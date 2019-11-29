Sinema 25 yıldır yollarda

Ankara Sinema Derneği’nin bu yıl 25’incisini düzenlediği “Gezici Festival”, bugün başlıyor.
Bir hafta boyunca, yılın beklenen yerli ve yabancı yapımlarının yanı sıra sinema tarihinden klasiklerini de Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak olan festival, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da gerçekleşecek.
Gezici Festival’in zengin programından sizler için seçtiğim filmlere bir göz atalım:
BİR KÖPEĞİN FANTASTİK HİKÂYESİ: Romanyalı sinemacı Anca Damian’ın yeni filmi, görsel dünyasıyla türünün ender örneklerinden biri olmayı başarıyor ve dokunaklı hikâyesiyle animasyon meraklılarının kalbini çalıyor.
ALICE: Ödülü kısa filmleriyle tanınan Josephine Mackerras’ın yılın bağımsızlarından biri olarak gösterilen ve South By Southwest Film Festivali’nde ödül kazanan ilk uzun metrajı, bize sıkı bir kadın yönetmenin geldiğini müjdeliyor.
SİNEK KUŞU: Bora Kim’in Tribeca’dan Busan’a çok sayıda festivalden ödülle dönen, Berlin Film Festivali’nin Generation 14+ bölümünde en iyi film seçilen ilk uzun metrajı, Güney Kore sineması tutkunları için kaçırılmayacak bir keşif filmi.
AİDİYET: 25 yaşındaki yönetmen Burak Çevik’in ikinci filmi de olan “Aidiyet”, Berlin’den Toronto’ya sayısız festival gezerek yılın en merak edilen yerli yapımlarından birine dönüştü. Vizyona girmeyeceğini de özellikle hatırlatalım.
SÖZ: Carl Theodor Dreyer’in 1955 yapımı klasiği olan “Söz”, usta çevirmen, yazar ve sinema yazarı Fatih Özgüven’in seçtiği 3 filmden oluşan “Terazi Filmleri” bölümünde gösteriliyor ve Özgüven’in “sinemanın en iddialı ve en sade filmlerinden biri” sözünü doğruluyor.
OTOSTOPÇU: İngiliz oyuncu ve yönetmen Ida Lupino’nun kara film türünü yerle bir eden ve feminist literatürlere geçen filmini 66 yıl sonra perdede görmek için bile kaçırmayın.
TONI MORRISON BENİ OLUŞTURAN PARÇALAR: Haziran ayında kaybettiğimiz Nobel Ödüllü yazar Toni Morrison’a dair yapılmış en kapsamlı belgesel ve konuk ettiği Oprah Winfrey, Russell Banks, Angela Davis gibi isimler de cabası.
HAFTANIN FİLMLERİ
BİR ŞANS DAHA/LAST CHRISTMAS
Yönetmen: Paul Feig
Oyuncular: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson
2019-İNGİLTERE, ABD-103’
KOMEDİ, DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: “Bridesmaids / Nedimeler, “Spy / Ajan” gibi son dönemin önemli komedilerinin yaratıcısı olan Paul Feig’in son filminde, “Game of Thrones”un Daenerys Targaryen’i Emilia Clarke başrolde.
NE ANLATIYOR: Kate, yıl boyu açık olan bir Noel dükkanında elf kılığına girdiği işinin bir başka parçası olan ayakkabılarındaki çanların eşliğinde Londra’da yaşamaktadır. Tom’un hayatına girmesi ona çok iyi gelecektir. Tom, Kate’in koyduğu engelleri görmeye başlar.
SON KARAR: Noel filmlerini seviyor ve iyi bir romantik komedi arayışındaysanız “Bir Şans Daha” tam size göre. Filmin hikâyesinin de ortaklarından Emma Thompson yine formunda.
DIEGO MARADONA
Yönetmen: Asif Kapadia
2019-İNGİLTERE-130’
BELGESEL, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Senna” (2010) ve “Amy” (2015) gibi çok konuşulan belgesellere imza atmış Oscar ödüllü Asif Kapadia’nın Cannes’da yarışma dışı gösterilen son filmi, Arjantinli efsanevi futbol oyuncusu Diego Armando Maradona’nın 1980’lerdeki hayatına odaklanıyor.
NE ANLATIYOR: 10 numaralı formanın daimi sahibi Diego Armando Maradona’nın kişisel arşivinden görüntüler ve tam desteğiyle hazırlanan film, efsanevi futbolcunun çalkantılı hayatını
SON KARAR: Belgesel dalında Oscar yarışının gözde filmlerinden. Biyografik hikayelerden hoşlananlar ve futbol tutkunları kaçırmasın.
