Tecrübe ağır bastı

EŞLEŞME problemi yaşadığımız dev genç uzunları Porzingis ve Timma ile Bertans kardeşler ve asist lideri gard Strelnieks ile etkili bir beşe sahip Letonya maça beklendiği gibi koşarak başladı.

Ama Melih’in birbirinden güzel üçlük ve hızlı hücumlarıyla ilk çeyrekte momentumu vermedik. ‘Melih ve Letonya’ şeklindeki hücumumuza seçenek ekleyemeyince, 35’lik sürpriz Blums’un sırtladığı rakip, üçlükler yanı sıra 24 takım içinde ribauntta sonuncu olduğumuz pota altımızı smaçlarla dağıtarak odaya önde gittiler. 2. yarıda Melih’in isabet yağmuruyla yanıtladık Letonların üçlük düellosunu.

NEDEN OLMASIN?

Ortalık yangın yerine dönünce kemik seslerin geldiği maçta baskıyı arttırarak skor opsiyonu aradık, Cedi etkili dalışlarla sayı bulunca kafa kafaya girdik son çeyreğe.

14 sayı geriden gelen millilerimiz varını yoğunu koyarak İstanbul cehennemi yaşattılar elleri titreyen Letonlara ama maç sonu oynama deneyimsizliğimiz ağır basınca yüreğimizin istediği galibiyeti alamadık maalesef.

2001 Ankara’dan bizimle açık hesabı olan İspanya ile eşleştik. TRT yorumculuğunu yaptığım o muhteşem galibiyet akşamında Pau Gasol yeni yetmeyken İbrahim Kutluay 35 inanılmaz sayı atmış ve boğaları Eymir Gölü’ne dökmüştük.12 Dev Adam’ın doğduğu o akşamki gibi küllerimizden doğarız bakarsınız.

İmkansızı iste, gerçek olsun.