Günahı boynuna!

Onları böylesi acı sona mahkum edene ise lanet... Her maçta varlarını yoklarını koydular ama kulüplerinde az oynamalarından kaynaklanan deneyim eksikliği varlarını yok etti. Baştan sona deneyimli yıldız dolu kadrosuyla oynayan İspanyollar, Gasol kardeşlerle içeri yüklenip ribaundları topladı. İlk yarıda sabırla hızlarını kesmeyi ve kısır skorda tutmayı başardık. Voleybol oynar gibi pota altımızda fink attılar. Ancak Korkmaz Furkan(!) ile karşılık verdik. Semih yanına katılabilse farklı olabilirdi sonuç.

Maçın ikinci yarısında gerilen ortamda yaptığımız başarılı baskımızda İspanyolları kurtaran adam Rodriguez oldu. Opsiyonlarımız tükenip oyundan düşünce ve dolayısıyla açık alanı onlara bırakınca, üçlüklerle perdeyi üzerimize kapattılar.

FORMAT ATMAK LAZIM

Bir kez daha Avrupa’nın ilk 8’i dışındayız. Milli vitrinde kepenk kapattık. Olimpiyat hepten yalan. Maçlara bile gelemeyen FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in, 3-5 bin dolar lisans harcı uğruna, ‘ülkeye yabancı oyuncu doldurma enkazının’ vebalini genç yüreklere yüklemek ayıptır.

Oldu olacak kırıldı nacak. B takımıyla katılacağımız 2019 Dünya Şampiyonası için de şansımız olmadığına göre; basketbolumuzun vitrini milli takımı milli mesele yapmak ve ‘aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık’ yabancı oyuncu sorunsalını çözmek lazım.