MIDWAY
Yönetmen: Roland Emmerich
Oyuncular: Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart
2019-ÇİN, ABD-129’
AKSİYON, DRAM, TARİH, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Büyük bütçeli filmlerin yönetmeni Roland Emmerich’in gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan filmi, seyirciyi II. Dünya Savaşı’na götürüyor. “Deadpool”dan tanıdığımız Ed Skrein’ın başrolünde yer aldığı film, Hollywood’un ünlü aktörlerini de bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Pearl Harbor’dan yaklaşık yedi ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi’ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden anlatıyor.
SON KARAR: Savaş filmlerine ilginiz yoksa uzak durmanızı öneririz.
CHARLIE’NİN MELEKLERİ/CHARLIE’S ANGELS
Yönetmen: Elizabeth Banks
Oyuncular: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks
2019-ABD-118’
AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Charlie’s Angel” serisinin yeni filmi, “Pitch Perfect 2” ile kamera arkasında da varım diyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Banks’e emanet.
NE ANLATIYOR: Dünyanın en zeki, cesur ve eğitimli kadınları, yerkürenin her yerinde, farklı Bosley’ler tarafından yönetilen, en zorlu ve güç görevleri üstlenen Melekler Takımı olarak görev yapıyorlar.
SON KARAR: Oyuncu kadrosu gerçekten de göz alıcı. Elisabeth Banks’in seriye getirdiği yorumu biz de merak ediyoruz.
KÜÇÜK ŞEYLER
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği ilk uzunu “Babamın Kanatları” ile tanıdığımız Kıvanç Sezer’in son filmi, başrolündeki Alican Yücesoy’a bir çok festivalden ödül getirdi.
NE ANLATIYOR: Modern Türkiye’nin yeni orta sınıf, beyaz yaka yaşantılarını, hayatlarında yeni bir noktanın eşiğine gelen Onur ve Bahar çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kâbuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle beyazperdeye taşıyor, sinemaseverlere sunuyor.
SON KARAR: Yılın ödüllü ve konuşulan yerli yapımlarından.
Sinema 25 yıldır yollarda
Ankara Sinema Derneği’nin bu yıl 25’incisini düzenlediği “Gezici Festival”, bugün başlıyor.
Bir hafta boyunca, yılın beklenen yerli ve yabancı yapımlarının yanı sıra sinema tarihinden klasiklerini de Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak olan festival, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da gerçekleşecek.
Gezici Festival’in zengin programından sizler için seçtiğim filmlere bir göz atalım:
BİR KÖPEĞİN FANTASTİK HİKÂYESİ: Romanyalı sinemacı Anca Damian’ın yeni filmi, görsel dünyasıyla türünün ender örneklerinden biri olmayı başarıyor ve dokunaklı hikâyesiyle animasyon meraklılarının kalbini çalıyor.
ALICE: Ödülü kısa filmleriyle tanınan Josephine Mackerras’ın yılın bağımsızlarından biri olarak gösterilen ve South By Southwest Film Festivali’nde ödül kazanan ilk uzun metrajı, bize sıkı bir kadın yönetmenin geldiğini müjdeliyor.
SİNEK KUŞU: Bora Kim’in Tribeca’dan Busan’a çok sayıda festivalden ödülle dönen, Berlin Film Festivali’nin Generation 14+ bölümünde en iyi film seçilen ilk uzun metrajı, Güney Kore sineması tutkunları için kaçırılmayacak bir keşif filmi.
AİDİYET: 25 yaşındaki yönetmen Burak Çevik’in ikinci filmi de olan “Aidiyet”, Berlin’den Toronto’ya sayısız festival gezerek yılın en merak edilen yerli yapımlarından birine dönüştü. Vizyona girmeyeceğini de özellikle hatırlatalım.
SÖZ: Carl Theodor Dreyer’in 1955 yapımı klasiği olan “Söz”, usta çevirmen, yazar ve sinema yazarı Fatih Özgüven’in seçtiği 3 filmden oluşan “Terazi Filmleri” bölümünde gösteriliyor ve Özgüven’in “sinemanın en iddialı ve en sade filmlerinden biri” sözünü doğruluyor.
OTOSTOPÇU: İngiliz oyuncu ve yönetmen Ida Lupino’nun kara film türünü yerle bir eden ve feminist literatürlere geçen filmini 66 yıl sonra perdede görmek için bile kaçırmayın.
