Haftanın filmleri

2020 Oscar töreni yaklaşırken aday filmler de birer birer karşımıza geliyor. Scarlett Johannson’a yardımcı kadın oyuncu dalında adaylık getiren ve bunun dışında 5 adaylığı daha olan “Tavşan Jojo”; Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinin ikisinde birden yarışan etkileyici “Bal Ülkesi” ve Fransa’nın adayı “Sefiller”, haftanın Oscarlık seçenekleri…
BİTMEK BİLMEYEN SEFİLLİK
SEFİLLER / LES MISERABLES
Yönetmen: Ladj Ly
Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga
2019-FRANSA-104’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Mali doğumlu yönetmen Ladj Ly’nin 2017’de yönettiği kısasından yola çıkarak çektiği ve geçen yıl Cannes’da Jüri Ödülü’nü alan filmi, Oscar’larda da En İyi Uluslararası Film dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: Stephane, Paris banliyönlerinden Montfermeil’deki Suçla Mücadele Timi’ne yeni katılmıştır. Ekibin deneyimli üyelerinden Chris ve Gwada ile birlikte çıktığı devriyelerde mahalleye dadanmış çeteler arasındaki çatışmalı gerginliği fark eder. Bir tutuklama esnasında olay tamamen kontrollerinden çıkar ve bu sırada farkında olmadan bir drone tarafından görüntüleri çekilir.
SON KARAR: Ladj Ly ilk uzun filminde etkileyici olmayı başarıyor gerçekten de, sadece bu etkinin arkasında ne kadar samimiyet yatıyor, o da seyirciye kalıyor.
ARILAR SÖYLER BİZE GELECEĞİ
BAL ÜLKESİ / HONEYLAND
Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Oyuncular:
2019-KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ-89’
BELGESEL, DRAM
İLK BAKIŞTA: Tamara Kotevska ile Ljubomir Stefanov’un Sundance’te hayranlıkla karşılanan ve belgesel ile drama arasında kayıp giden belirsizliğiyle yıl boyunca gösterildiği her festivalden de benzer övgüler alan filmleri, Oscarlarda da Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinin ikisine birden aday.
NE ANLATIYOR: Hatice Muratova, Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşıyor. Geçimini yabani arıcılıkla sağlıyor, arılarla konuşuyor, onlara çeşitli şarkılar söylüyor. Piyasa denen kentli canavara ve doğaya karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda.
SON KARAR: Özellikle açılış sahnesiyle şoke eden film, doğaya olan borcumuzu hatırlatmayı sağlıyor. Haftanın en iyilerinden…
MASUMİYET NEDİR JOJO, SÖYLE BİZE
TAVŞAN JOJO / JOJO RABBIT
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Taika Waititi, Scarlett Johannson, Roman Griffin Davis
2019-ÇEKYA, YENİ ZELANDA, ABD-108’
KOMEDİ, DRAM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Ortaya çıktığı 2014’ten beri külte dönüşen, hatta kendi televizyon dizisini yaratan korku komedi “What We Do in the Shadows”un yaratıcılarından olan ve 2017’de çektiği “Thor: Ragnarok” ile Hollywood’a hızlı geçiş yapan Taika Waititi’nin son filmi, En İyi Film dahil 6 dalda Oscar’a aday oldu. Filmografisinde şaşırtıcı roller görmeye iyice alıştığımız Scarlett Johannson da yardımcı kadın oyuncu dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: İkinci Dünya Savaşı sırasında yalnız bir Alman çocuğu olan Jojo’nun, annesinin tavan arasında Yahudi bir kızı gizlediğini öğrendiğinde altüst olan hayatını…
SON KARAR: Seyircinin çok sevdiği ama eleştirmenlerin ikiye bölündüğü fantastik bir deneyim, karar sizin.
BUNLAR DA VAR
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
2020 / TÜRKİYE / DRAM, AŞK
Film bir kez daha hayatta yaşanan tesadüflerin aşka hizmet edişini beyazperdeye getirecek.
ELTİLERİN SAVAŞI
Yönetmen: Onur Bilgetay
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Sultan ve Gizem’in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar, Selim ve Fatih’i etkiler.
