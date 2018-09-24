1 nolu öğrencileri Rauf Denktaş oldu

KISA adı “Netkent” olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vedat Eşkinat ile Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, üniversiteyi Lefkoşa’da kurmaya karar verdiklerinde 2011 yılı sonlarında KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ziyaret etti.
Vedat Eşkinat, üniversite için düşündükleri modeli paylaştı:
- Biz, “İkinci Üniversite” planıyla yola çıkıyoruz. Eğitim internet üzerinden elektronik araçlar ve yazılımlar ile verilecek.
Denktaş modeli dinleyince heyecanlandı:
- Ben ekonomi bölümünde öğrenci olmak istiyorum.
Eşkinat’ın ekibinden biri atıldı:
- Efendim, size fahri doktora veririz. Öğrenci olmanıza gerek yok.
Denktaş, bu teklifi geri çevirdi:
- Hayır, ben gerçekten öğrenci olmak istiyorum. Hem bu üniversitede fiziken devam mecburiyeti yok. İnternet üzerinden derslere girerim.
Vedat Eşkinat’a döndü:
- Üniversitenizin kuruluşu tamamlanınca beni bir numaralı öğrenciniz yapın.
Vedat Eşkinat, Denktaş’la anısını Netkent’in Rektörü Prof. Hasan Bülent Kahraman’la düzenledikleri sohbette anlatıp, ekledi:
- Rahmetli Rauf Denktaş’a verdiğimiz söz gereği sembolik şekilde kendisini bir numaralı öğrencimiz olarak gösterdik.
Sonra şu noktanın altını çizdi:
- Üniversiteyi 10 milyon Euro’luk yatırımla kurduk. Yazılımı Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Yani, yerli ve milli.
Prof. Kahraman araya girip, modeli biraz açtı:
- İkinci Üniversite, herhangi bir yüksek öğretim programından mezun olanların veya halen bir yüksek öğretim programında öğrenciliği sürenlerin YKS’ye girmeden kayıt yaptırabildikleri üniversite programıdır.
Vedat Eşkinat üniversitedeki stratejik ortaklara işaret etti:
- Turkcell ve Microsoft, Netkent’te stratejik ortağımız oldu. Öğrencilerimiz internet hizmetini, üniversiteye kayıtla birlikte almaya başlayabilecek.
5 yıl içerisinde yatırım büyüklüğünü 50 milyon Euro’ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti:
- İlk aşamada 400-500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdilik eğitim dilimiz Türkçe olacak. Zamanla yabancı öğrenci geldikçe, farklı dillerde eğitim de yapacağız.
Ardından dünyadaki verilere dikkat çekti:
- 2015 yılında 165 milyar doların üzerinde olan küresel “e-öğretim sektörü”, 2017 yılında 255 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında bu rakamın 325 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Gelişen teknoloji, giderek yaygınlaşan dijitalleşme, yaşamın her alanında kendini gösteriyor.
Netkent’in KKTC’den çıktığı “e-öğretim” yolculuğu, bunun eğitimdeki örneklerinden birini oluşturuyor...
FATMA HANIM, SEVKIYAT YÖNETİMİNİ BIRAKIP TANKER ŞOFÖRÜ OLDU
SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, geçen mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı himayesinde, İşkur ile başlattıkları projenin altını çizdi:
- 5 yılda 5 bin kadına iş sağlanmasını hedefliyoruz. Tüm illerimizde yürütülen projede İşkur’un verdiği destek çok önemli.
Mart ayından bugüne yeni işe başlayan kadın sayısını paylaştı:
- 400’e yakın kadın, istasyonların çeşitli noktalarında göreve başladı.
Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci araya girdi:
- Grubumuzda kadın LPG tankeri şoförü bile var.
Ardından Fatma Bilici’nin öyküsünü paylaştı:
- Fatma Bilici, Antalya’da LPG Sevkıyat Yöneticisi olarak çalışıyordu. Kendisi kız meslek lisesi mezunu. Sektörde 8.5 yıllık tecrübesi var. Eğitim aldı, Türkiye’nin ilk LPG tankeri sürücüsü oldu.
Bilici’nin LPG tanker sürücülüğü konusundaki mesajını aktardı:
- “Bir gün ben de tanker kullanacağım” dedim. Bunu bir meydan okuma olarak gördüm. İşimi severek yapıyorum.
Bilici, hedefini aktardı:
- Bundan sonra hayalim arkadaşlarımı cesaretlendirip, sadece kadınların kullandığı bir tanker filosunun oluşmasını sağlamak.
Yeni Ekonomik Plan’da işsizliğin 2019’da artacağı öngörülürken İşkur desteği ile 5 yılda 5 bin kadına istihdam kapısı açmak önemli bir adım olacak.