TONI MORRISON BENİ OLUŞTURAN PARÇALAR: Haziran ayında kaybettiğimiz Nobel Ödüllü yazar Toni Morrison’a dair yapılmış en kapsamlı belgesel ve konuk ettiği Oprah Winfrey, Russell Banks, Angela Davis gibi isimler de cabası.
HAFTANIN FİLMLERİ
BİR ŞANS DAHA/LAST CHRISTMAS
Yönetmen: Paul Feig
Oyuncular: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson
2019-İNGİLTERE, ABD-103’
KOMEDİ, DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: “Bridesmaids / Nedimeler, “Spy / Ajan” gibi son dönemin önemli komedilerinin yaratıcısı olan Paul Feig’in son filminde, “Game of Thrones”un Daenerys Targaryen’i Emilia Clarke başrolde.
NE ANLATIYOR: Kate, yıl boyu açık olan bir Noel dükkanında elf kılığına girdiği işinin bir başka parçası olan ayakkabılarındaki çanların eşliğinde Londra’da yaşamaktadır. Tom’un hayatına girmesi ona çok iyi gelecektir. Tom, Kate’in koyduğu engelleri görmeye başlar.
SON KARAR: Noel filmlerini seviyor ve iyi bir romantik komedi arayışındaysanız “Bir Şans Daha” tam size göre. Filmin hikâyesinin de ortaklarından Emma Thompson yine formunda.
DIEGO MARADONA
Yönetmen: Asif Kapadia
2019-İNGİLTERE-130’
BELGESEL, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Senna” (2010) ve “Amy” (2015) gibi çok konuşulan belgesellere imza atmış Oscar ödüllü Asif Kapadia’nın Cannes’da yarışma dışı gösterilen son filmi, Arjantinli efsanevi futbol oyuncusu Diego Armando Maradona’nın 1980’lerdeki hayatına odaklanıyor.
NE ANLATIYOR: 10 numaralı formanın daimi sahibi Diego Armando Maradona’nın kişisel arşivinden görüntüler ve tam desteğiyle hazırlanan film, efsanevi futbolcunun çalkantılı hayatını
SON KARAR: Belgesel dalında Oscar yarışının gözde filmlerinden. Biyografik hikayelerden hoşlananlar ve futbol tutkunları kaçırmasın.
MIDWAY
Yönetmen: Roland Emmerich
Oyuncular: Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart
2019-ÇİN, ABD-129’
AKSİYON, DRAM, TARİH, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Büyük bütçeli filmlerin yönetmeni Roland Emmerich’in gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan filmi, seyirciyi II. Dünya Savaşı’na götürüyor. “Deadpool”dan tanıdığımız Ed Skrein’ın başrolünde yer aldığı film, Hollywood’un ünlü aktörlerini de bir araya getiriyor.
NE ANLATIYOR: Pearl Harbor’dan yaklaşık yedi ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi’ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden anlatıyor.
SON KARAR: Savaş filmlerine ilginiz yoksa uzak durmanızı öneririz.
CHARLIE’NİN MELEKLERİ/CHARLIE’S ANGELS
Yönetmen: Elizabeth Banks
Oyuncular: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks
2019-ABD-118’
AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Charlie’s Angel” serisinin yeni filmi, “Pitch Perfect 2” ile kamera arkasında da varım diyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Banks’e emanet.
NE ANLATIYOR: Dünyanın en zeki, cesur ve eğitimli kadınları, yerkürenin her yerinde, farklı Bosley’ler tarafından yönetilen, en zorlu ve güç görevleri üstlenen Melekler Takımı olarak görev yapıyorlar.
SON KARAR: Oyuncu kadrosu gerçekten de göz alıcı. Elisabeth Banks’in seriye getirdiği yorumu biz de merak ediyoruz.
KÜÇÜK ŞEYLER
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak
2019-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU, DRAM, ANİMASYON
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği ilk uzunu “Babamın Kanatları” ile tanıdığımız Kıvanç Sezer’in son filmi, başrolündeki Alican Yücesoy’a bir çok festivalden ödül getirdi.
NE ANLATIYOR: Modern Türkiye’nin yeni orta sınıf, beyaz yaka yaşantılarını, hayatlarında yeni bir noktanın eşiğine gelen Onur ve Bahar çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kâbuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle beyazperdeye taşıyor, sinemaseverlere sunuyor.
SON KARAR: Yılın ödüllü ve konuşulan yerli yapımlarından.