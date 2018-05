Yaz öncesi vizyonda son çıkışlar

TÜRKİYE’DE SURİYELİ VE EŞCİNSEL OLMAK

Mr Gay Syria

Yönetmen: Ayşe Demir

2017-TÜRKİYE-85’/BELGESEL

Yurt dışında festival festival dolaşıp ödülleri ve övgüleri toplayan “Mr Gay Syria”yı bir grup şanslı seyirci ilk kez iki ay önce !f İstanbul’da izleyebilmişti. Ayşe Toprak’ın yönettiği ve iki Suriyeli eşcinselin mülteci geçiş süreçlerini Türkiye’de geçirişlerini izleyen film, bir yandan karakterlerinin hayat mücadelelerini kaydederken bir yandan da son bir kaç yılın LGBTİ mücadelesinden anları da belgeliyor. Yılın en samimi belgesellerinden bizce, kaçırmayın.

DİYARBAKIR’DAN KARA KOMEDİ

Cano

Yönetmen: Salih Demir

Oyuncular: Berrin Çelik, Gülbin Bozan, Lütfü İrdem

2017-TÜRKİYE-81’/DRAM, KOMEDİ

Ali Kemal Çınar ile başlayan ve Diyarbakır’dan yükselen Yeni Kürt Sineması’nın en yeni örneği olan “Cano”, Mehmet Salih Demir’in ilk uzun film deneyimi. Çınar gibi Demir de yalnızca yönetmenlik yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yazıyor ve kamera önüne geçiyor. Bir sabah uyanıp da arkadaşının kaybolduğunu öğrenen Cano, insanların kayıtsızlığına rağmen onu bumaya çalışırken bir yandan da sevgilisiyle bozulan arasını düzeltmeye çalışıyor. Yenilikçi filmlere açık olanların gözünden kaçmasın.

HAKKININ PEŞİNDE BİR ADAM

İnatçı Bir Adam

(A Man of Integrity)

Yönetmen: Mohammad Rasoulof

Oyuncular: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi

2017-İRAN-117’/DRAM

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde görücüye çıkan “İnatçı Bir Adam”, İran sinemasının orta kuşak yönetmenlerinden Mohammad Rasoulof’un son filmi. Senaryosunu da yazan Rasoulof, üniversitedeki işinden ayrılıp, ailesiyle birlikte şehirden uzakta bir köyde balık yetiştiriciliği yaparak sakin bir hayat sürmeye çalışan Rezaa adlı bir adamın adalet arayış mücadelesini anlatıyor.

EN MATRAK OYUN GECESİ

Oyun Gecesi

(Game Night)

Yönetmen: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Oyuncular: Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler

2018-ABD-100’/SUÇ, KOMEDİ

“Horrible Bosses” (2011) ve “SpiderMan: Homecoming” (2017) gibi ciddi komik filmlerin senaristi olarak tanıdığımız John Francis Daley ile “Freaks and Geeks” (1999) ile hayatımıza girmiş aktör Jonathan Goldstein’ın elinden çıkma bu suç komedisi, bir grup arkadaşın geleneğe dönüştürdükleri oyun gecelerinde başladıkları oyunun yol açtığı gizemli olayları konu alıyor. Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler gibi bağımsız sinemanın ünlü yüzlerini bir araya getiren ve eleştirmenlerden övgüleri toplayan “Oyun Gecesi”, gergin aksiyon sahneleri yaratmakta da, türü bir eğlenceye dönüştürmekte de çok başarılı.

GENÇLER YENİDEN BİR ARADA

4N1K 2

Yönetmen: Murat Onbul

Oyuncular: Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük

2018-TÜRKİYE/DRAM, KOMEDİ

Büşra Yılmaz’ın çok satan iki kitaplık gençlik serisi 4N1K’nın sinema serüveni de hızlıca başlamıştı, biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyadaki konuşulurluğuyla da fenomene dönüşen serinin geçen yıl izlediğimiz filmine olan ilgi, kitabına olanınkinden farklı değildi. Yaprak’ın başını çektiği ve gerisi oğlanlardan oluşan bir liseli çetesinin büyüme hikâyesini konu alan 4N1K’nın ikinci ve son filminde, bir önceki filmde kopan gerilimler tatlıya bağlanıyor ve sonunda arkadaşlık kazanıyor. Televizyon dizilerinden tanıdığımız Murat Onbul’un yönettiği filmin senaryosu, ilk filmde aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturan Deniz Coşkun’a ait.

