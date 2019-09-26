100 milyar dolar ve fifty-fifty için hızlı hareket edin

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türk iş dünyası temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde “Başkan Trump’tan talimat aldım, 100 milyar doları fifty-fifty (50-50) yapacağız. Çin’le ABD’nin yaşadığı gerginliği biliyorsunuz. Oluşacak boşlukta yerinizi almak için hızlı hareket edin” dedi.
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla New York’ta gerçekleşen “10. Türkiye Yatırım Konferansı Galası” öncesi durum değerlendirmesi yaparken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un bu ayın ilk haftasındaki Türkiye ziyaretine döndü:
- Sayın Ross, “Türkiye ile 20 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak için Başkan Trump’tan talimat aldım. 100 milyar doları fifty-fifty (50-50) yapacağız” dedi.
Ross’un söz konusu hedefe dönük görüşmeler için Türkiye’de 5 gün kaldığını anımsatıp, şu sözlerini aktardı:
- 100 milyar dolarlık ticarete ulaşmayı orta vadeli hedef gibi görmeyin, o zaman gerçekleşmesi zaman alır. En doğrusu hemen kolları sıvamak.
- Çin’le ABD’nin yaşadığı gerginliği biliyorsunuz. Oluşacak boşlukta yerinizi almak için hızlı hareket edin. Zaman sizin aleyhinize çalışır.
ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupla Ross’un Türkiye ziyaretini tetikleyen TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ araya girdi:
- Sayın Ross, bizden Boston Consulting’e hazırlattığımız “Türiye-ABD Ticareti” raporunu istemişti. 300 sayfalık raporu kendisine ilettik. Raporu dikkatle okuduğunu gördük.
Olpak, Ross’un şu uyarısına işaret etti:
- Sayın Ross, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında biraz dağınık tablo gördü. Şu 7 sektörün ihracatını artırmaya odaklanmamızı istedi: Otomotiv yan sanayi, hazır giyim, ev tekstili, mücevherat, beyaz eşya ve tüketici elektroniği, inşaat malzemeleri, mobilya.
Bu noktada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’nun Vestel’in ABD’ye ihracatıyla ilgili yaklaşımını paylaştı:
- Ahmet Bey, şartlar oluştuğunda ABD’ye 10 milyon televizyon, 2 milyon beyaz eşya gönderebilecek durumda olduklarını bana aktardı.
Yalçındağ araya girip, bazı Türk iş insanlarında oluşan tereddüte vurgu yaptı:
- 100 milyar dolarlık hedef için, “Hadi canım sende, bu hedef gerçekçi değil, Türkiye ABD’ye 50 milyar dolarlık ne satacak?” diyen iş insanları var. Bu işin koordinasyonu TAİK’te olacak ve hep birlikte 50 milyar dolarlık ihracatı yakalayacak adımları atacağız.
Olpak, siyasette ABD ile yaşanan gel-git’lerin farkında olduklarını Birleşmiş Milletler’de (BM) önceki gün ortaya çıkan görüntüye işaret ederek ortaya koydu:
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderler onuruna verdiği öğlen yemeğinde Trump’la aynı masaya Mısır Devlet Başkanı Sisi oturdu.
Yalçındağ, iş dünyasının ABD Ticaret Bakanı Ross’un gösterdiği kararlılığa odaklanması gerektiğini savundu:
- ABD ile ticaretimiz 100 milyar dolara çıkarsa, “vazgeçilmez dostlar” listesine gireriz. 20 milyar dolarlık dış ticaret, onlar için vazgeçilebilir rakamdır. 100 milyar dolar öyle değil. ABD ile ticareti 100 milyar dolar düzeyinde olan 7-8 ülke var. Bizim de onlar arasında yerimizi almamız lazım.
Ross’la görüşmelerde Türkiye’nin ihracatta odaklanacağı 7 sektörden birini anımsattım:
- ABD, Türk hazır giyim ürünlerine yüzde 30 gümrük vergisi uyguluyor. Bizim hazır giyim sektöründe vergi engelini aşmak için Mısır’da üretim yapanlar var. ABD, hazır giyimde vergiyi indirmeyi düşünür mü?
Olpak, yanıtladı:
- Tercihli ticaret, gümrük vergileri elbette konuşulacak.
Ross’un, “Trump’tan talimat aldım” demesi, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını 50 milyar dolara çıkarmaya yetmiyor.
ABD’nin en azından belirlenen 7 sektörün ürünlerine kapıyı iyiden iyiye açık tutması gerekiyor...
