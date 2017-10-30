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Ünal Özüak

Ünal Özüak

Sessiz sedasız yendi fener

30 Ekim 2017

EUROCUP şampiyonu takımı dağıtıp koçu kovan, bütçeyi daraltan, kıymeti kendinden menkul yöneticiler, ezeli rakip F.Bahçe karşısında yaşanan bu yenilginin hesabını camiaya bakalım nasıl verecek?

Basketbolumuzun her zaman ihtiyacı olan ‘ezeli rekabet’ maalesef bitmiş. Orta sahaya bayrağını diken ruh, yerini kolayca beyaz bayrak çekene bırakmış. Topsakal’lı Özbek yönetimi Fenerbahçe’nin ayakları altına aslan postu serdi!

ÇOK RAHAT OYNADILAR

Orantısız güçsüz ev sahibi, seyircisiz oynanan maçta, çok eksikli Fenerbahçe karşısında baştan sona ‘adım Hıdır elimden gelen budur’ modunda bir şeyler yapar gibi gözükse de mahkum oynadı. Eksiklerine rağmen alıştığımız dinginlik ve özgüven seviyesini yakalamış Fenerbahçe, sofistike basketboluyla kenardan gelen her oyuncusunu deneyerek ter attı. Doğru hücum yerleşim dağılımıyla (spacing) her türlü ikilileri çok daha rahat oynayarak, Vesely olmamasına rağmen pota altına çadır kurdular. Yeteneği belli Melli takıma katkısını katladı!

‘Garanti şutörüm az, 80 üstü atamayabilirim’ endişesiyle bu yıl savunma sertlik dozunu artırıp, maç başı yenen sayıyı 75’e çeken Obradovic istediğinden fazlasını aldı bu antrenmandan...

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