Haftanın filmleri
2020 Oscar töreni yaklaşırken aday filmler de birer birer karşımıza geliyor. Scarlett Johannson’a yardımcı kadın oyuncu dalında adaylık getiren ve bunun dışında 5 adaylığı daha olan “Tavşan Jojo”; Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinin ikisinde birden yarışan etkileyici “Bal Ülkesi” ve Fransa’nın adayı “Sefiller”, haftanın Oscarlık seçenekleri…
BİTMEK BİLMEYEN SEFİLLİK
SEFİLLER / LES MISERABLES
Yönetmen: Ladj Ly
Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga
2019-FRANSA-104’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Mali doğumlu yönetmen Ladj Ly’nin 2017’de yönettiği kısasından yola çıkarak çektiği ve geçen yıl Cannes’da Jüri Ödülü’nü alan filmi, Oscar’larda da En İyi Uluslararası Film dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: Stephane, Paris banliyönlerinden Montfermeil’deki Suçla Mücadele Timi’ne yeni katılmıştır. Ekibin deneyimli üyelerinden Chris ve Gwada ile birlikte çıktığı devriyelerde mahalleye dadanmış çeteler arasındaki çatışmalı gerginliği fark eder. Bir tutuklama esnasında olay tamamen kontrollerinden çıkar ve bu sırada farkında olmadan bir drone tarafından görüntüleri çekilir.
SON KARAR: Ladj Ly ilk uzun filminde etkileyici olmayı başarıyor gerçekten de, sadece bu etkinin arkasında ne kadar samimiyet yatıyor, o da seyirciye kalıyor.
ARILAR SÖYLER BİZE GELECEĞİ
BAL ÜLKESİ / HONEYLAND
Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Oyuncular:
2019-KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ-89’
BELGESEL, DRAM
İLK BAKIŞTA: Tamara Kotevska ile Ljubomir Stefanov’un Sundance’te hayranlıkla karşılanan ve belgesel ile drama arasında kayıp giden belirsizliğiyle yıl boyunca gösterildiği her festivalden de benzer övgüler alan filmleri, Oscarlarda da Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinin ikisine birden aday.
NE ANLATIYOR: Hatice Muratova, Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşıyor. Geçimini yabani arıcılıkla sağlıyor, arılarla konuşuyor, onlara çeşitli şarkılar söylüyor. Piyasa denen kentli canavara ve doğaya karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda.
SON KARAR: Özellikle açılış sahnesiyle şoke eden film, doğaya olan borcumuzu hatırlatmayı sağlıyor. Haftanın en iyilerinden…
MASUMİYET NEDİR JOJO, SÖYLE BİZE
TAVŞAN JOJO / JOJO RABBIT
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Taika Waititi, Scarlett Johannson, Roman Griffin Davis
2019-ÇEKYA, YENİ ZELANDA, ABD-108’
KOMEDİ, DRAM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: Ortaya çıktığı 2014’ten beri külte dönüşen, hatta kendi televizyon dizisini yaratan korku komedi “What We Do in the Shadows”un yaratıcılarından olan ve 2017’de çektiği “Thor: Ragnarok” ile Hollywood’a hızlı geçiş yapan Taika Waititi’nin son filmi, En İyi Film dahil 6 dalda Oscar’a aday oldu. Filmografisinde şaşırtıcı roller görmeye iyice alıştığımız Scarlett Johannson da yardımcı kadın oyuncu dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: İkinci Dünya Savaşı sırasında yalnız bir Alman çocuğu olan Jojo’nun, annesinin tavan arasında Yahudi bir kızı gizlediğini öğrendiğinde altüst olan hayatını…
SON KARAR: Seyircinin çok sevdiği ama eleştirmenlerin ikiye bölündüğü fantastik bir deneyim, karar sizin.
BUNLAR DA VAR
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
2020 / TÜRKİYE / DRAM, AŞK
Film bir kez daha hayatta yaşanan tesadüflerin aşka hizmet edişini beyazperdeye getirecek.
ELTİLERİN SAVAŞI
Yönetmen: Onur Bilgetay
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Sultan ve Gizem’in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar, Selim ve Fatih’i etkiler.