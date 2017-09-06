Belçika’ya kısmetmiş

Şut yüzdelerinin yüksek ve savunmalarının sert olduğunu bildiğimiz Belçika’yı konfor alanlarının dışına çıkarmayı başardık. Tam saha baskılı ve Melih ile Cedi’nin potaya dalışlarıyla coşkulu başladık maça. Hızlı hücum sayılarıyla Belçika’yı kroke ettik.

Semih boyalı alanı iyi kullanarak skor tehdidimizi artırdı. 2. çeyrekte yanlış seçimle, yetkin oyun kurucumuz olmamasına rağmen, vites küçülterek sete set oturunca Belçika maça ortak oldu. Ancak parlayan flaş hızlı hücumlarla kafalarını kaldırmalarına müsaade etmedik.

YAYA KALDILAR

Rüzgarımıza kapılan Belçika bizim açık alan basketbolumuzu oynarken zihinleri açılarak alan savunmasına dönünce zorlandık ama 7 sayı önde gittik odaya. İkinci yarıya enerjik giren, üçlük sokma kıvamını yakalayan taraf onlar olunca tekrar geri geldi rakip.

Neyse ki Kenan, Barış, Erkan, Furkan ve Sertaç’ın sayıları farkı korudu ama pes etmeden üçlük atan Belçika’dan bir türlü kaçıp kurtulamadık. Kafa kafaya girdiğimiz son çeyrekte sokak basketboluna dönen karmaşadan Furkan’ın özel gayreti ve Melih’in son dokunuşlarıyla çıkıp Letonya ile son 16 grubu için sıralama maçını oynama hakkını kazanırken çocukların seyirciyle bütünleşen maç kazanma şevki görmeye değerdi.