1 nolu öğrencileri Rauf Denktaş oldu
KISA adı “Netkent” olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vedat Eşkinat ile Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, üniversiteyi Lefkoşa’da kurmaya karar verdiklerinde 2011 yılı sonlarında KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ziyaret etti.
Vedat Eşkinat, üniversite için düşündükleri modeli paylaştı:
- Biz, “İkinci Üniversite” planıyla yola çıkıyoruz. Eğitim internet üzerinden elektronik araçlar ve yazılımlar ile verilecek.
Denktaş modeli dinleyince heyecanlandı:
- Ben ekonomi bölümünde öğrenci olmak istiyorum.
Eşkinat’ın ekibinden biri atıldı:
- Efendim, size fahri doktora veririz. Öğrenci olmanıza gerek yok.
Denktaş, bu teklifi geri çevirdi:
- Hayır, ben gerçekten öğrenci olmak istiyorum. Hem bu üniversitede fiziken devam mecburiyeti yok. İnternet üzerinden derslere girerim.
Vedat Eşkinat’a döndü:
- Üniversitenizin kuruluşu tamamlanınca beni bir numaralı öğrenciniz yapın.
Vedat Eşkinat, Denktaş’la anısını Netkent’in Rektörü Prof. Hasan Bülent Kahraman’la düzenledikleri sohbette anlatıp, ekledi:
- Rahmetli Rauf Denktaş’a verdiğimiz söz gereği sembolik şekilde kendisini bir numaralı öğrencimiz olarak gösterdik.
Sonra şu noktanın altını çizdi:
- Üniversiteyi 10 milyon Euro’luk yatırımla kurduk. Yazılımı Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Yani, yerli ve milli.
Prof. Kahraman araya girip, modeli biraz açtı:
- İkinci Üniversite, herhangi bir yüksek öğretim programından mezun olanların veya halen bir yüksek öğretim programında öğrenciliği sürenlerin YKS’ye girmeden kayıt yaptırabildikleri üniversite programıdır.
Vedat Eşkinat üniversitedeki stratejik ortaklara işaret etti:
- Turkcell ve Microsoft, Netkent’te stratejik ortağımız oldu. Öğrencilerimiz internet hizmetini, üniversiteye kayıtla birlikte almaya başlayabilecek.
5 yıl içerisinde yatırım büyüklüğünü 50 milyon Euro’ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti:
- İlk aşamada 400-500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdilik eğitim dilimiz Türkçe olacak. Zamanla yabancı öğrenci geldikçe, farklı dillerde eğitim de yapacağız.
Ardından dünyadaki verilere dikkat çekti:
- 2015 yılında 165 milyar doların üzerinde olan küresel “e-öğretim sektörü”, 2017 yılında 255 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında bu rakamın 325 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Gelişen teknoloji, giderek yaygınlaşan dijitalleşme, yaşamın her alanında kendini gösteriyor.
Netkent’in KKTC’den çıktığı “e-öğretim” yolculuğu, bunun eğitimdeki örneklerinden birini oluşturuyor...
FATMA HANIM, SEVKIYAT YÖNETİMİNİ BIRAKIP TANKER ŞOFÖRÜ OLDU
SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, geçen mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı himayesinde, İşkur ile başlattıkları projenin altını çizdi:
- 5 yılda 5 bin kadına iş sağlanmasını hedefliyoruz. Tüm illerimizde yürütülen projede İşkur’un verdiği destek çok önemli.
Mart ayından bugüne yeni işe başlayan kadın sayısını paylaştı:
- 400’e yakın kadın, istasyonların çeşitli noktalarında göreve başladı.
Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci araya girdi:
- Grubumuzda kadın LPG tankeri şoförü bile var.
Ardından Fatma Bilici’nin öyküsünü paylaştı:
- Fatma Bilici, Antalya’da LPG Sevkıyat Yöneticisi olarak çalışıyordu. Kendisi kız meslek lisesi mezunu. Sektörde 8.5 yıllık tecrübesi var. Eğitim aldı, Türkiye’nin ilk LPG tankeri sürücüsü oldu.
Bilici’nin LPG tanker sürücülüğü konusundaki mesajını aktardı:
- “Bir gün ben de tanker kullanacağım” dedim. Bunu bir meydan okuma olarak gördüm. İşimi severek yapıyorum.
Bilici, hedefini aktardı:
- Bundan sonra hayalim arkadaşlarımı cesaretlendirip, sadece kadınların kullandığı bir tanker filosunun oluşmasını sağlamak.
Yeni Ekonomik Plan’da işsizliğin 2019’da artacağı öngörülürken İşkur desteği ile 5 yılda 5 bin kadına istihdam kapısı açmak önemli bir adım olacak.