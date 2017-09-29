Sahne gençlerin

12 dev adam Federasyonu imdat kolunu çekip “kabus ekspresini” durdurdu. Asli görevini yaparak “basketbolda yabancı oyuncu sorununa” neştersiz ameliyat yaptı.
Türk kulüp takımları Avrupa kupaların da, yabancı oyuncu ağırlıklı takım yapılarıyla, şampiyon olurken salt korumacılık yaklaşımıyla “yasaklama yapıp” ayağımıza sıkmanın alemi yoktu tabii ki. TBF kırmadan dökmeden, kulüplerin Avrupa başarısına ket vurmadan, gençler seviyesinde reform yaptı. Elini cebine sokup 2-2,5 milyon liralık konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayacak. 18 yaş deplasmanlı liginde gençlere iddialı ortamda fazla maç oynatarak yetiştirecek.
BASKETÇİ FABRİKASI..
Yarının yıldızları giderek 20 yaşa kadar genişletilecek bu çözüm liginde, 20 takımx320 oyuncu, sıfır yabancılı ortamda kapışacak, pişecek, alttan yukarı iterek yabancı oyuncuların yerini alacaklar. Bogdanovic’de aynen böyle yetiştirildi. Sırp yıldız Partizan’a gelmeden önce Adriyatik liginde Zitko Basket ve Zvezdara takımlarında oynatılarak pişirildi. Elmas çocuk Doncic’de 13 yaşında geldiği Real Madrid’de beş sene B takımda sabırla eğitildi.
Basketbolcu oynarsa gelişir mantığıyla; Büyük kulüplerde sezon boyu havlu sallayıp oturmak yerine, gençler “Gençler Liginde” müsabaka ortamında yetişecekler. Deplasmanlı oynayacaklar, televizyon maçlarını naklen verecek. Keşke, liselerimizin Dünya Şampiyonu olduğu güzel eski günlerde olduğu gibi, liseler arası maçlar heyecanı da bu lige “kardeş okul formatında” monte edilebilse de salonlarda taraftar gençlik coşkusuyla dolsa taşsa..