Önümüzdeki engelleri kaldırın, ekonomide güven ortamını sağlayın, ülkenizde bir 100 yıl daha kalmamıza destek olun.”
Geçen yıl Almanya ile ilişkilerin iyiden iyiye gerildiği günlerde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Alman İş Konseyi Başkanı, Bosch Türkiye-Ortadoğu Başkanı Steven Young, Berlin’e gitti. Başta Alman Odalar Birliği olmak üzere ülkenin önde gelen iş dünyası örgütlerini ziyaret edip, şu mesajı verdi:
- Türkiye’de, Almanya merkezli şirketlerin 9 milyar Euro’luk yatırımları var. Türkiye’deki işlerimizin siyasi gerginliklerden etkilenmeden sürmesinden yanayız. Gelin, ekonomi ve iş dünyası ile siyaseti ayrı tutmaya bakalım.
Bosch’un merkezinin bulunduğu Stutgart’a sık sık giden Young, son 1.5 yılda Almanya seyahatlerine Berlin ayağını da ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetiyle Berlin’e resmi ziyareti kesinleşince DIHK (Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği) Başkanı Eric Schweitzer’in kapısını çaldı:
- Sayın Erdoğan ile Almanya’nın dev şirketlerinin CEO’larını buluşturacağımız bir toplantı organize edelim.
Young, bu öneriyi yaparken gergin günleri düşündü:
- Bir ara Almanya’dan Türkiye’ye geçici görevle gönderilen mühendisler bile tereddüt ediyordu. Alman CEO’ları toplamakta zorlanır mıyız?
Nabız yoklamaya Bosch’un global CEO’su Uwe Raschke ve Siemens’in global CEO’su Joe Kaeser’den başladı. Olumlu sinyali alınca, diğer önde gelen şirketlerinin CEO’larıyla bağlantı kurdu, olumlu yanıtları netleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Berlin’de 20 dolayındaki Alman devi şirketin CEO’suyla buluşması böyle gerçekleşti. Buluşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer, DEİK Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus Slevogt katıldı.
Erdoğan, açılış konuşmasında şu çağrıyı yaptı:
- Türkiye’ye yatırım yapanlar bugüne kadar hep kazandı. Bundan sonra da uluslararası yatırımcılar kazanmaya devam edecek. Bizden şikayetlerinizi ve önerilerinizi açık açık dile getirmenizi bekliyorum.
Söz alan CEO’lar yatırımcı dostu gördükleri ülkeleri sıraladı:
- Macaristan, Polonya, Çekya, Romanya yatırımcıya çok cazip koşullar sunuyor. Türkiye de yatırım ortamını iyileştirmede onlardan geri kalmamalı.
Bir Alman CEO, esnek çalışmayı gündeme getirdi:
- İç pazar ve ihracat tempomuz yılın her döneminde aynı şekilde yürümüyor. Satışların çok düştüğü dönemlerde personelimizi “esnek çalıştırma” konusunda önümüzü açın.
Alman CEO’lar kurlardaki aşırı dalgadan demir çelikteki gümrük vergilerine kadar farklı konularda şikayetlerini paylaşırken, 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de bulunan bir grubun CEO’su şu mesajla noktayı koydu:
- 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyetteyiz. Türkiye’de olmaktan memnunuz. Önümüzdeki engelleri kaldırın, ekonomide güven ortamını sağlayın, ülkenizde bir 100 yıl daha kalmamıza destek olun.
Erdoğan, tek tek not alıp, kapıyı ardına kadar açık tuttu:
- Türkiye’deki CEO’larınız, anlattıklarınızın çoğunu bana söylemiş değil. DEİK, en kısa sürede Türkiye’deki Alman kökenli şirketlerin CEO’larını toplasın, bir araya gelelim.
Erdoğan’ın Berlin’de dev Alman şirketlerinin CEO’larıyla buluşması, ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak gibi görünüyor...
EURO 2024’TE TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la Berlin’de buluşan Alman şirketlerinin CEO’ları ve STK Başkanları arasından biri, Almanya’nın “Euro 2024”ün organizasyonunu kazandığını anımsatıp, sürdürdü:
- Organizasyonu biz yapacağız, siz de şampiyon olun.
Erdoğan, bu mesaja şu yanıtı verdi:
- Euro 2024’ü Almanya’nın almasından rahatsız değiliz. Ancak, Almanya bir dünya kupası, iki de Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Bu sefer ev sahibi Türkiye olabilirdi.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN CANLANMASINA İHTİYAÇ VAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Almanya ticaret hacminin 35 milyar Euro olduğunu belirtip, ekledi:
- Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’ye gelen yatırımda da Almanya’nın önemi büyüktür. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket ülkemizde faaliyet gösteriyor.
Türkiye ekonomisi ile Avrupa ekonomisinin entegre olduğunun altını çizdi:
- Almanya’dan Türkiye’ye 2002-2017 döneminde 2 milyar Euro’luk yatırım geldi. Teknolojiye birlikte yatırım yapıp, ortaklığımızı güçlendirelim.
Türkiye-AB ilişkilerinin canlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti:
- Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırır.
KİMLER KATILDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki CEO’larla buluşmasına katılanlar şöyle:
* Sergio Balbinot (Allianz Yönetim Kurulu Üyesi), Rolf Königs (Aunde Group CEO’su), Uwe Raschke (Bosch CEO’su), Marcus Chromik (Commerzbank CRO), Heinrich Otto Deichmann (Deichmann CEO’su), Jurgen Fitschen (Deutsche Bank Kıdemli Danışmanı), Marcus Reckling (DHL Almanya CEO’su), Frank Mastiaux (EnBW CEO’su), Hans-Dieter Kettwig (Enercon CEO’su), Johannes Teyssen (Eon CEO’su), Alfons Veer (Krone CEO’su), Martin Seeger (Lahmeyer CEO’su), Christian Scharlach (Linde Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı), Jörg Stratmann (Mahle CEO’su), Helene Rang (Numov CEO’su), Prof. Rainer Lindner (Schaefller CEO’su), Bertram Kawlath (Schubert und Salzer CEO’su), Joe Kaeser (Siemens CEO’su), Guido Kerkhoff (Thyssen Krupp CEO’su), Hans Wilms (Wilms Group CEO’su), Oliver Hermes (Wilo CEO’su).