100 milyar dolar ve fifty-fifty için hızlı hareket edin
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türk iş dünyası temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde “Başkan Trump’tan talimat aldım, 100 milyar doları fifty-fifty (50-50) yapacağız. Çin’le ABD’nin yaşadığı gerginliği biliyorsunuz. Oluşacak boşlukta yerinizi almak için hızlı hareket edin” dedi.
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla New York’ta gerçekleşen “10. Türkiye Yatırım Konferansı Galası” öncesi durum değerlendirmesi yaparken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un bu ayın ilk haftasındaki Türkiye ziyaretine döndü:
- Sayın Ross, “Türkiye ile 20 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak için Başkan Trump’tan talimat aldım. 100 milyar doları fifty-fifty (50-50) yapacağız” dedi.
Ross’un söz konusu hedefe dönük görüşmeler için Türkiye’de 5 gün kaldığını anımsatıp, şu sözlerini aktardı:
- 100 milyar dolarlık ticarete ulaşmayı orta vadeli hedef gibi görmeyin, o zaman gerçekleşmesi zaman alır. En doğrusu hemen kolları sıvamak.
- Çin’le ABD’nin yaşadığı gerginliği biliyorsunuz. Oluşacak boşlukta yerinizi almak için hızlı hareket edin. Zaman sizin aleyhinize çalışır.
ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupla Ross’un Türkiye ziyaretini tetikleyen TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ araya girdi:
- Sayın Ross, bizden Boston Consulting’e hazırlattığımız “Türiye-ABD Ticareti” raporunu istemişti. 300 sayfalık raporu kendisine ilettik. Raporu dikkatle okuduğunu gördük.
Olpak, Ross’un şu uyarısına işaret etti:
- Sayın Ross, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında biraz dağınık tablo gördü. Şu 7 sektörün ihracatını artırmaya odaklanmamızı istedi: Otomotiv yan sanayi, hazır giyim, ev tekstili, mücevherat, beyaz eşya ve tüketici elektroniği, inşaat malzemeleri, mobilya.
Bu noktada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’nun Vestel’in ABD’ye ihracatıyla ilgili yaklaşımını paylaştı:
- Ahmet Bey, şartlar oluştuğunda ABD’ye 10 milyon televizyon, 2 milyon beyaz eşya gönderebilecek durumda olduklarını bana aktardı.
Yalçındağ araya girip, bazı Türk iş insanlarında oluşan tereddüte vurgu yaptı:
- 100 milyar dolarlık hedef için, “Hadi canım sende, bu hedef gerçekçi değil, Türkiye ABD’ye 50 milyar dolarlık ne satacak?” diyen iş insanları var. Bu işin koordinasyonu TAİK’te olacak ve hep birlikte 50 milyar dolarlık ihracatı yakalayacak adımları atacağız.
Olpak, siyasette ABD ile yaşanan gel-git’lerin farkında olduklarını Birleşmiş Milletler’de (BM) önceki gün ortaya çıkan görüntüye işaret ederek ortaya koydu:
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderler onuruna verdiği öğlen yemeğinde Trump’la aynı masaya Mısır Devlet Başkanı Sisi oturdu.
Yalçındağ, iş dünyasının ABD Ticaret Bakanı Ross’un gösterdiği kararlılığa odaklanması gerektiğini savundu:
- ABD ile ticaretimiz 100 milyar dolara çıkarsa, “vazgeçilmez dostlar” listesine gireriz. 20 milyar dolarlık dış ticaret, onlar için vazgeçilebilir rakamdır. 100 milyar dolar öyle değil. ABD ile ticareti 100 milyar dolar düzeyinde olan 7-8 ülke var. Bizim de onlar arasında yerimizi almamız lazım.
Ross’la görüşmelerde Türkiye’nin ihracatta odaklanacağı 7 sektörden birini anımsattım:
- ABD, Türk hazır giyim ürünlerine yüzde 30 gümrük vergisi uyguluyor. Bizim hazır giyim sektöründe vergi engelini aşmak için Mısır’da üretim yapanlar var. ABD, hazır giyimde vergiyi indirmeyi düşünür mü?
Olpak, yanıtladı:
- Tercihli ticaret, gümrük vergileri elbette konuşulacak.
Ross’un, “Trump’tan talimat aldım” demesi, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını 50 milyar dolara çıkarmaya yetmiyor.
ABD’nin en azından belirlenen 7 sektörün ürünlerine kapıyı iyiden iyiye açık tutması gerekiyor...