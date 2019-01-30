10 yılda dışarıda 350 milyar dolarlık proje hedefimiz var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir Afrika seyahati sırasında Nijerya’da kendisine eşlik eden iş insanları ile görüşürken, sivil toplum örgütlerinden birinin başkanı şu öneriyi ortaya attı:
- Nijerya’da konut projelerini üstlenmek için TOKİ öncülük etsin.
Erdoğan itiraz etti:
- Kesinlikle olmaz.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün’e döndü:
- Sizi büyük bir rakipten kurtardım.
Yenigün, teşekkür edip, kendi formülünü aktardı:
- Efendim, TOKİ konutta ülkemizin önemli markası. TOKİ, Nijerya’da işi üstlenmesin ancak ismini müteahhitlerimizin yanına koysun. TOKİ’nin marka gücünden yararlanalım.
Yenigün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya’da yaşadıkları bu diyalogu, TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral ve Genel Sekreter Hasan Yalçın’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında anlatıp, ekledi:
- Sayın Cumhurbaşkanımız her seyahatinde bizi övgü ile öne çıkarıyor, büyük destek veriyor.
Türk müteahhitlerinin yurt dışında ilk işi 1972 yılında Libya’da üstlendiğini anımsattı:
- 47 yılda 123 ülkede 380 milyar dolarlık 9 bin 600 projeye imza attık. ENR adlı derginin 10 yıldır yaptığı dünya sıralamasında Türk müteahhitleri olarak Çin’in ardından ikinciyiz.
Yıllık bazda 2013-2014’te en yüksek değere ulaştıklarını kaydetti:
- 2013-14’te yıllık üstlendiğimiz dış projelerin parasal değeri 30 milyar dolardı. Arada 14 milyar dolara düştüğü oldu. 2018’i 20 milyar dolarla geride bıraktık.
Rusya’ya değindi:
- Rusya’da 2015-2016’da sıfır çektik. Geçen yıl aldığımız proje 4 milyar doları buldu. Bu yıl 5 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz.
Dünyada yıllık 500 milyar dolarlık müteahhitlik pazarı olduğuna işaret etti:
- 2030’da dünyada müteahhitlere 750 milyar dolarlık iş çıkacak. Biz de 2030’da yıllık dış müteahhitlik hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.
Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerine yöneldiklerine dikkat çekti:
- Çin, o ülkelere finansman, pirinç ve tutuklulardan oluşan işçilerle gidiyor. Ona rağmen biz söz konusu ülkelerde iş alıyoruz. Çünkü biz, personelin yüzde 75’ini yerel insanlardan oluşturuyoruz.
Türkiye’de 440 bin müteahhitin olduğunu vurguladı:
- Bizim 128 üyemiz var. Son 10 yılda 250 milyar dolarlık yurtdışı proje üstlendik. Gelecek 10 yılda 350 milyar dolarlık yurtdışı müteahhitlik hizmeti hedefliyoruz.
İş yaptıkları ülkelere yönelik ihracata katkılarının olduğunun altını çizdi:
- Müteahhitler olarak 200 kalem ürünü etkiliyoruz. Yani, lokomotif rolümüz var. 17 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracatına bizim de önemli katkımız söz konusu.
Yılda 50 milyar dolarlık dış proje hedefine kilitlenen müteahhitler, dünya ikinciliğini ve Çin’le yarışını sürdürecek görünüyor...
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİ SAYISI AZALIYOR
TMB Başkanı Mithat Yenigün, 2002 yılında yurtdışında aldıkları projelerin 4 milyar dolar olduğunu anımsattı:
- 2002’de yurtdışına götürdüğümüz Türk işçisi sayısı 35 bindi. 2013-14 döneminde yıllık dış müteahhitlik hacmimiz 30 milyar dolara çıktı. O dönemde dışarı götürdüğümüz işçi sayısı 28 bine indi.
Bunun ana nedenini şöyle anlattı:
- Yurtdışına götürdüğümüz personelin SGK’sını ülkemizde ödüyoruz. Aynı şirketin farklı ülkelerdeki şantiyelerinde çalışıp, 20-25 yıl sonunda emekli olan personel arasından dava açanların sayısı arttı. Davalardan ekstra tazminat kararları çıkıyor. Bir büyük şirketin ödediği ekstra tazminat 150 milyon lirayı buldu. O nedenle şirketler ülkemizden işçi götürmek istemiyor.
KARAYOLLARI 8.7 MİLYAR LİRAYI ÖDEDİ
TMB Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral, kamuya iş yapan müteahhitlerin bekleyen alacaklarında son durumu paylaştı:
- 2018 sonu itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 11.7 milyar liralık alacağımız vardı. Geçen hafta sonu itibariyle bu rakam 3 milyar liraya indi. Yani, 8.7 milyar lira
ödendi.
