10 yılda 230 milyar dolar kazandırdık

- Yurtdışındaki işlerle son 10 yılda ülkemize 230 milyar dolar kazandırdık.

Dışarıda ilk işin 1972’de alındığını anımsattı:

- 46 yılda 119 ülkede 9 bin 300 proje üstlendik. Bunların toplam değeri 355 milyar doları buldu.

Yenigün, Başkan Vekilleri Selim Bora (Summa), Başar Arıoğlu (Yapı Merkezi), Hüseyin Arslan (YDA), Burak Talu (Doğuş İnşaat), Murat Üstay (Üstay İnşaat) ve TMB Genel Sekreteri Haluk Büyükbaş’la birlikte şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’nin en önemli ihracat kalemi müteahhitlik.

Geçen yılı özetledi:

- 2017’de yurtdışında toplam geliri 14.7 milyar dolar olan 241 proje üstlendik.

Geçen yıl en fazla iş alınan 5 ülkeyi sıraladı:

- Tanzanya (% 17.3), Suudi Arabistan (% 14.1), Rusya (% 12.1), Birleşik Arap Emirlikleri (% 9.1), Kazakistan (% 7.4).

Dünyada müteahhitlik sektöründeki daralmayı verilerle ortaya koydu:

- Sektör dünyada 2013’te 544 milyar dolar seviyesindeydi. 2014’te 521, 2015’te 500, 2016’da 468 milyar dolara düştü. Bu rakamın 2023’te 650, 2030’larda 750 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türk müteahhitlerinin payına dikkat çekti:

- Dünyadaki payımız 2011’de yüzde 2.8’di, düzenli büyüyüp yüzde 5.5’e çıktı. Hedefimiz yıllık yüzde 7 pay.Yıllık iş hacmini 2023’te 30, 2030’larda 60 milyar dolara çıkarabiliriz.

2002’de yıllık üstlenilen iş hacminin 4 milyar dolar olduğunu anımsattı:

- 2014’te yıllık 30 milyar dolar rekorunu kırdık. 2015’te 23.1’e, 2016’da 14 milyar dolara indi. Geçen yıl 14.7 milyar dolar ile yeniden yükselme çizgisine girdi.

Yurtdışında alınan işleri petrol ve gaz fiyatlarının etkilediğine işaret etti:

- Proje üstlendiğimiz ülkelerin çoğu petrol ve gaz fiyatlarının düşük seyrinden olumsuz etkilendi. Alt yapı projelerini kıstılar. Fiyatların biraz toparlanması, bizim işleri canlandırır.

Rusya ile uçak krizinin etkisine değindi:

- Rusya’da

yıllık 4-5 milyar dolarlık proje üstlenirdik. Yurtdışında üstlendiğimiz her 5 projeden biri Rusya’da idi. Uçak krizi ile dip yaptırdı. Yavaş yavaş açılıyor. Hedefimiz kısa sürede yıllık 10 milyar dolarlık iş alma temposunu yakalamak.

Irak’taki projelerin Türkiye’ye sağladığı gelir açısından öne çıktığını vurguladı:

- Irak’ta üstlendiğimiz inşaatlarda malzemenin yüzde 80-85’i Türkiye’den gidiyor, döviz geliri artıyor.

Katar’da iyi bir tempo yakalandığına değindi:

- Tekfen, Yapı Merkezi ve Doğuş İnşaat, Katar’da önemli projeler üstlendi.

9 yıldır Çin’den sonra dünya ikincisi olan Türk müteahhitleri, bu dönemde Sahra Altı Afrika’dan daha fazla iş almak için yükleniyor...

Ancak, şimdi en büyük önceliği, terörü yuvasında dağıtmak üzere Afrin’e “Zeyin Dalı” operasyonu başlatan ordumuzun başarısı için dua etmek alıyor...

LİBYA’DAN 1.1 MİLYAR DOLAR ALACAK VAR

TMB Başkanvekili Murat Üstay, Libya’daki son durumu özetledi:

- 240 projemiz farklı aşamalarda bekliyor.

Bekleyen alacak tutarına dikkat çekti:

- Libya’dan 1.1 milyar dolarlık alacağımız var. 1.5 milyar dolarlık makina ve ekipmanımız şantiyelerde duruyor. 7 yıldır sabırla bekliyor, yılda 50 milyon dolar teminat mektubu komisyonu ödüyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN BAZI ‘İŞ’LERİ ASKIYA ALDI

TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan, Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan’daki iş hacmine değindi:

- Şu anda 2 milyar dolarlık iş hacmimiz var.

TMB Başkan Vekili Başar Arıoğlu araya girdi:

- Suudi Arabistan, ihalesi yapılmış bazı projeleri kaynak

sorunu nedeniyle askıya aldı. Şimdi PPP (Kamu Özel İşbirliği) modeli üzerinde çalışıyorlar.

Arslan, Suudi Arabistan Kralı’nın kurduğu komisyona işaret etti:

- Ekonomi Bakanı’nın başkanlığında kurulan komisyonda ben de varım.

‘FİYAT FARKI’ İSTİYORUZ

TMB Başkanı Mithat Yenigün, sektörün yurtdışı başarılarının ardından içerideki sorunlara döndü:

- Üyemiz olan şirketlerin Karayolları’ndan 4 milyar lira alacakları var. Sözleşmeler TEFE-ÜFE’ye bağlı. Oysa, demir ve çimento gibi malzeme fiyatları enflasyonun üzerinde artıyor. O nedenle Hükümetten “Fiyat Farkı Kararnamesi” talep ediyoruz.