Rusları elimizden kaçırdık

YILLAR sonra ilk kez bu turnuvaya tam ve iddialı bir kadroyla gelen Rusya, ilk akşamdan basketbolun dayanılması zor güç dengesini değiştirmemize müsaade etmedi.

Bu seviyede maç oynama eksiği olan kadromuzla ilk çeyrekte etkili oynadıktan sonra, NBA’de de ortalama üstü bir performans sergileyen dev uzun Mozgov, potansiyelli guard Khvostov ve skorer pozisyonunda Shved ile ağırlık koyan rakip karşısında geriye düştük.

Şok bir coşkuyla vites yükseltip tam saha baskı yaparak maçı arzuladığımız, olması gereken krize soktuk.17 top kaybı yaptırdığımız kaos ortamında dışarıdan anormal düşük yüzdeyle attıklarımızı sayıya çevirebilsek devre bitmeden maçı kıracaktık. Cedi skorda çok yalnız kaldı.

BÜYÜK BRİTANYA’YI KÜÇÜLTELİM!

İkinci yarıda 2.16’lık Mozgov iki çember altında da boyalı alanı domine ederken, kaptan Fridzon devreye girdi. Baskımızı her aldıkları topla potamıza giderek aşmaya çalıştılar. Serbest atış çizgisinden de 27 sayı bularak skoru öne taşıdılar. Furkan, Cedi, Semih ve Erkan’ın sayılarıyla bir kere daha 46-46’da yakaladık Rusları. Geri adım atmayan rakip, oyunu soğutarak hızımızı kesmekte buldu çareyi.

Kafa kafaya girilen son çeyrekte dar rotasyonumuz iyice yorulmasına ve faullerimiz artmasına rağmen olağanüstü gayretle tekrar maçı yakaladık. Cedi resmen hayatının oyununu oynadı. Son 2 dakikaya 68-68 berabere girdik. Kaçan 3 turnike ve Semih’in gereksiz yere sinirine yenilmesi sonunda Shved üçlükle maçımızı aldı gitti. Bu maçın kabusunu bir tarafa bırakıp ilk dörde kalma hedefinden şaşmamak adına bu akşamki Büyük Britanya maçımıza bakalım.