10 yılda dışarıda 350 milyar dolarlık proje hedefimiz var
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir Afrika seyahati sırasında Nijerya’da kendisine eşlik eden iş insanları ile görüşürken, sivil toplum örgütlerinden birinin başkanı şu öneriyi ortaya attı:
- Nijerya’da konut projelerini üstlenmek için TOKİ öncülük etsin.
Erdoğan itiraz etti:
- Kesinlikle olmaz.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün’e döndü:
- Sizi büyük bir rakipten kurtardım.
Yenigün, teşekkür edip, kendi formülünü aktardı:
- Efendim, TOKİ konutta ülkemizin önemli markası. TOKİ, Nijerya’da işi üstlenmesin ancak ismini müteahhitlerimizin yanına koysun. TOKİ’nin marka gücünden yararlanalım.
Yenigün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya’da yaşadıkları bu diyalogu, TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral ve Genel Sekreter Hasan Yalçın’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında anlatıp, ekledi:
- Sayın Cumhurbaşkanımız her seyahatinde bizi övgü ile öne çıkarıyor, büyük destek veriyor.
Türk müteahhitlerinin yurt dışında ilk işi 1972 yılında Libya’da üstlendiğini anımsattı:
- 47 yılda 123 ülkede 380 milyar dolarlık 9 bin 600 projeye imza attık. ENR adlı derginin 10 yıldır yaptığı dünya sıralamasında Türk müteahhitleri olarak Çin’in ardından ikinciyiz.
Yıllık bazda 2013-2014’te en yüksek değere ulaştıklarını kaydetti:
- 2013-14’te yıllık üstlendiğimiz dış projelerin parasal değeri 30 milyar dolardı. Arada 14 milyar dolara düştüğü oldu. 2018’i 20 milyar dolarla geride bıraktık.
Rusya’ya değindi:
- Rusya’da 2015-2016’da sıfır çektik. Geçen yıl aldığımız proje 4 milyar doları buldu. Bu yıl 5 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz.
Dünyada yıllık 500 milyar dolarlık müteahhitlik pazarı olduğuna işaret etti:
- 2030’da dünyada müteahhitlere 750 milyar dolarlık iş çıkacak. Biz de 2030’da yıllık dış müteahhitlik hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.
Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerine yöneldiklerine dikkat çekti:
- Çin, o ülkelere finansman, pirinç ve tutuklulardan oluşan işçilerle gidiyor. Ona rağmen biz söz konusu ülkelerde iş alıyoruz. Çünkü biz, personelin yüzde 75’ini yerel insanlardan oluşturuyoruz.
Türkiye’de 440 bin müteahhitin olduğunu vurguladı:
- Bizim 128 üyemiz var. Son 10 yılda 250 milyar dolarlık yurtdışı proje üstlendik. Gelecek 10 yılda 350 milyar dolarlık yurtdışı müteahhitlik hizmeti hedefliyoruz.
İş yaptıkları ülkelere yönelik ihracata katkılarının olduğunun altını çizdi:
- Müteahhitler olarak 200 kalem ürünü etkiliyoruz. Yani, lokomotif rolümüz var. 17 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracatına bizim de önemli katkımız söz konusu.
Yılda 50 milyar dolarlık dış proje hedefine kilitlenen müteahhitler, dünya ikinciliğini ve Çin’le yarışını sürdürecek görünüyor...
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİ SAYISI AZALIYOR
TMB Başkanı Mithat Yenigün, 2002 yılında yurtdışında aldıkları projelerin 4 milyar dolar olduğunu anımsattı:
- 2002’de yurtdışına götürdüğümüz Türk işçisi sayısı 35 bindi. 2013-14 döneminde yıllık dış müteahhitlik hacmimiz 30 milyar dolara çıktı. O dönemde dışarı götürdüğümüz işçi sayısı 28 bine indi.
Bunun ana nedenini şöyle anlattı:
- Yurtdışına götürdüğümüz personelin SGK’sını ülkemizde ödüyoruz. Aynı şirketin farklı ülkelerdeki şantiyelerinde çalışıp, 20-25 yıl sonunda emekli olan personel arasından dava açanların sayısı arttı. Davalardan ekstra tazminat kararları çıkıyor. Bir büyük şirketin ödediği ekstra tazminat 150 milyon lirayı buldu. O nedenle şirketler ülkemizden işçi götürmek istemiyor.
KARAYOLLARI 8.7 MİLYAR LİRAYI ÖDEDİ
TMB Yönetim Kurulu Üyesi Deha Emral, kamuya iş yapan müteahhitlerin bekleyen alacaklarında son durumu paylaştı:
- 2018 sonu itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 11.7 milyar liralık alacağımız vardı. Geçen hafta sonu itibariyle bu rakam 3 milyar liraya indi. Yani, 8.7 milyar lira
ödendi.