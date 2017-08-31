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Ünal Özüak

Ünal Özüak

Küllerden doğma zamanı

31 Ağustos 2017

YABANCI oyuncusu yoğun kulüplerimiz Avrupa Şampiyonu olurken, Milli Takım yıllardır ilk 8’e giremez. Ama ne zaman içeride turnuva oynasak finale kalırız (Bkz: 2001 Avrupa ve 2010 Dünya ikincilikleri). Coşkulu seyircimizle 6 kişi oynarız.

Hafta içinde oynanacak maçlarda Euroleague ve NBA oyuncuları forma giyemeyeceği için ‘B Milli Takım’ katılacak bu şampiyonalara... ‘Yabancılar cenneti’ ülkemizde kendi takımında maalesef en fazla bir çeyrek maç oynama şansı bulabilen ‘dublör oyuncular’ Milli Takım’da onur savaşı verecekler.

KAOSU KONTROL EDEBİLİRSEK...

Evimizin efendisi olsak dahi bu sefer işimiz çok zor. Çare; kadro kapasitesi olarak bizden üstün rakipler önünde sahayı ‘yangın yerine’ çevirip açık alanda fırsat oluşturmak olarak görüyor.

Başarı kesinlikle hengameden çıkacak. Takımın başarısı; ‘kaos kontrolünü ne kadar iyi  yapabileceğimize’ bağlı...

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